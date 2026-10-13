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[VIDEO] Trung Quốc dùng 17 tháp tách kim loại hiếm từ rác thải lithium tại Giang Tây

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[VIDEO] Trung Quốc dùng 17 tháp tách kim loại hiếm từ rác thải lithium tại Giang Tây

Tại Giang Tây, Viện Hàn lâm và Ganfeng Lithium vận hành 17 tháp thu hồi kim loại hiếm từ rác thải lithium, góp phần phát triển bền vững.

Minh Quân - Hà Anh
#Kim loại hiếm #Lithium #Giang Tây #Thu hồi kim loại #Công nghệ tái chế

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