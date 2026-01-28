Hà Nội

Xã hội

Ô tô lùi trúng 2 người khiến 1 phụ nữ tử vong trên phố Hà Nội

Tại phố Khâm Thiên thuộc phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội, đã xảy ra một vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Gia Đạt

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h50 ngày 28/1, tại phố Khâm Thiên (đoạn đối diện số 51 phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người chết, một người bị thương.

capture-1533.png
Hiện trường vụ tai nạn.

Vào thời gian trên, ô tô biển số 29E-580.xx, nền vàng, chữ số màu đen đang lưu thông trên phố Khâm Thiên bất ngờ va chạm với 2 phụ nữ di chuyển trên đường (chưa xác định đi bộ hay điều khiển phương tiện).

Theo cảnh sát, qua lời kể nhân chứng, tài xế ô tô có hành vi lùi xe khiến một người tử vong tại chỗ, một phụ nữ bị thương phải nhập viện cấp cứu. Tại hiện trường, một nữ nạn nhân nằm cạnh bánh lái bên trái chiếc ô tô, một nạn nhân khác nằm sau đuôi ô tô. Ngoài ra, một chiếc xe máy cũng bị cuốn vào gầm ô tô và bị hư hỏng.

Theo hình ảnh từ clip trên mạng xã hội, sau khi xảy ra sự việc, hàng chục người đã phải cùng nhau nâng ô tô đưa một phụ nữ mắc kẹt dưới gầm xe ra ngoài. Sau khi nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT Hà Nội) phối hợp với các đơn vị chức năng tới hiện trường để bảo vệ, phân luồng giao thông và làm rõ vụ việc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ.

>>> Xem thêm video Tai nạn do bất cẩn đi ra từ đường nhánh:

(Nguồn: VTV1)
#tai nạn giao thông #Hà Nội #phố Khâm Thiên #ô tô lùi #người tử vong

Bài liên quan

Xã hội

Va chạm với xe tải ở Hà Tĩnh, người đi xe máy tử vong tại chỗ

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên tỉnh lộ 547 đoạn qua xã Cổ Đạm (Hà Tĩnh), khiến người đàn ông tử vong thương tâm.

Khoảng 12h20 ngày 27/1, xe ô tô tải BKS: 36H - 053.77 do tài xế Ngô Anh T. (SN 1985, ở thôn 2, xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển lưu thông trên tỉnh lộ 547 (hướng từ xã Cổ Đạm về xã Đan Hải).

image.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.
Xem chi tiết

Xã hội

Xe con bẹp dúm sau va chạm xe tải ở Phú Thọ

Sau va chạm với xe tải trên quốc lộ 21, đoạn qua xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ, xe con bẹp dúm, may mắn không thiệt hại về người.

Ngày 14/1, thông tin với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, lãnh đạo UBND xã An Nghĩa, tỉnh Phú Thọ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa một xe con và xe tải, may mắn không thiệt hại về người.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 13/1, trong quá trình lưu thông trên tuyến quốc lộ 21, xe con mang biển số 28A-078.xx va chạm với xe tải. Sau tai nạn, xe con bẹp dúm, hư hỏng nặng, xe tải cũng hư hỏng nhẹ.

Xem chi tiết

Xã hội

Khởi tố tài xế xe khách rượt đuổi ô tô tải như phim hành động

Sau khi xảy ra va chạm, Nguyễn Đức Tín đã lái phương tiện với tốc độ cao để rượt đuổi theo xe tải… gây mất trật tự, an toàn giao thông.

Ngày 10/01, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với tài xế xe khách tên Nguyễn Đức Tín (SN 1982, cư trú ấp Mỹ Thạnh, xã Bình Ninh, tỉnh Đồng Tháp) về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, ngày 07/01, Nguyễn Đức Tín lái xe khách trên đường cao tốc hướng TP HCM về Trung Lương. Khi đến đường dẫn cao tốc thuộc Ấp 1, xã Long Hưng (Đồng Tháp) thì xảy ra va chạm với xe ôtô tải biển số 15LD-004.02 cùng chiều, làm vỡ kính chiếu hậu bên phải xe khách, xe ôtô tải tiếp tục bỏ chạy.

Xem chi tiết

