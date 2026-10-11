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[GALLERY] Wuling Darion ra mắt Việt Nam 16/10 - MPV 7 chỗ trên 700 triệu đồng

Số hóa - Xe

[GALLERY] Wuling Darion ra mắt Việt Nam 16/10 - MPV 7 chỗ trên 700 triệu đồng

Wuling Việt Nam vừa hé lộ mẫu xe ra mắt vào 16/10, nhiều khả năng là Darion. Mẫu MPV cỡ trung này dự kiến có hai phiên bản thuần điện, giá khoảng 750 triệu đồng

Nguyễn Anh
Fanpage chính thức của Wuling Việt Nam đã đăng tải hình ảnh giới thiệu một sản phẩm mới, kèm thời điểm ra mắt ngày 16/10. Dù chưa công bố tên xe, thiết kế cụm đèn trước cho thấy nhiều khả năng đây là Wuling Darion, mẫu MPV từng được các đại lý đề cập trước đó.
Fanpage chính thức của Wuling Việt Nam đã đăng tải hình ảnh giới thiệu một sản phẩm mới, kèm thời điểm ra mắt ngày 16/10. Dù chưa công bố tên xe, thiết kế cụm đèn trước cho thấy nhiều khả năng đây là Wuling Darion, mẫu MPV từng được các đại lý đề cập trước đó.
Hình ảnh hé lộ cho thấy xe có kiểu dáng vuông vức, thân xe kéo dài và cửa trượt bên hông. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai được bố trí hai ghế độc lập, hướng đến nhu cầu sử dụng của hành khách phía sau.
Hình ảnh hé lộ cho thấy xe có kiểu dáng vuông vức, thân xe kéo dài và cửa trượt bên hông. Đáng chú ý, hàng ghế thứ hai được bố trí hai ghế độc lập, hướng đến nhu cầu sử dụng của hành khách phía sau.
Đặt cạnh Wuling Grango từng xuất hiện trước đó, Darion có sự khác biệt về tỷ lệ thân xe và kích thước tổng thể. Mẫu MPV này dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.770 mm, tương đương nhóm xe cỡ trung như Hyundai Custin.
Đặt cạnh Wuling Grango từng xuất hiện trước đó, Darion có sự khác biệt về tỷ lệ thân xe và kích thước tổng thể. Mẫu MPV này dài 4.910 mm, rộng 1.850 mm và cao 1.770 mm, tương đương nhóm xe cỡ trung như Hyundai Custin.
Không chỉ vậy, kích thước của Wuling Darion nhỉnh hơn Toyota Innova Cross, BYD M6 và VinFast Limo Green. Chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm, cũng vượt các mẫu xe kể trên. Nhờ đó, Darion có cơ sở để bố trí không gian cho các hàng ghế, tuy nhiên diện tích sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào cách thiết kế khoang nội thất.
Không chỉ vậy, kích thước của Wuling Darion nhỉnh hơn Toyota Innova Cross, BYD M6 và VinFast Limo Green. Chiều dài cơ sở đạt 2.910 mm, cũng vượt các mẫu xe kể trên. Nhờ đó, Darion có cơ sở để bố trí không gian cho các hàng ghế, tuy nhiên diện tích sử dụng thực tế còn phụ thuộc vào cách thiết kế khoang nội thất.
Hiện Wuling chưa công bố danh sách trang bị cụ thể của Darion tại Việt Nam. Tuy nhiên, website nhà phân phối đã đề cập đến hai tùy chọn hệ truyền động, gồm thuần điện (EV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Riêng phiên bản chạy điện dự kiến có hai cấu hình, với phạm vi hoạt động được công bố ở mức 450 km và 500 km.
Hiện Wuling chưa công bố danh sách trang bị cụ thể của Darion tại Việt Nam. Tuy nhiên, website nhà phân phối đã đề cập đến hai tùy chọn hệ truyền động, gồm thuần điện (EV) và hybrid cắm sạc (PHEV). Riêng phiên bản chạy điện dự kiến có hai cấu hình, với phạm vi hoạt động được công bố ở mức 450 km và 500 km.
Đối với cấu hình PHEV, Wuling kết hợp máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên có công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm với một mô-tơ điện mạnh 194 mã lực và 230 Nm. Khi chỉ sử dụng điện, xe có khả năng đi được 125 km. Nếu vận hành kết hợp cả hai nguồn năng lượng, phạm vi hoạt động có thể đạt 1.100 km.
Đối với cấu hình PHEV, Wuling kết hợp máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên có công suất 106 mã lực và mô-men xoắn 130 Nm với một mô-tơ điện mạnh 194 mã lực và 230 Nm. Khi chỉ sử dụng điện, xe có khả năng đi được 125 km. Nếu vận hành kết hợp cả hai nguồn năng lượng, phạm vi hoạt động có thể đạt 1.100 km.
Dù vậy, khả năng Wuling đưa cả hai tùy chọn động cơ ra thị trường Việt Nam trong sự kiện ngày 16/10 vẫn chưa được xác nhận. Những thông tin do nhân viên kinh doanh tại đại lý cung cấp thời gian qua chủ yếu xoay quanh hai cấu hình thuần điện.
Dù vậy, khả năng Wuling đưa cả hai tùy chọn động cơ ra thị trường Việt Nam trong sự kiện ngày 16/10 vẫn chưa được xác nhận. Những thông tin do nhân viên kinh doanh tại đại lý cung cấp thời gian qua chủ yếu xoay quanh hai cấu hình thuần điện.
Giá niêm yết chính thức cũng chưa được công bố. Theo một số tư vấn bán hàng, Darion EV 450km được dự đoán ở mức khoảng 750 triệu đồng, còn Darion EV 500km có thể vượt ngưỡng 800 triệu đồng. Nếu mức giá này được áp dụng, Darion sẽ trở thành sản phẩm có giá bán cao nhất trong danh mục xe Wuling tại Việt Nam.
Giá niêm yết chính thức cũng chưa được công bố. Theo một số tư vấn bán hàng, Darion EV 450km được dự đoán ở mức khoảng 750 triệu đồng, còn Darion EV 500km có thể vượt ngưỡng 800 triệu đồng. Nếu mức giá này được áp dụng, Darion sẽ trở thành sản phẩm có giá bán cao nhất trong danh mục xe Wuling tại Việt Nam.
Tham khảo phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam, Toyota Innova Cross hiện được chào bán từ 730 triệu đồng, trong khi BYD M6 có giá 756 triệu đồng. Ngoài yếu tố giá, phiên bản EV còn phải đối mặt với bài toán hạ tầng sạc công cộng. Trong khi đó, VinFast Limo Green đang có lợi thế về chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến năm 2029, tối đa 10 lượt mỗi tháng.
Tham khảo phân khúc MPV cỡ trung tại Việt Nam, Toyota Innova Cross hiện được chào bán từ 730 triệu đồng, trong khi BYD M6 có giá 756 triệu đồng. Ngoài yếu tố giá, phiên bản EV còn phải đối mặt với bài toán hạ tầng sạc công cộng. Trong khi đó, VinFast Limo Green đang có lợi thế về chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green đến năm 2029, tối đa 10 lượt mỗi tháng.
Video: Giới thiệu mẫu xe MPV Wuling Darion mới.
Nguyễn Anh
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