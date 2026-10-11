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[GALLERY] Volkswagen ID Tiguan EV ra mắt - từ 1,23 tỷ đồng, chạy 600 km/sạc

Số hóa - Xe

[GALLERY] Volkswagen ID Tiguan EV ra mắt - từ 1,23 tỷ đồng, chạy 600 km/sạc

Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID Tiguan 2027 hoàn toàn mới nhằm thay thế cho hai dòng xe ID.4 và ID.5.

Hải Nam
Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID Tiguan hoàn toàn mới. Khác với xu hướng thiết kế lạ mắt trên nhiều dòng xe điện hiện nay, hãng xe Đức lựa chọn tiếp cận nhóm khách hàng truyền thống bằng kiểu dáng SUV quen thuộc, ưu tiên tính thực dụng cùng không gian vận hành bề thế.
Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID Tiguan hoàn toàn mới. Khác với xu hướng thiết kế lạ mắt trên nhiều dòng xe điện hiện nay, hãng xe Đức lựa chọn tiếp cận nhóm khách hàng truyền thống bằng kiểu dáng SUV quen thuộc, ưu tiên tính thực dụng cùng không gian vận hành bề thế.
Ngoại thất của ID Tiguan được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Pure Positive. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày nối liền cụm đèn chính, logo Volkswagen tích hợp khả năng phát sáng ở cả phía trước lẫn phía sau.
Ngoại thất của ID Tiguan được áp dụng ngôn ngữ thiết kế Pure Positive. Phần đầu xe nổi bật với dải đèn LED ban ngày nối liền cụm đèn chính, logo Volkswagen tích hợp khả năng phát sáng ở cả phía trước lẫn phía sau.
Thân xe được tạo nét khỏe khoắn nhờ đường gân dập nổi kéo dài, trong khi cụm đèn hậu LED phía sau được liên kết bằng 4 dải quang học thanh mảnh. Đáng chú ý, nâng cấp lớn nhất của Volkswagen ID Tiguan nằm ở khu vực khoang lái.
Thân xe được tạo nét khỏe khoắn nhờ đường gân dập nổi kéo dài, trong khi cụm đèn hậu LED phía sau được liên kết bằng 4 dải quang học thanh mảnh. Đáng chú ý, nâng cấp lớn nhất của Volkswagen ID Tiguan nằm ở khu vực khoang lái.
Tiếp thu các ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng, hãng xe Đức đã loại bỏ hầu hết các phím cảm ứng bóng vốn gây khó khăn khi thao tác trên thế hệ trước. Thay vào đó, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm quay trở lại sử dụng nút bấm vật lý dạng cơ học.
Tiếp thu các ý kiến phản hồi từ người tiêu dùng, hãng xe Đức đã loại bỏ hầu hết các phím cảm ứng bóng vốn gây khó khăn khi thao tác trên thế hệ trước. Thay vào đó, vô lăng và bảng điều khiển trung tâm quay trở lại sử dụng nút bấm vật lý dạng cơ học.
Ngay bên dưới cửa gió điều hòa là dãy 9 phím bấm kim loại khía nhám dùng để tùy chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió. Cụm điều khiển trung tâm trang bị núm xoay điều chỉnh âm lượng cùng hai vị trí sạc không dây.
Ngay bên dưới cửa gió điều hòa là dãy 9 phím bấm kim loại khía nhám dùng để tùy chỉnh nhiệt độ, tốc độ gió. Cụm điều khiển trung tâm trang bị núm xoay điều chỉnh âm lượng cùng hai vị trí sạc không dây.
Bảng đồng hồ kỹ thuật số được thiết kế chìm vào mặt táp-lô với giao diện Retro mô phỏng đồng hồ kim cổ điển. Xe cũng được bổ sung tùy chọn màn hình giải trí độc lập dành riêng cho hành khách phía trước.
