Núp bóng doanh nghiệp buôn sách giáo khoa giả quy mô lớn

Ngày 5/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan (sinh năm 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội) - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ in miền Bắc, Nguyễn Thị Tuyến (sinh năm 1989, chủ nhà sách Hằng Thắng) và Tạ Ngọc Long (sinh năm 1998, chủ nhà sách Phú Thịnh, đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Ngô Thị Phương Lan là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả. Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyến và Tạ Ngọc Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn Bắc Ninh và Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật vụ án.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều vụ mua bán sách giáo khoa giả với thủ đoạn tinh vi. Một số nhà sách lớn dù từng bị xử lý hành chính, hình sự vẫn tái phạm.

Từ ngày 29/7 đến 3/8, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm, triệu tập làm việc với 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185 nghìn bản sách giao khoa tiếng Anh giả. Số sách trên trị giá hơn 8 tỷ đồng.

Một số loại sách giả do các đối tượng sản xuất.

Ngoài ra, Công an còn thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, một máy in màu, hai ô tô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đánh giá, các đối tượng có thủ đoạn tinh vi, hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp hợp pháp. Khu vực sản xuất được bố trí ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại, giao thông hạn chế. Việc phân phối được thực hiện qua mạng xã hội, các kênh không chính thống, với giá rẻ hơn từ 20-30% so với sách thật. Sách giáo khoa giả có hình thức, màu sắc, tem nhãn gần giống sách thật khiến người tiêu dùng dễ nhầm lẫn.

Đại tá Bùi Chiến Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường sách, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bảo đảm môi trường giáo dục trong sạch.

Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh, không nên mua sách trôi nổi, không rõ nguồn gốc tại các điểm bán vỉa hè, chợ tạm hoặc trên mạng xã hội với giá rẻ bất thường. Sách giả thường có chất lượng in kém, nội dung sai lệch, thiếu trang… ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

Người dân nên chọn mua sách tại các nhà sách, đại lý chính hãng hoặc kênh phân phối chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn mua phải sách giả cần báo ngay cho cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn, xử lý nhằm góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.