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[GALLERY] Subaru Forester e-Boxer Hybrid sắp mở bán Việt Nam "đấu" Honda CR-V

Số hóa - Xe

[GALLERY] Subaru Forester e-Boxer Hybrid sắp mở bán Việt Nam "đấu" Honda CR-V

Subaru Forester e-Boxer hybrid mới vừa được Subaru Asia hé lộ trên mạng xã hội, cho thấy thời điểm mẫu xe SUV điện hóa này xuất hiện tại Việt Nam đang đến gần.

Nguyễn Anh
Mới đây, trên fanpage chính thức, Subaru đã đăng đoạn video ngắn hé lộ việc Forester e-Boxer Hybrid 2026 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Đoạn video này đi kèm 2 thông điệp "Made in Japan" (sản xuất tại Nhật Bản) và "Coming soon" (sắp ra mắt).
Mới đây, trên fanpage chính thức, Subaru đã đăng đoạn video ngắn hé lộ việc Forester e-Boxer Hybrid 2026 chuẩn bị ra mắt thị trường Việt Nam. Đoạn video này đi kèm 2 thông điệp "Made in Japan" (sản xuất tại Nhật Bản) và "Coming soon" (sắp ra mắt).
Như vậy, có vẻ việc tin đồn về việc Subaru Forester e-Boxer Hybrid sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay sắp trở thành sự thật. Tương tự phiên bản máy xăng đang bán ở Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Như vậy, có vẻ việc tin đồn về việc Subaru Forester e-Boxer Hybrid sẽ chính thức được giới thiệu tại Việt Nam vào tháng 11 năm nay sắp trở thành sự thật. Tương tự phiên bản máy xăng đang bán ở Việt Nam, mẫu SUV cỡ C này sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Về ngoại hình, ngoại trừ động cơ mới thì mẫu xe SUV Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 không khác biệt nhiều về thiết kế và trang bị so với bản máy xăng. Hiện trang bị cụ thể của xe ở thị trường Việt Nam chưa được hé lộ.
Về ngoại hình, ngoại trừ động cơ mới thì mẫu xe SUV Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 không khác biệt nhiều về thiết kế và trang bị so với bản máy xăng. Hiện trang bị cụ thể của xe ở thị trường Việt Nam chưa được hé lộ.
Nhiều khả năng Subaru Forester e-Boxer Hybrid sẽ được trang bị đầy đủ với hệ thống đèn LED, mâm 18 inch, ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto...
Nhiều khả năng Subaru Forester e-Boxer Hybrid sẽ được trang bị đầy đủ với hệ thống đèn LED, mâm 18 inch, ghế trước chỉnh điện 10 hướng tích hợp hỗ trợ lưng, bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 11,6 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay không dây/Android Auto...
Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc USB Type A/Type C cho cả 2 hàng ghế, cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt/điều chỉnh độ nghiêng và cốp điện tích hợp cảm biến đá chân. Gói trang bị an toàn chủ động nổi tiếng EyeSight 4.0 đương nhiên cũng sẽ được trang bị cho mẫu xe này
Ngoài ra, xe còn được trang bị sạc không dây chuẩn Qi, cổng sạc USB Type A/Type C cho cả 2 hàng ghế, cửa sổ trời chỉnh điện chống kẹt/điều chỉnh độ nghiêng và cốp điện tích hợp cảm biến đá chân. Gói trang bị an toàn chủ động nổi tiếng EyeSight 4.0 đương nhiên cũng sẽ được trang bị cho mẫu xe này
Các tính năng an toàn bao gồm; tính năng trợ lái như phanh tự động phòng tránh va chạm. định tâm làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và dừng khẩn cấp. Bên cạnh đó là 8 túi khí, hệ thống giám sát người lái, camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi và điều hướng mô-men xoắn chủ động.
Các tính năng an toàn bao gồm; tính năng trợ lái như phanh tự động phòng tránh va chạm. định tâm làn đường, hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình thích ứng và dừng khẩn cấp. Bên cạnh đó là 8 túi khí, hệ thống giám sát người lái, camera toàn cảnh 360 độ, phanh tự động khi lùi và điều hướng mô-men xoắn chủ động.
Điểm nhấn khác biệt của Subaru Forester e-Boxer Hybrid so với phiên bản máy xăng đương nhiên nằm bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, xe được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L.
Điểm nhấn khác biệt của Subaru Forester e-Boxer Hybrid so với phiên bản máy xăng đương nhiên nằm bên dưới nắp ca-pô. Tại đây, xe được trang bị hệ truyền động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L.
Khối động cơ tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 118 mã lực và 270 Nm. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 194 mã lực. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ C này còn dùng pin lithium-ion có dung lượng chỉ 1,1 kWh, hộp số tự động eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đặc trưng của Subaru.
Khối động cơ tạo ra công suất tối đa 162 mã lực và mô-men xoắn cực đại 209 Nm. Động cơ này kết hợp với mô-tơ điện mạnh 118 mã lực và 270 Nm. Hệ truyền động này tạo ra công suất tổng cộng 194 mã lực. Bên cạnh đó, mẫu SUV cỡ C này còn dùng pin lithium-ion có dung lượng chỉ 1,1 kWh, hộp số tự động eCVT và hệ dẫn động 4 bánh đối xứng đặc trưng của Subaru.
Với hệ truyền động hybrid, Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 mới chỉ tiêu thụ lượng xăng từ 5,32-5,43 lít/100 km trên đường hỗn hợp, thấp hơn đáng kể so với mức 7,1-7,4 lít/100 km của bản máy xăng.
Với hệ truyền động hybrid, Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026 mới chỉ tiêu thụ lượng xăng từ 5,32-5,43 lít/100 km trên đường hỗn hợp, thấp hơn đáng kể so với mức 7,1-7,4 lít/100 km của bản máy xăng.
Theo tin đồn, Subaru Forester e-Boxer Hybrid nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam sẽ có giá lên đến 1,5 tỷ đồng. Nếu giá bán này là chính thức, Subaru Forester Hybrid sẽ cao hơn nhiều so với đối thủ trực tiếp là Honda CR-V e:HEV. Mẫu xe nhà Honda hiện có giá từ 1,17-1,25 tỷ đồng.
Theo tin đồn, Subaru Forester e-Boxer Hybrid nhập khẩu từ Nhật Bản về Việt Nam sẽ có giá lên đến 1,5 tỷ đồng. Nếu giá bán này là chính thức, Subaru Forester Hybrid sẽ cao hơn nhiều so với đối thủ trực tiếp là Honda CR-V e:HEV. Mẫu xe nhà Honda hiện có giá từ 1,17-1,25 tỷ đồng.
Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Subaru Forester e-Boxer Hybrid 2026.
Nguyễn Anh
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