Bảng đồng hồ kỹ thuật số được thiết kế chìm vào mặt táp-lô với giao diện Retro mô phỏng đồng hồ kim cổ điển. Xe cũng được bổ sung tùy chọn màn hình giải trí độc lập dành riêng cho hành khách phía trước.
Các tiện nghi cao cấp trên xe bao gồm: ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát và massage, hệ thống âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh cùng chìa khóa kỹ thuật số Digital Key qua điện thoại thông minh. Chất liệu hoàn thiện ở bệ tì tay và táp-pi cửa cũng được nâng cấp bằng các vật liệu bọc mềm.
Các tiện nghi cao cấp trên xe bao gồm: ghế chỉnh điện tích hợp sưởi, làm mát và massage, hệ thống âm thanh Harman Kardon, cửa sổ trời toàn cảnh cùng chìa khóa kỹ thuật số Digital Key qua điện thoại thông minh. Chất liệu hoàn thiện ở bệ tì tay và táp-pi cửa cũng được nâng cấp bằng các vật liệu bọc mềm.
Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MEB+ nâng cấp, tương tự các sản phẩm thế hệ mới của tập đoàn như Volkswagen ID Polo hay ID Cross. Kiến trúc mới cho phép xe có tùy chọn 3 cấu hình hệ truyền động cùng 2 loại dung lượng pin. Ở phiên bản tiêu chuẩn, ID Tiguan được trang bị hệ dẫn động cầu sau cùng bộ pin 58 kWh, cho công suất 187 mã lực.
Mẫu xe được phát triển trên nền tảng khung gầm MEB+ nâng cấp, tương tự các sản phẩm thế hệ mới của tập đoàn như Volkswagen ID Polo hay ID Cross. Kiến trúc mới cho phép xe có tùy chọn 3 cấu hình hệ truyền động cùng 2 loại dung lượng pin. Ở phiên bản tiêu chuẩn, ID Tiguan được trang bị hệ dẫn động cầu sau cùng bộ pin 58 kWh, cho công suất 187 mã lực.
Phiên bản cao hơn vẫn sử dụng dẫn động cầu sau nhưng nâng công suất lên 282 mã lực kết hợp bộ pin 77 kWh. Đối với khách hàng có nhu cầu di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình, phiên bản hai mô-tơ điện 4Motion dẫn động bốn bánh toàn thời gian mang lại tổng công suất 295 mã lực đi kèm pin 77 kWh.
Phiên bản cao hơn vẫn sử dụng dẫn động cầu sau nhưng nâng công suất lên 282 mã lực kết hợp bộ pin 77 kWh. Đối với khách hàng có nhu cầu di chuyển trên nhiều điều kiện địa hình, phiên bản hai mô-tơ điện 4Motion dẫn động bốn bánh toàn thời gian mang lại tổng công suất 295 mã lực đi kèm pin 77 kWh.
Theo công bố từ Volkswagen, ID Tiguan sở hữu phạm vi hoạt động tối đa lên tới 600 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chu trình thử nghiệm WLTP tiêu chuẩn châu Âu). Ngoài ra, khả năng kéo theo rơ-móc của xe đạt từ 1.800 kg ở bản tiêu chuẩn đến 2.000 kg trên các bản cao cấp hơn. Tại châu Âu, Volkswagen dự kiến mở nhận đặt cọc ID Tiguan từ ngày 13/10, với giá khởi điểm 42.695 euro (1,23 tỷ đồng).
Theo công bố từ Volkswagen, ID Tiguan sở hữu phạm vi hoạt động tối đa lên tới 600 km sau mỗi lần sạc đầy (theo chu trình thử nghiệm WLTP tiêu chuẩn châu Âu). Ngoài ra, khả năng kéo theo rơ-móc của xe đạt từ 1.800 kg ở bản tiêu chuẩn đến 2.000 kg trên các bản cao cấp hơn. Tại châu Âu, Volkswagen dự kiến mở nhận đặt cọc ID Tiguan từ ngày 13/10, với giá khởi điểm 42.695 euro (1,23 tỷ đồng).
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen ID Tiguan EV hoàn toàn mới.
Hải Nam
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