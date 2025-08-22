Hà Nội

NSND Xuân Bắc hội ngộ Biển của "Sóng ở đáy sông"

Giải trí

NSND Xuân Bắc hội ngộ Biển của "Sóng ở đáy sông"

Tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9, 2 nghệ sĩ Xuân Bắc và Minh Nguyệt trò chuyện thân thiết.

Thu Cúc (tổng hợp)
Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Xuân Bắc chia sẻ hình ảnh hội ngộ diễn viên Minh Nguyệt. Cả hai từng đóng anh em Núi - Biển trong phim truyền hình Sóng ở đáy sông ra mắt năm 2000. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Minh Nguyệt nhận ra Xuân Bắc trong đoàn người tham gia buổi tổng hợp luyện lần 1 cho đại lễ 2/9 rồi gọi nam nghệ sĩ bằng cái tên “anh Núi”. “Trời, em à. Biển”, Xuân Bắc đáp lại lời Minh Nguyệt. Ảnh: FB Xuân Bắc.
Gặp Minh Nguyệt, Xuân Bắc nhớ lại ngày đóng phim Sóng ở đáy sông. “Nguyệt vẫn hiền lành như trong phim. Hay là làm Sóng ở đáy sông phần hai nhỉ”, Xuân Bắc viết trên trang cá nhân. Ảnh: Người Đưa Tin.
Trên trang cá nhân, Minh Nguyệt cho biết, cô xúc động khi gặp lại Xuân Bắc. Ảnh: Thương Hiệu Pháp Luật.
“Dù mỗi người mỗi một công việc và con đường sự nghiệp khác nhau nhưng cả hai vẫn là anh em Núi- Biển, không hề nhạt phai với Sóng ở đáy sông”. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Theo website của Nhà hát Kịch Hà Nội, nghệ sĩ Minh Nguyệt về công tác tại đây từ năm 2011. Ảnh: Công Lý.
Theo Đang Yêu, sau vai Biển trong Sóng ở đáy sông, Minh Nguyệt đóng vai Lanh trong Những đứa con vùng đồi, Thơm trong Nếp nhà. Ảnh: Công Lý.
Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Nguyệt thường xuyên cập nhật hình ảnh của bản thân. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
Ở đời thường, cô ăn mặc kín đáo, trẻ trung. Ảnh: FB Minh Nguyệt.
