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[GALLERY] Freelander 8 sắp mở bán toàn cầu với cấu hình PHEV, EV và EREV

Số hóa - Xe

[GALLERY] Freelander 8 sắp mở bán toàn cầu với cấu hình PHEV, EV và EREV

Sau khi chính thức trở thành thương hiệu độc lập dưới sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover, Freelander đang từng bước đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa.

Nguyễn Chung
Sau khi chính thức trở thành thương hiệu độc lập dưới sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover, Freelander đang từng bước đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa. Xe dự kiến xuất hiện đầu tiên tại Trung Đông và Bắc Phi, sau đó mở rộng sang Australia, New Zealand trước khi tiến vào Anh và các thị trường châu Âu.
Sau khi chính thức trở thành thương hiệu độc lập dưới sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover, Freelander đang từng bước đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa. Xe dự kiến xuất hiện đầu tiên tại Trung Đông và Bắc Phi, sau đó mở rộng sang Australia, New Zealand trước khi tiến vào Anh và các thị trường châu Âu.
Trước đây, Freelander vốn là tên gọi dành cho dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Land Rover. Đến năm 2024, quyền sử dụng tên gọi này được nhượng lại cho tập đoàn Chery nhằm phát triển các dòng xe điện hóa dành riêng cho thị trường xuất khẩu.
Trước đây, Freelander vốn là tên gọi dành cho dòng SUV hạng sang cỡ nhỏ của thương hiệu Land Rover. Đến năm 2024, quyền sử dụng tên gọi này được nhượng lại cho tập đoàn Chery nhằm phát triển các dòng xe điện hóa dành riêng cho thị trường xuất khẩu.
Sự thay đổi này cũng đánh dấu việc dừng sản xuất các dòng xe Jaguar Land Rover truyền thống tại nhà máy Trường Sa (Trung Quốc) để chuyển sang dây chuyền lắp ráp các mẫu xe mới mang thương hiệu Freelander trên nền tảng của Chery.
Sự thay đổi này cũng đánh dấu việc dừng sản xuất các dòng xe Jaguar Land Rover truyền thống tại nhà máy Trường Sa (Trung Quốc) để chuyển sang dây chuyền lắp ráp các mẫu xe mới mang thương hiệu Freelander trên nền tảng của Chery.
Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu mới là Freelander 8. Đây là SUV 3 hàng ghế được Chery phát triển, từng xuất hiện dưới dạng Concept 97 trước khi phiên bản thương mại Freelander 8 được giới thiệu vào tháng 4/2026
Mẫu xe đầu tiên của thương hiệu mới là Freelander 8. Đây là SUV 3 hàng ghế được Chery phát triển, từng xuất hiện dưới dạng Concept 97 trước khi phiên bản thương mại Freelander 8 được giới thiệu vào tháng 4/2026
Freelander 8 hiện được phát triển với hai cấu hình truyền động gồm xe điện thuần túy và xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Anh được cho là sẽ sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), thay vì giữ nguyên cấu hình của xe bán tại Trung Quốc.
Freelander 8 hiện được phát triển với hai cấu hình truyền động gồm xe điện thuần túy và xe điện có bộ mở rộng phạm vi hoạt động. Tuy nhiên, phiên bản dành cho thị trường Anh được cho là sẽ sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV), thay vì giữ nguyên cấu hình của xe bán tại Trung Quốc.
Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho Freelander 8 tại thị trường Anh dự kiến là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 626 mã lực.
Cụ thể, cung cấp sức mạnh cho Freelander 8 tại thị trường Anh dự kiến là sự kết hợp giữa động cơ xăng 2.0L với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất lên tới 626 mã lực.
Hệ thống sử dụng bộ pin dung lượng 34 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 109 km chỉ bằng năng lượng điện. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 350 kW.
Hệ thống sử dụng bộ pin dung lượng 34 kWh, cho phép xe di chuyển tối đa khoảng 109 km chỉ bằng năng lượng điện. Một điểm đáng chú ý khác là khả năng sạc nhanh với công suất tối đa lên tới 350 kW.
Freelander 8 là mẫu xe đầu tiên trong kế hoạch phát triển 6 sản phẩm mới của thương hiệu trong 5 năm tới. Sau đó, hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trước khi tiến tới mục tiêu hiện diện tại khoảng 90 quốc gia.
Freelander 8 là mẫu xe đầu tiên trong kế hoạch phát triển 6 sản phẩm mới của thương hiệu trong 5 năm tới. Sau đó, hãng sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm trước khi tiến tới mục tiêu hiện diện tại khoảng 90 quốc gia.
Freelander cũng cho biết, hãng sẽ tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu tại Đông Nam Á cùng nhiều thị trường khác. Theo kế hoạch của hãng, Freelander 8 được kỳ vọng đạt mức đánh giá 5 sao trong bài thử nghiệm an toàn ASEAN NCAP.
Freelander cũng cho biết, hãng sẽ tiến hành thử nghiệm nguyên mẫu tại Đông Nam Á cùng nhiều thị trường khác. Theo kế hoạch của hãng, Freelander 8 được kỳ vọng đạt mức đánh giá 5 sao trong bài thử nghiệm an toàn ASEAN NCAP.
Tại thị trường Trung Quốc, xe được phân phối với 4 phiên bản cấu hình chính, khởi điểm từ 339.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,318 tỷ đồng. Bản cao nhất First Edition với số lượng 1.000 chiếc trên toàn cầu, mang mức giá niêm yết 459.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,783 tỷ đồng.
Tại thị trường Trung Quốc, xe được phân phối với 4 phiên bản cấu hình chính, khởi điểm từ 339.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,318 tỷ đồng. Bản cao nhất First Edition với số lượng 1.000 chiếc trên toàn cầu, mang mức giá niêm yết 459.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1,783 tỷ đồng.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Freelander 8 hoàn toàn mới.
Nguyễn Chung
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