Nhận diện các đợt sóng tăng giá mạnh của “Quận Nhất ven biển” Vịnh Tiên giai đoạn 2026-2029

Hạ tầng thế kỷ đồng loạt được kích hoạt, tiện ích giải trí - nghỉ dưỡng quốc tế tăng tốc triển khai, đô thị sắp bước vào giai đoạn vận hành thực… tất cả đang tạo nên chuỗi cột mốc tăng giá mạnh trong giai đoạn 2026-2029 cho Vịnh Tiên - “Quận Nhất ven biển” của Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị ESG++ vừa được vinh danh “Dự án Bất động sản của năm” tại FChoice 2025.

Vinhomes Green Paradise được vinh danh là “Dự án BĐS của năm” tại FChoice 2025

Năm 2025-2026: Hạ tầng thế kỷ đồng loạt được kích hoạt

Cần Giờ đang đứng trước ngưỡng cửa của chu kỳ tăng trường đột phá nhờ loạt hạ tầng thế kỷ đồng loạt khởi động và dự kiến về đích trong 2-3 năm tới. Mỗi động thái mới đều kích hoạt sóng tăng giá cho Vinhomes Green Paradise nói chung và “Quận Nhất” Vịnh Tiên nói riêng.

Ngày 15/1/2026, cầu Cần Giờ chính thức động thổ. Công trình dài 6,3 km, quy mô 8 làn xe sẽ xóa bỏ cảnh “qua sông lụy phà”, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vịnh Tiên xuống chỉ còn 40-45 phút. Quan trọng hơn, cây cầu hơn 13.000 tỷ đồng sẽ kết nối trực tiếp với cao tốc Bến Lức - Long Thành qua nút giao Rừng Sác, mở ra không gian phát triển liên vùng, tạo cú hích rõ nét cho giá trị BĐS biển trong khu vực, trong đó có Vịnh Tiên.

Cầu Cần Giờ động thổ ngày 15/1/2026, dự kiến hoàn thành quý I/2028

Trước đó, tháng 12/2025, tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đã được động thổ. Với tốc độ thiết kế 350 km/h, khoảng cách từ lõi đô thị TP HCM đến Vịnh Tiên sẽ chỉ còn 13 phút di chuyển - một thông số đủ sức định hình lại toàn bộ hành vi cư trú, du lịch và đầu tư.

Ngay trong năm 2026, Vịnh Tiên còn đón cú hích tăng giá mạnh tới từ hạ tầng hàng không - sân bay Long Thành. Sân bay lớn nhất cả nước sẽ khai thác thương mại từ tháng 6/2026, giúp hàng trăm triệu du khách trong và ngoài nước tiếp cận dễ dàng Vịnh Tiên chỉ sau 40 phút di chuyển khi nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác hoàn thành.

Thực tế quốc tế cho thấy, các đô thị nằm trong bán kính kết nối nhanh với sân bay lớn tại Singapore, Seoul hay Bangkok đều hình thành những cực tăng trưởng BĐS mạnh mẽ. Vịnh Tiên đang đứng trước quỹ đạo tương tự.

Khi “cửa ngõ bầu trờ” Long Thành vận hành, Vịnh Tiên sẽ tái hiện chu kỳ tăng giá mạnh của các đô thị sân bay hàng đầu thế giới

Năm 2027: Tiện ích hoàn thiện, đô thị vận hành thực, giá trị tăng theo dòng khách

Năm 2027 đánh dấu bước chuyển quan trọng: Vinhomes Green Paradise bước vào giai đoạn vận hành toàn diện. Quý III/2028, toàn bộ tiện ích chính quy mô quốc tế sẽ cơ bản hoàn thiện, khánh thành, bao gồm VinWonders 122 ha, bộ đôi sân golf 155 ha, hệ thống khách sạn - resort 5-6 sao, bệnh viện Vinmec Cleveland Clinic, tòa văn phòng, Trung tâm phát triển cộng đồng thế hệ trẻ Young Paradise Hub, trung tâm thương mại, quảng trường lễ hội…

Khi các “cỗ máy hút khách” này vận hành đồng bộ, Vịnh Tiên sẽ xác lập vị thế thủ phủ vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á. “Quận Nhất ven biển” theo đó bước vào pha tăng trưởng giá trị bền vững, tương đồng với những mô hình đã chứng minh thành công như Marina Bay Sands hay Sentosa (Singapore) - nơi BĐS tăng đều 15-25% mỗi năm nhờ dòng khách ổn định và công suất khai thác cao.

