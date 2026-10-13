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[VIDEO] Trái phiếu Chính phủ neo cao gần 4 năm, Kho bạc huy động gần 4.000 tỷ

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[VIDEO] Trái phiếu Chính phủ neo cao gần 4 năm, Kho bạc huy động gần 4.000 tỷ

Lợi suất trái phiếu 10 năm ổn định ở 4,43%, Kho bạc huy động thành công gần 4.000 tỷ đồng tại Việt Nam.

Minh Quân - Hà Anh
#Trái phiếu Chính phủ #Lợi suất trái phiếu #Huy động vốn #Kho bạc Nhà nước #Kỳ hạn 10 năm

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