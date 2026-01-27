Nhiều địa phương ở Phú Thọ được bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Ngày 27/1, tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và thống nhất phương án tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào 0h ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa) tại 3 điểm cấp tỉnh gồm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc Cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình), thời lượng 15 phút. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ cũng đồng ý chủ trương cho các xã, phường tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức xã hội hóa và đã có 19 xã, phường đăng ký.

Ảnh: Tùng Vy

Tuy nhiên, do chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể đối với việc tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phương và căn cứ vào điều kiện địa lý, vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn…, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tham mưu đề xuất xây dựng phương án bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gồm 3 điểm cấp tỉnh và 12 điểm xã, phường (khu vực Phú Thọ 6 điểm, khu vực Vĩnh Phúc 3 điểm, khu vực Hòa Bình 6 điểm). Đối với các xã, phường chưa đủ điều kiện, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này.

Phát biểu kết luận, bà Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh việc tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tài trợ, tạo không khí vui tươi phục vụ Nhân dân đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoàn thiện kế hoạch, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình văn nghệ trước thời điểm bắn pháo hoa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho Nhân dân tại các điểm bắn. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về thời gian, địa điểm bắn pháo hoa để người dân nắm rõ, theo dõi và tham gia.