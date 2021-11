BMW 320i tại Việt Nam, rẻ hơn cả Hyundai i10 bình dân số sàn

Chiếc BMW 320i đời 2009 này đang được chào bán với mức giá khoảng 320 triệu đồng. Giá bán rẻ hơn so với việc “đập hộp” một chiếc xe hạng A, số sàn, bản thấp như Hyundai Grand i10 hatchback 1.2 MT base (360 triệu đồng). Chính vì thế, chiếc 320i (E90) này trở thành một lựa chọn hợp lý dành cho khách hàng có chi phí mua xe vừa phải, muốn trải nghiệm xe sang của Đức. Đề cao khả năng vận hành đầm chắc, trải nghiệm cầm lái thú vị, trang bị an toàn cao. Hiện tại, người mua rất dễ dàng để tìm kiếm một chiếc BMW 3 Series đời E90 được chào bán trên thị trường trong tầm giá hơn 300 triệu đồng, khi mà thế hệ sau đó của dòng 3 Series – F30 đã có giá hiện tại rơi xuống “hàng 5”. Chiếc BMW 320i 2009 giá rẻ này sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L cho công suất 170 mã lực tại 6.700 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 210 Nm tại 4.250 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Nội thất BMW 320i được trang bị ghế bọc da Sensatec, thiết kế tối giản và cao cấp. Xe sử dụng màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth không dây, MP3. BMW 320i đời 2009 là mẫu xe BMW đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống định vị toàn cầu BMW tích hợp bản đồ Việt Nam. Trên thực tế, các mẫu xe sang thường khó tránh khỏi việc bị rớt giá sau thời gian sử dụng khoảng 5 – 10 năm, vì chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng cao. Chính vì thế, người mua nên dành một khoảng chi phí dành cho việc sửa chữa và thay thế phụ tùng để vận hành tin cậy hơn, vì các mẫu xe cũ này không thực sự “đổ xăng vào là chạy”. Chi phí nuôi cao là lý do khiến số đông người mua e dè bỏ qua các mẫu xe Đức đời cũ, mặc dù giá bán của mẫu xe sang thương hiệu BMW của Đức này khá hấp dẫn. Dẫu vậy, chiếc xe Đức đời cũ như chiếc BMW 3 Series thế hệ cũ này sẽ mang đến cho người mua trải nghiệm cầm lái thú vị, độ an toàn cao. Điều mà người mua sẽ không thể tìm thấy trên các mẫu xe phổ thông hạng A giá rẻ mua mới trong cùng tầm giá. Video: BMW 320i 10 tuổi vào thẳng Sài Gòn để "lột xác".

Chiếc BMW 320i đời 2009 này đang được chào bán với mức giá khoảng 320 triệu đồng. Giá bán rẻ hơn so với việc “đập hộp” một chiếc xe hạng A, số sàn, bản thấp như Hyundai Grand i10 hatchback 1.2 MT base (360 triệu đồng). Chính vì thế, chiếc 320i (E90) này trở thành một lựa chọn hợp lý dành cho khách hàng có chi phí mua xe vừa phải, muốn trải nghiệm xe sang của Đức. Đề cao khả năng vận hành đầm chắc, trải nghiệm cầm lái thú vị, trang bị an toàn cao. Hiện tại, người mua rất dễ dàng để tìm kiếm một chiếc BMW 3 Series đời E90 được chào bán trên thị trường trong tầm giá hơn 300 triệu đồng, khi mà thế hệ sau đó của dòng 3 Series – F30 đã có giá hiện tại rơi xuống “hàng 5”. Chiếc BMW 320i 2009 giá rẻ này sử dụng động cơ xăng 4cyl thẳng hàng, dung tích 2.0L cho công suất 170 mã lực tại 6.700 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 210 Nm tại 4.250 vòng/phút. Xe sử dụng kết hợp với hộp số tự động 6 cấp (6AT) và hệ dẫn động cầu sau (RWD). Nội thất BMW 320i được trang bị ghế bọc da Sensatec, thiết kế tối giản và cao cấp. Xe sử dụng màn hình cảm ứng, kết nối Bluetooth không dây, MP3. BMW 320i đời 2009 là mẫu xe BMW đầu tiên tại Việt Nam có hệ thống định vị toàn cầu BMW tích hợp bản đồ Việt Nam. Trên thực tế, các mẫu xe sang thường khó tránh khỏi việc bị rớt giá sau thời gian sử dụng khoảng 5 – 10 năm, vì chi phí sửa chữa thay thế phụ tùng cao. Chính vì thế, người mua nên dành một khoảng chi phí dành cho việc sửa chữa và thay thế phụ tùng để vận hành tin cậy hơn, vì các mẫu xe cũ này không thực sự “đổ xăng vào là chạy”. Chi phí nuôi cao là lý do khiến số đông người mua e dè bỏ qua các mẫu xe Đức đời cũ, mặc dù giá bán của mẫu xe sang thương hiệu BMW của Đức này khá hấp dẫn. Dẫu vậy, chiếc xe Đức đời cũ như chiếc BMW 3 Series thế hệ cũ này sẽ mang đến cho người mua trải nghiệm cầm lái thú vị, độ an toàn cao. Điều mà người mua sẽ không thể tìm thấy trên các mẫu xe phổ thông hạng A giá rẻ mua mới trong cùng tầm giá. Video: BMW 320i 10 tuổi vào thẳng Sài Gòn để "lột xác".