Cũng trong năm 2027, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến vận hành giai đoạn 1, đưa Cần Giờ lên bản đồ logistics và thương mại toàn cầu. Lịch sử thị trường cho thấy, BĐS liền kề cảng quốc tế và khu công nghiệp lớn thường ghi nhận biên độ tăng giá vượt trội. Với vị trí chiến lược và hệ tiện ích hoàn chỉnh, Vịnh Tiên không chỉ hưởng lợi về giá mà còn mở ra dư địa khai thác cho thuê dài hạn, từ căn hộ, biệt thự nghỉ dưỡng đến shophouse thương mại…

Năm 2028: Cú hích kép khi cầu Cần Giờ và đường sắt cao tốc về đích

Bước sang năm 2028, kỳ vọng tăng trưởng tiếp tục được hiện thực hóa tại Vịnh Tiên khi hàng loạt hạ tầng then chốt về đích. Trong đó, Cầu Cần Giờ dự kiến hoàn thành vào quý I/2028, đưa Vịnh Tiên bước sang mặt bằng giá mới, tương tự cách cầu Thủ Thiêm 2 và hầm vượt sông Sài Gòn từng đưa mặt bằng giá Thủ Thiêm từ 80-100 triệu đồng/m² lên 300-400 triệu đồng/m² chỉ sau vài năm.

Đến quý IV/2028, đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ đi vào vận hành, tạo ra dòng di chuyển thực của cư dân và du khách. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, BĐS liền kề các ga depot đường sắt cao tốc luôn ghi nhận mức tăng giá vượt trội nhờ khả năng kết nối và mật độ khai thác cao.

Tại châu Á, tuyến tàu cao tốc Kanazawa và Hokuriku Shinkansen của Nhật khi đi vào khai thác đã giúp tăng 210% lượng khách du lịch so với các năm trước đó. BĐS khu vực Depot đường sắt cao tốc Miami Central (Mỹ) tăng giá 67% trong 2 năm 2018 - 2019, gấp đôi so với mức tăng 33% của khu vực chung tương đương.

Năm 2029: Hiện thực hóa mục tiêu 40 triệu lượt khách/năm

Năm 2029, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu dự kiến đi vào hoạt động, rút ngắn thời gian kết nối giữa hai thủ phủ du lịch biển lớn nhất miền Nam. Hạ tầng tỷ đô này sẽ giúp Vịnh Tiên hiện thực hóa mục tiêu 40 triệu lượt khách/năm, tạo dòng tiền bền vững cho mọi mô hình kinh doanh dịch vụ, đồng thời củng cố đà tăng giá dài hạn cho BĐS.

Bên cạnh lực đẩy từ hạ tầng, Vịnh Tiên còn thừa hưởng “mã gen” tăng giá đã được kiểm chứng của các dự án Vinhomes, với mức tăng trung bình tối thiểu 10%/năm. Giai đoạn 2018-2024, giá thấp tầng tại Vinhomes Ocean Park 1 tăng 121%, Vinhomes Imperia tăng khoảng 200%, trong khi Vinhomes Riverside ghi nhận mức tăng tới 416%.

Trong bối cảnh mặt bằng giá vẫn còn cách xa giá trị thực, Vịnh Tiên đang ở “điểm vào” tốt hiếm có để nhà đầu tư đi trước chu kỳ. Quyết định sớm hôm nay là cách đón trọn chuỗi cột mốc hạ tầng - tiện ích - dòng khách, mở ra cơ hội gia tăng tài sản rõ rệt trong 2-3 năm tới.