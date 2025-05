Những vật có thể là "bom nổ chậm" trong ôtô mùa nắng nóng?

Video: Cảnh báo cháy ô tô mùa nắng nóng (Nguôn VTV24).

Mùa hè, nền nhiệt ngoài trời dễ vượt 40 độ C. Trong điều kiện thời tiết đạt 35 độ C thì nền nhiệt trong khoang cabin có thể đạt hơn 60 độ C. Nếu để xe ngoài trời, nhiệt độ cao cùng với ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp khiến nội thất bị ảnh hưởng, một số chi tiết làm từ nhựa, bọc da dễ bị biến dạng.

Nhiều người có thói quen mang lên xe hơi những vật dụng tưởng chừng như "vô hại" nhưng dễ trở thành "bom nổ chậm", gây hư hại nặng cho xe.

Vậy những vật dụng nào được khuyến cáo không nên để trên xe hơi khi trời nắng nóng? Câu trả lời có ngay trong bài viết dưới đây:

1. Các vật trang trí làm từ pha lê, thuỷ tinh

Nhu cầu trang trí, làm đẹp xe hơi rất phổ biến, đặc biệt ở giới trẻ. Những vật trang trí phong thuỷ hoặc đơn giản là hợp gu được làm từ thuỷ tinh, pha lê nhìn thì đẹp mắt nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ không an toàn khi gặp trời nắng nóng.

Trong điều kiện nền nhiệt ngoài trời và trong xe duy trì ở mức hơn 40 độ C, cộng với việc ánh nắng chiếu vào, những quả cầu pha lê hay vật treo bằng thuỷ tinh dễ trở thành thấu kính hội tụ nhiệt, sinh nhiệt gây cháy các vật liệu bằng da, nhựa bên trong nội thất.

Biện pháp phòng chống cháy nổ hiệu quả trong mùa nắng nóng là loại bỏ những vật trang trí bằng thuỷ tinh, pha lê ra khỏi xe, giữ xe sạch sẽ, thông thoáng.

2. Chai nước khoáng

Mùa hè, những chai nước khoáng càng có lý do chính đáng để xuất hiện khắp nơi trên ôtô. Để tiện sử dụng, chủ xe và người dùng thường để chai nước ở các vị trí như hộc cửa, lưng ghế, bảng táp-lô và cả cần số.

Thế nhưng, trong một số tình huống không may, chai nước cũng là nguyên nhân khiến ôtô bốc cháy. Chai nước nhựa để lâu dưới ánh nắng gay gắt sẽ làm biến đổi thành phần hoá học trong lớp nhựa, nhiễm vào nước, gây hại cho người dùng.

Chưa kể, chai nước khoáng cũng có khả năng hội tụ ánh sáng như một thấu kính, sản sinh ra nguồn sáng cực mạnh, dễ gây cháy nổ khi đặt ở môi trường kín như khoang ôtô.

3. Đồ uống có gas

Đồ uống có gas như coca cola, pepsi… cũng dễ trở thành vật phát nổ nếu phơi nắng quá lâu. Trời nắng gay gắt sinh ra nhiệt độ cao, làm chất lỏng bên trong lon nước có gas giãn nở mạnh, dễ làm vỏ kim loại nổ tung, làm hư hại nội thất.

Ngoài ra, các thành phần hoá học trong nước hoa và nước ngọt có gas dễ biến đổi khi gặp nhiệt, phát tán chất độc hại, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

4. Bật lửa ga

Nhiều người có thói quen để bật lửa trong xe mà không lường được hậu quả. Lượng gas ít ỏi trong bật lửa dễ giãn nở khi gặp nhiệt độ cao và dẫn đến phát nổ, có khả năng gây hư hại nội thất, thậm chí trở thành mồi lửa gây hỏa hoạn cho ôtô. Do đó, bạn cần hạn chế tối đa việc để bật lửa trong khoang xe.

5. Bình chữa cháy mini

Đối với bình chữa cháy mini, bạn nên đặt xe ở những vị trí râm mát, tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời và tuyệt đối không để bình chữa cháy mini trên bảng táp-lô hay gần cửa kính - nơi thường bị ánh nắng chiếu trực tiếp trong thời gian dài.

6. Thiết bị điện tử

Theo những người có nhiều kinh nghiệm sử dụng ôtô, các thiết bị điện tử, đồ công nghệ bao gồm máy ảnh, laptop, pin dự phòng, điện thoại hay các thiết bị lắp đặt cố định bên trong xe như đồng hồ cảm biến áp suất lốp sử dụng năng lượng mặt trời, camera hành trình,... trong khoang lái, dưới nền nhiệt cao (65-70 độ C) dễ bị nóng chảy, phồng rộp, hư hỏng. Và để đảm bảo an toàn cho ô tô mùa nóng nên hạn chế tối đa việc để các thiết bị điện tử trong xe.

7. Nước hoa và một số loại hoá mỹ phẩm, thực phẩm

Các chuyên gia khuyến cáo người sử dụng ôtô không nên để mỹ phẩm, nước hoa, thuốc men, các loại bánh kẹo hay socola trong ôtô mùa nắng nóng. Vào mùa hè, nhiệt độ bên trong xe dễ vượt ngưỡng 50 độ C, các vật dụng kể trên có thể bị biến chất, biến đổi làm mất tác dụng, thậm chí còn tan chảy, bám dính vào các chi tiết nội thất, làm giảm thẩm mỹ, gây mùi khó chịu.

Ngoài việc thường xuyên vệ sinh, lọc và loại bỏ những đồ dùng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ ra thì tài xế nên có biện pháp che chắn ô tô, đặc biệt là khu vực hấp thụ nhiều nhiệt nhất là khu vực kính lái. Khi đỗ xe nên chọn nơi có bóng mát, hé nhẹ cửa kính tạo thành khe nhỏ giúp hơi nóng thoát bớt ra ngoài, giảm hiệu ứng nhà kính, hạn chế tối đa tác hại không mong muốn của nhiệt độ và ánh nắng mùa hè.