Giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2025 chỉ còn 1,16 tỷ đồng

Mitsubishi Pajero Sport 2025 nâng cấp mới nhất hiện đang được các đại lý chính hãng chào bán với giá 1,16 tỷ đồng. Trước đó, mẫu xe này được một số đại lý chào bán với giá 1,18 tỷ đồng. Đáng nói, những chiếc Pajero Sport máy xăng V6 3.0L đang được giảm giá chính là bản facelift mới. Tuy chưa ra mắt chính thức nhưng Mitsubishi Việt Nam đã cập nhật thông tin trên website chính thức. Theo đó, bảng giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2025 có tới 3 bản máy xăng (chỉ bán cho khách dự án) được phân phối song song bên cạnh 2 bản Diesel 4×2 AT và Diesel 4×4 AT. Giá niêm yết các bản máy xăng cụ thể như sau: 4x4 AT làm xe chở tiền giá 1,39 tỷ đồng. 4x4 AT STD giá 1,23 tỷ đồng. 4x4 AT Premium giá 1,31 tỷ đồng. So sánh với mức giá xe Mitsubishi Pajero Sport 2025 là 1,16 tỷ đồng mà đại lý đang áp dụng cho bản 4x4 AT STD, khách mua xe được giảm 70 triệu đồng. Các xe này đều có VIN 2024. Phía người bán cho biết, bản 4x4 AT Premium vẫn theo chính sách bán cho khách dự án, không "tách lẻ". Trong khi đó, số lượng bản 4x4 AT STD tách lẻ bán giá ưu đãi không còn nhiều nên chỉ ưu tiên khách hàng đặt xe sớm. So với bản máy dầu, Pajero Sport máy xăng có một số điểm khác biệt dễ nhận dạng như: Sử dụng lưới tản nhiệt dạng tổ ong mới, mâm 6 chấu 18 inch thiết kế mới. Đèn pha LED thấu kính bật/tắt thủ công. Đèn sương mù halogen. Cốp xe đóng/mở thủ công. Khoang lái có vô-lăng giống hệt Xforce, Xpander. Màn hình phía sau vô-lăng có kích thước 4 inch, nhỏ hơn màn hình trang bị cho bản máy dầu. Màn hình trung tâm 8 inch cảm ứng là trang bị tùy chọn. Xe được trang bị ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh cơ. Điều hòa tự động 2 vùng và hệ thống âm thanh 6 loa. Bên dưới nắp ca-pô xe là khối động cơ xăng 3.0L V6, cho công suất cực đại 206 mã lực, mô-men xoắn cực đại 279 Nm. Khối động cơ này kết hợp với Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 2 cầu. Bản máy xăng không trang bị camera 360 độ, ADAS, và chỉ có 2- 3 túi khí. Trong khi bản máy dầu lại vượt trội về mặt này. Mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero Sport máy xăng là đối thủ trực tiếp của Toyota Fortuner bởi mẫu xe này cũng có tuỳ chọn động cơ xăng, những đối thủ còn lại chỉ có duy nhất một lựa chọn là động cơ diesel. Toyota Fortuner sử dụng động cơ xăng I4 2.7L, cho công suất 164 mã lực, mô-men xoắn 245 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 2 cầu. Video: Đánh giá Mitsubishi Pajero Sport 2WD tại Việt Nam.

