Ô tô lùi trúng 2 người khiến 1 phụ nữ tử vong trên phố Hà Nội

Tại phố Khâm Thiên thuộc phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h50 ngày 28/1, tại phố Khâm Thiên (đoạn đối diện số 51 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, ô tô biển số 29E-580.xx, nền vàng, chữ số màu đen đang lưu thông trên phố Khâm Thiên bất ngờ va chạm với 2 phụ nữ di chuyển trên đường (chưa xác định đi bộ hay điều khiển phương tiện).

Theo cảnh sát, qua lời kể nhân chứng, tài xế ô tô có hành vi lùi xe khiến một người tử vong tại chỗ, một phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, một nữ nạn nhân nằm cạnh bánh lái bên trái chiếc ô tô, một nạn nhân khác nằm sau đuôi ô tô. Ngoài ra, một chiếc xe máy cũng bị cuốn vào gầm ô tô và bị hư hỏng.

Theo hình ảnh từ clip trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, hàng chục người đã phải cùng nhau nâng ô tô đưa một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

