Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Nhiều địa phương ở Phú Thọ được bắn pháo hoa mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Tỉnh Phú Thọ đồng ý cho 12 địa phương bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cùng với 3 điểm cấp tỉnh.

Nguyễn Hinh

Ngày 27/1, tại Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thị Kim Nga chủ trì cuộc họp nghe báo cáo và thống nhất phương án tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo kế hoạch, chương trình bắn pháo hoa sẽ diễn ra vào 0h ngày 17/2/2026 (đêm Giao thừa) tại 3 điểm cấp tỉnh gồm: Cầu đi bộ Công viên Văn Lang (phường Việt Trì), Quảng trường Hồ Chí Minh (phường Vĩnh Phúc) và Quảng trường Hòa Bình hoặc Cầu Hòa Bình (phường Hòa Bình), thời lượng 15 phút. Bên cạnh đó, UBND tỉnh Phú Thọ cũng đồng ý chủ trương cho các xã, phường tổ chức bắn pháo hoa theo hình thức xã hội hóa và đã có 19 xã, phường đăng ký.

616082879-1327253196108371-1009256886123630893-n.jpg
Ảnh: Tùng Vy

Tuy nhiên, do chưa xây dựng được tiêu chí cụ thể đối với việc tổ chức bắn pháo hoa tại các địa phương và căn cứ vào điều kiện địa lý, vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn…, cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã tham mưu đề xuất xây dựng phương án bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 gồm 3 điểm cấp tỉnh và 12 điểm xã, phường (khu vực Phú Thọ 6 điểm, khu vực Vĩnh Phúc 3 điểm, khu vực Hòa Bình 6 điểm). Đối với các xã, phường chưa đủ điều kiện, sẽ không tổ chức bắn pháo hoa trong dịp này.

Phát biểu kết luận, bà Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh việc tổ chức bắn pháo hoa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, tiết kiệm, đúng quy định; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, địa phương và đơn vị tài trợ, tạo không khí vui tươi phục vụ Nhân dân đón Tết.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh hoàn thiện kế hoạch, sớm trình UBND tỉnh phê duyệt; phối hợp với các địa phương tổ chức chương trình văn nghệ trước thời điểm bắn pháo hoa. Công an tỉnh xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và an toàn cho Nhân dân tại các điểm bắn. Các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền về thời gian, địa điểm bắn pháo hoa để người dân nắm rõ, theo dõi và tham gia.

#Phú Thọ #bắn pháo hoa #Tết Bính Ngọ 2026 #giao thừa #UBND tỉnh #pháo hoa Phú Thọ

Bài liên quan

Xã hội

Nhận 400 triệu từ tài khoản lạ, thầy giáo Phú Thọ báo công an

Công an xã Tu Vũ vừa xác minh, hỗ trợ hoàn trả 400 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho một công dân Trung Quốc đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tu Vũ vừa hỗ trợ một công dân người Trung Quốc nhận lại 400 triệu đồng tiền chuyển nhầm.

Vài ngày trước, Công an xã Tu Vũ tiếp nhận trình báo của anh Nguyễn Tiến Thanh (SN 1994, trú tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ), là giáo viên Trường THPT Tản Đà, về việc tài khoản ngân hàng của anh bất ngờ nhận 400 triệu đồng từ một tài khoản lạ mang tên người nước ngoài.

Xem chi tiết

Xã hội

Công an Phú Thọ khởi tố đối tượng cho vay lãi nặng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh về hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính hơn 67 triệu đồng.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan CSĐT vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Khánh (SN 1984, trú phường Thanh Miếu) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tố giác của bà Trịnh Thị T. (SN 1981, trú tại phường Thanh Miếu) về việc Nguyễn Ngọc Khánh có hành vi cho vay tiền với lãi suất vượt quá mức cho phép theo quy định của pháp luật trong năm 2024.

Xem chi tiết

Xã hội

Phạt 40 triệu với cá nhân buôn bán pháo hoa nổ trái phép tại Phú Thọ

Lực lượng Quản lý thị trường Phú Thọ vừa xử phạt 40 triệu đồng đối với một cá nhân tại phường Thanh Miếu về hành vi buôn bán 3,3 kg pháo hoa nổ trái phép.

Ngày 26/1, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ cho biết, Đội Quản lý thị trường số 1 vừa lập biên bản vi phạm và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một cá nhân về hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ.

1-18.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới