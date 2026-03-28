Núi Bà Đen: Điểm đến yêu thích mới của du khách Ấn Độ

Là nơi ngự toạ của các công trình văn hoá tâm linh tầm cỡ thế giới, đồng thời lưu giữ ngọc xá lợi Đức Phật, núi Bà Đen đang trở thành điểm đến tâm linh yêu thích của du khách quốc tế tại Việt Nam, đặc biệt là các vị khách đến từ Ấn Độ, Philippines, Campuchia, Đài Loan…

Ngày 21/3/2026, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đón đoàn gồm hơn 300 du khách Ấn Độ đến hành hương. Không chỉ hào hứng tham quan, nhiều du khách bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ khi được chiêm bái những công trình văn hoá tâm linh gắn liền với cội nguồn Phật giáo ngay tại Việt Nam.

Ghi nhận từ sáng sớm, từng đoàn khách Ấn Độ đã có mặt tại đỉnh núi để bắt đầu hành trình vãn cảnh và chiêm bái. Bên cạnh chiêm bái các tôn tượng kỳ vĩ như Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao nhất Châu Á trên đỉnh núi, tượng Bồ Tát Di Lặc bằng đá sa thạch lớn hàng đầu thế giới, hay tôn tượng hiếm hoi tại Việt Nam về Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, lịch trình của du khách cũng tập trung vào các không gian văn hóa Phật giáo, đặc biệt là nơi an vị ngọc xá lợi Đức Phật và Vườn Bồ Đề Thế giới.

“Tôi thực sự bất ngờ khi thấy một không gian Phật giáo uy nghiêm và kỳ vĩ như vậy tại Việt Nam. Cảm giác được đứng trước xá lợi Phật và chạm tay vào những lá bồ đề có nguồn gốc từ quê hương mình là một trải nghiệm rất xúc động. Không gian ở đây khiến tôi có cảm giác như đang ở một thánh tích lớn tại Ấn Độ”, ông Rajesh Kumar, du khách đến từ Mumbai, chia sẻ.

Theo đại diện của Khu du lịch Sun World Ba Den Mountain, đây là một trong rất nhiều đoàn khách từ Ấn Độ đã lựa chọn hành hương tại núi Bà Đen. “Mỗi năm, núi Bà Đen đón hàng trăm nghìn lượt khách từ Ấn Độ, và số lượng khách tăng trưởng đều đặn theo từng năm. Không chỉ hấp dẫn du khách Ấn Độ, núi Bà Đen còn ngày càng được lựa chọn bởi du khách đến từ nhiều quốc gia yêu thích du lịch tâm linh khác như Philippines, Campuchia, Đài Loan…” - bà Đào Thị Việt, Giám đốc Sun World Ba Den Mountain cho biết.

Hiện nay, núi Bà Đen không chỉ lưu giữ ngọc xá lợi Đức Phật do Liên đoàn Phật giáo thế giới tại Bồ Đề Đạo Tràng (Ấn Độ) trao tặng, mà còn sở hữu Vườn Bồ Đề Thế giới với 108 cây bồ đề có nguồn gốc từ cây Bồ Đề Đạo Tràng. Sự hiện diện của những báu vật này đã tạo nên một sợi dây liên kết văn hóa - tôn giáo xuyên quốc gia, và đưa nơi đây thành điểm đến hành hương của du khách quốc tế.

Không chỉ mang chiều sâu văn hoá tâm linh và những kiệt tác kiến trúc Phật giáo được tạo tác uy nghi trên đỉnh núi cao nhất Nam bộ, điều khiến nhiều du khách thích thú còn là sự kết hợp đặc biệt của các trải nghiệm văn hoá tâm linh với các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới. Khu chiếu phim 3D mapping về sự hình thành của vũ trụ qua lăng kính Phật giáo, không gian triển lãm 3D hologram về các ngôi chùa cổ có niên đại nhiều thế kỷ tại Việt Nam, đặc biệt là những ứng dụng công nghệ ánh sáng, laser, âm thanh… hiện đại hàng đầu thế giới để tạo nên show nhạc nước hoành tráng trước tôn tượng Bồ Tát Di Lặc…, đó là những trải nghiệm đặc biệt tạo được sự hào hứng của du khách.

Theo anh Shubham (Ấn Độ): “Điều núi Bà Đen làm được không chỉ làm chạm đến chiều sâu tín ngưỡng của du khách, mà sự kết hợp với các ứng dụng công nghệ tiên tiến đã tạo nên một điểm đến tâm linh cởi mở, đa trải nghiệm và hoàn toàn khác biệt với đa số các điểm đến hành hương khác”.

Nghi thức dâng đăng vào buổi tối thứ 7 trên đỉnh núi Bà Đen cũng trở thành hoạt động mang dấu ấn đặc trưng và là trải nghiệm phải thử đối với du khách. Tại quảng trường trung tâm, hình ảnh đoàn người cùng trang nghiêm, tay nâng niu những ngọn đèn đăng tỏa sáng rực rỡ tạo nên một biển ánh sáng hùng vĩ giữa mây ngàn. Tại đĩa nước dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn, ánh sáng từ hàng nghìn ngọn đèn đăng soi bóng xuống mặt nước, hòa cùng sắc vàng rực rỡ của những đài sen khổng lồ phát sáng, tạo nên một “dòng sông ánh sáng” kỳ vĩ trên “nóc nhà Nam bộ”.

Khép lại hành trình, du khách còn được thưởng ngoạn đợt hoa Tulip cuối cùng của năm 2026 đang bung nở rực rỡ, đưa nơi đây thành một xứ sở Hà Lan thu nhỏ. Sự kết hợp giữa không gian văn hoá tâm linh uy nghiêm, các nghi lễ quy mô và cảnh sắc thiên nhiên tuyệt mỹ đang biến núi Bà Đen thành một điểm đến du lịch tâm linh yêu thích du khách quốc tế.

Theo số liệu thống kê năm 2025, Việt Nam đón gần 750.000 lượt khách Ấn Độ, tăng 49% so với cùng kỳ. Theo đó, du khách Ấn Độ có xu hướng tìm kiếm những trải nghiệm gắn với khám phá văn hóa, trong đó các điểm đến tâm linh có chiều sâu văn hoá tâm linh như núi Bà Đen trở thành điểm đến hấp dẫn cho thị trường khách tiềm năng này.