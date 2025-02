BYD Atto 2 ra mắt ngang cỡ Mitsubishi Xforce, chạy 312 km/sạc

Sau chưa đầy một năm mở bán tại Trung Quốc, mẫu SUV điện BYD Yuan Up đã chính thức có mặt tại thị trường châu Âu với tên gọi BYD Atto 2 2025 mới. Việc thay đổi tên xe giữa thị trường nội địa và quốc tế là chiến lược quen thuộc của BYD, tương tự như mẫu Yuan Plus được đổi tên thành Atto 3 khi xuất khẩu. Về kích thước tổng thể, SUV điện BYD Atto 2 có thông số chiều dài x rộng x cao tương ứng là 4.310 x 1.830 x 1.675 mm, trục cơ sở dài 2.620 mm. Kích thước này ngang ngửa với các mẫu SUV cỡ B như Mitsubishi Xforce (4.390 x 1.810 x 1.660 mm) hay Kia Seltos (4.315 x 1.800 x 1.645 mm). BYD Atto 2 2025 chạy điện được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0, chia sẻ cùng BYD Dolphin, Atto 3 và Seal. So với phiên bản Yuan Up tại Trung Quốc, Atto 2 gần như giữ nguyên thiết kế ngoại thất. Tuy nhiên, hình ảnh chính thức do BYD công bố cho thấy cản trước của Atto 2 được thiết kế đơn giản hơn, đi kèm bộ mâm hợp kim mới. Ở phía sau, cụm đèn hậu mang họa tiết dạng nút thắt trang trí, lấy cảm hứng từ mẫu sedan BYD Han đang phân phối tại Việt Nam. Dù thuộc phân khúc phổ thông, mẫy xe SUV điện cỡ nhỏ BYD Atto 2 2025 mới này vẫn sở hữu cửa sổ trời toàn cảnh, một trang bị đáng chú ý trong tầm giá. Bên trong khoang lái, BYD Atto 2 được trang bị màn hình tốc độ 8,8 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,8 inch có khả năng xoay 90 độ. Ghế ngồi bọc da nhân tạo có nguồn gốc từ thực vật, hàng ghế trước chỉnh điện và tích hợp tính năng sưởi. Cung cấp sức mạnh cho BYD Atto 2 là bộ pin Blade Battery dung lượng 45,12 kWh, hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 65 kW và sạc AC tối đa 11 kW. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 312 km theo chuẩn WLTP. Khối pin này cung cấp năng lượng cho mô-tơ điện đặt cầu trước, sản sinh công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 290 Nm. Atto 2 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa đạt 160 km/h. Tại châu Âu, BYD Atto 2 sẽ có hai phiên bản: Active và Boost, khác nhau về trang bị như cảm biến đỗ xe và camera toàn cảnh. Hiện BYD chưa công bố giá bán chính thức cho thị trường này. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mức giá xe BYD Atto 2 2025 hay có trên gọi khác là BYD Yuan Up bán ra dao động từ 13.280 - 16.430 USD (tương đương 337 - 416 triệu đồng). Tại Việt Nam, danh mục sản phẩm của BYD hiện bao gồm Dolphin, Atto 3, Seal, Han, Tan EV và M6. Dự kiến, thương hiệu Trung Quốc sẽ giới thiệu thêm Sealion 6 DM-i trong năm nay. Video: Chi tiết SUV điện cỡ nhỏ BYD Atto 2 2025 mới.

