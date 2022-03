Cận cảnh Toyota Corolla Altis 2008 máy dầu “độc nhất" Việt Nam

Chiếc Toyota Corolla Altis đời 2008 này đăng ký lần đầu vào năm 2013. Được biết, “của lạ” Corolla Altis sử dụng máy dầu duy nhất tại Việt Nam. Xe được lắp ráp tại Nam Phi và xuất đi thị trường Trung Đông. Một thành viên trong hội Toyota Corolla Altis tại Việt Nam bình luận rằng: “Em làm sửa chữa xe Toyota 10 năm rồi, mà nay mới gặp con này máy dầu. Độc và dị thật”. Chiếc Toyota Corolla Altis máy dầu này sử dụng động cơ 2cyl dung tích 1.4L (1.364cc) D4D, công suất tối đa 87 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 205Nm tại dải vòng tua từ 1.800 – 2.800 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số sàn. Theo chủ xe, nó có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 5 – 6 Lít/100km đường hỗn hợp. Có thể thấy động cơ dầu này mang tính kinh tế cao so với động cơ xăng, trong thời buổi giá xăng dầu đang rất cao. Mặc dù mang công suất mã lực thấp hơn so với máy xăng 1.8L, nhưng (138 mã lực + 173Nm) động cơ dầu này còn mang sức kéo cao hơn so với động cơ xăng. Mặc dù động cơ dầu 1.4L khá độc đáo, tuy nhiên phụ tùng riêng cho dòng động cơ 1.4L này không thông dụng tại thị trường Việt. Tại thị trường Việt Nam, Toyota Corolla Altis là một dòng xe lâu đời trong phân khúc C tại thị trường Việt, khi được ra mắt lần đầu tại Việt Nam từ 8/1996. Mặc dù dòng xe Corolla Altis không được khách hàng đánh giá cao về trang bị “đồ chơi” và cho khả năng vận hành thú vị, đem đến niềm vui cầm lái. Nhưng cũng phải nói rằng, Corolla Altis là dòng xe “vua giữ giá” trong phân khúc, nếu so với các đối thủ. Hiện nay, Corolla Altis đời cũ vẫn được nhiều khách hàng ở độ tuổi trung niên, tệp khách hàng có tâm lý mua xe theo kiểu “ăn chắc mặc bền” quan tâm. Sở hữu thiết kế ngoại thất thanh lịch, thiết kế phong cách thanh lịch, khá bền dáng. Bên cạnh mang nhiều ưu điểm ở động cơ bền bỉ, ít hỏng vặt cho khả năng vận hành ổn định, nên dòng xe Corolla Altis khá giữ giá trên thị trường. Hơn hết, thương hiệu “dễ mua thuận bán” là những lý do chính khiến nhiều người mua tự tin chọn Toyota Corolla Altis đời cũ làm chiếc xe này để sử dụng. Video: Đánh giá xe sedan Toyota Corolla Altis tại Việt Nam.

