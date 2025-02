Maserati GranCabrio Sport tiền tỷ, lạ lẫm trên đường phố Sài thành

Một chiếc xe thể thao mui trần Maserati GranCabrio Sport đời 2018 xuất hiện trên đường phố Sài thành vào cuối tuần vừa qua đã thu hút sự quan tâm của giới mê xe. Theo tìm hiểu, đây là 1 trong 2 chiếc Maserati GranCabrio Sport được nhập khẩu chính hãng. Điều thú vị là chiếc Maserati GranCabrio Sport mui trần này có màu hồng, trong khi 2 xe còn lại một mang màu xanh dương, và trắng, nhiều khả năng đây là 1 trong 2 xe Maserati GranCabrio Sport nhập khẩu chính hãng về nước nhưng mới được dán áo sang màu hồng. Phiên bản mui trần của Maserati GranTurismo 2018 mới lăn bánh tại TP HCM thuộc bản thể thao (Sport), ngoài ra, Maserati GranCabrio Sport đời 2018 còn có biến thể khác là Maserati GranCabrio MC 2018 tốc độ và ngoại thất hung dữ hơn. So với chiếc Maserati GranCabrio có vài chiếc tại Việt Nam, xe trong bài có sự khác biệt rõ ràng nhất ở thiết kế lưới tản nhiệt được mở rộng ra nhằm tăng tính khí động học cũng như cái nhìn hầm hố hơn. 2 hốc gió bên hông cũng được thiết kế lại thể thao hơn so với bản cũ. Đèn pha nâng cấp lên LED đẹp mắt. Nếu như đèn pha thay đổi theo phong cách hiện đại và thiết kế đẹp mắt hơn thì đèn hậu của Maserati GranCabrio Sport 2018 không khác gì mấy so với chiếc Maserati GranCabrio đời cũ. May mắn thay hãng xe sang Ý đã thay đổi thiết kế cản va sau và ốp xả đơn cỡ lớn cho chiếc xe mui trần đời 2018 này. Maserati GranCabrio Sport 2018 này có bên trong khoang lái màu kem với biểu tượng cây đinh ba thêu trên tựa đầu ghế ngồi hay đường chỉ may ở ghế màu xanh dương nổi bật. Toàn bộ bảng điều khiển trung tâm và bảng táp-lô được bọc da 2 tông màu đen và trắng với điểm nhấn là nhiều chi tiết bằng sợi carbon bóng. Vô-lăng thể thao của Maserati GranCabrio Sport 2018 cũng được bọc da cao cấp kết hợp cùng carbon bóng. Mặt đồng hồ hiển thị cũng được ốp carbon. Maserati GranCabrio Sport 2018 được trang bị động cơ V8, dung tích 4.7 lít, sản sinh công suất tối đa 460 mã lực tại vòng tua máy 7.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 520 Nm tại vòng tua máy 4.750 vòng/phút. "Trái tim" này kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu sau, nhờ đó, Maserati GranCabrio Sport 2018 mất khoảng thời gian 5 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa 288 km/h. Video: Maserati GranCabrio Sport mui trần đời 2018.

