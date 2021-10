BMW 3-Series mới tại Việt Nam giảm "sốc", tới 222 triệu đồng

Như vậy, so với giá bán niêm yết, BMW 320i Sport Line giảm giá tổng cộng 220 triệu đồng, trong khi bản tầm trung 320i Sport Line Plus giảm tới 222 triệu đồng - còn 1,957 tỷ đồng. Bản 330i M Sport tiếp tục giảm 130 triệu đồng, còn 2,379 tỷ đồng. Lần giảm giá này đã giúp giá xe BMW 3-Series 2021 mới tại Việt Nam rút gọn khoảng cách với đối thủ Mercedes-Benz C-Class (giá từ 1,499 - 1,929 tỷ đồng) cũng đang được hưởng ưu đãi từ đại lý. Hiện tại, dù giảm giá bán nhưng BMW 3-Series vẫn cao hơn so với đối thủ Mercedes-Benz C-Class. Tuy nhiên BMW 3-Series tại Việt Nam có thế mạnh hơn nhờ được nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu thay vì lắp ráp trong nước như C-Class. BMW 3-Series cũng được trang bị tốt hơn đối thủ đồng hương, ngay từ bản 320i Sport Line tiêu chuẩn đều được BMW Việt Nam trau chuốt khá kỹ lưỡng với loạt option cao cấp như mâm xe từ 17 - 18 inch, hệ thống đèn pha Full-LED Bên trong xe sở hữu đồng hồ analog kết hợp màn hình 5,7 inch, màn hình trung tâm 8,8 inch, âm thanh HiFi 10 loa, điều hoà tự động 3 vùng, đèn viền nội thất, vô-lăng tích hợp lẫy chuyển số, ghế chỉnh điện có nhớ vị trí. Phiên bản BMW 320i Sport Line Plus mới sở hữu màn hình giải trí 10,25 inch, hệ thống âm thanh Harman Kardon, đồng hồ công-tơ-mét Full-Digital 12,3 inch hiện đại... Các trang bị tiêu chuẩn nổi bật trên BMW Series 3 hoàn toàn mới tại Việt Nam bao gồm hệ thống điều hoà tự động 3 vùng, kệ thống đèn viền nội thất LED, kính cách âm cao cấp 2 lớp cho cả kính chắn gió và các cửa sổ trước và đèn chào mừng Welcome Light Carpet độc đáo. Tất cả các phiên bản BMW Series 3 mới tại Việt Nam đều sử dụng động cơ 2.0 lít, 4 xi-lanh với công nghệ BMW TwinPower Turbo mới nhất. Phiên bản động cơ trên BMW 320i Sport Line và 320i Sport Line Plus sản sinh công suất cực đại 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 300 Nm. Động cơ sử dụng trên BMW 330i M Sport đem tới những trải nghiệm lái mạnh mẽ, phấn khích hơn với công suất cực đại 258 mã lực tại dải vòng tua 5.000 – 6.500 vòng/phút với mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm tại dải vòng tua 1.550 – 4.400 vòng/phút. Khi mới ra mắt thị trường Việt Nam vào hồi thnags 4/2020, BMW 320i Sport Line có giá bán là 1,899 tỷ đồng, BMW 320i Sport Line Plus có giá từ 2,179 tỷ và phiên bản BMW 330i M Sport có giá đắt đỏ nhất là 2,499 tỷ đồng. Video: BMW 320i có đọ nổi Mercedes C300 AMG.

