Huawei ra mắt robot sạc ôtô điện không cần đến tài xế

Cánh tay robot sạc ôtô điện đ ược gắn trên bộ siêu nạp 600 kW hàng đầu của Huawei, về mặt lý thuyết có thể cung cấp 100 kWh trong 10 phút. Huawei không cung cấp thông tin chi tiết chính thức, nhưng nhiều khả năng bộ sạc robot không người lái này sẽ tương thích với tất cả các thành viên của liên minh Huawei Superchargin, bao gồm BYD, Xpeng, Li Auto, Aito, JAC và Great Wall. Huawei đã thành lập liên minh Supercharge vào tháng 4/2024 với 11 nhà sản xuất xe điện sáng lập tại Trung Quốc. Mục tiêu của công ty là xây dựng 100.000 trạm Supercharger tại Trung Quốc vào năm 2024. Trạm sạc hàng đầu của Huawei là trạm siêu nạp 600 kW làm mát bằng chất lỏng được thiết kế để cạnh tranh với Tesla V4. Maextro là thương hiệu cao cấp của Huawei với JAC theo liên minh Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA).

HIMA là một liên minh khác của Huawei nhưng khác với Supercharging đã đề cập trước đó. Nó bao gồm các thương hiệu Aito (do Seres sản xuất), Luxeed (do Chery sản xuất), Stelato (do BAIC sản xuất) và Maextro mới nhất (do JAC sản xuất).

Maextro S800 bắt đầu được bán trước vào tháng 11 năm ngoái với giá 1 triệu nhân dân tệ (136.000 USD) và Huawei tuyên bố xe sẽ có khả năng tự lái cấp độ 3 .