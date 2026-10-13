Dự đoán ngày mới 14/10/2026 cho 12 con giáp: Tỵ, Sửu đón lộc, Mão tránh họa

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ và Sửu có nhiều tín hiệu thuận lợi về công việc, tài lộc; Mão cần chậm lại, tránh nóng vội.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.
So với các mẫu xe chống đạn, BMW Concept 7 Protection bảo vệ kém hơn nhưng độ linh hoạt cao và ít trở thành mục tiêu tấn công hơn vì không khác gì bản thường.
Bến xe khách Yên Sở đi vào hoạt động với 3 tầng nổi, 1 tầng hầm, công suất 800-1.000 lượt xe/ ngày, kỳ vọng giảm áp lực giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.
Sau 12 năm đồng hành, Diệu Nhi và Anh Tú vẫn giữ được sự ngọt ngào trong tình yêu.
Cùng quê Quảng Nam, Hoa hậu Trần Tiểu Vy và Huỳnh Thị Thanh Thủy khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết bên bàn ăn món Hàn.
Biệt thự 4 tầng bề thế, nặng hàng trăm tấn đã được “thần đèn” di chuyển đến vị trí mới để nhường đất thực hiện đường kết nối Sân bay Gia Bình.
Sau thời gian yêu đương, cặp đôi TikToker Meichan và Hà Còi chuẩn bị về chung một nhà với nhiều khoảnh khắc tình cảm thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Đón sinh nhật tuổi 42, Đinh Ngọc Diệp – bà xã đạo diễn Victor Vũ gây chú ý với bộ ảnh tông hồng ngọt ngào, khoe nhan sắc rạng rỡ và phong cách trẻ trung.
Bốn á hậu Miss Grand International 2026 gây chú ý với nhan sắc, học vấn và những dấu ấn riêng trong nghệ thuật, hoạt động cộng đồng.
Honda Việt Nam vừa chính thức giới thiệu City bản nâng cấp, tập trung vào thay đổi diện mạo, bổ sung tiện nghi và tăng cường khả năng hỗ trợ người lái.
Subaru Forester e-Boxer hybrid mới vừa được Subaru Asia hé lộ trên mạng xã hội, cho thấy thời điểm mẫu xe SUV điện hóa này xuất hiện tại Việt Nam đang đến gần.
Ở tuổi 32, Thiều Bảo Trâm tiếp tục thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng nhờ nhan sắc ngày càng rạng rỡ cùng vóc dáng thon gọn, quyến rũ.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, tuổi Tỵ nổi bật với vận trình hanh thông, tuổi Tý và Thìn có cơ hội tiến lên, Hợi nên thận trọng.
Hà Nội vào mùa thu là thời điểm lý tưởng để dạo chơi, check-in những góc phố đẹp và thưởng thức những món ăn mang đậm hương vị thu.
Sau khi chính thức trở thành thương hiệu độc lập dưới sự hợp tác giữa Chery và Jaguar Land Rover, Freelander đang từng bước đẩy nhanh chiến lược toàn cầu hóa.
Jihan Dimachk mang hai dòng máu Tanzania và Lebanon, từng đại diện Tanzania tại Miss Universe 2016 trước khi đăng quang Miss Grand International 2026.
Manthey vừa đánh dấu chặng đường 30 năm phát triển bằng việc trình làng 30 chiếc Porsche 911 GT3 Cup MR 30 và 718 GT4 RS Clubsport MR 30 phiên bản giới hạn.
Không gian nghệ thuật “Dải lụa ký ức” với những khung gương độc đáo đang thu hút đông người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh bên hồ Gươm.
Volkswagen vừa chính thức giới thiệu mẫu SUV thuần điện ID Tiguan 2027 hoàn toàn mới nhằm thay thế cho hai dòng xe ID.4 và ID.5.
Wuling Việt Nam vừa hé lộ mẫu xe ra mắt vào 16/10, nhiều khả năng là Darion. Mẫu MPV cỡ trung này dự kiến có hai phiên bản thuần điện, giá khoảng 750 triệu đồng