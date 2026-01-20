Hà Nội

Doanh nghiệp

Nhà phố, biệt thự Flora Avenue - Chạm “gu sống” của giới tinh hoa

Sở hữu những dãy nhà phố, biệt thự hiện diện nổi bật giữa không gian xanh mát và sắc hoa rực rỡ, phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City.

PV

Khi “wellness luxury” cất lời

Sống sang trọng, hướng đến sức khỏe, cân bằng tinh thần và thể chất (wellness is the new luxury) đang trở thành xu hướng nổi bật trong giới thượng lưu. Tại Singapore, các dự án cao cấp không chỉ tập trung vào kiến trúc mà còn là “chốn bảo toàn” thân - tâm - trí với thiết kế thân thiện sinh học, ánh sáng tự nhiên, không khí trong lành. Các đô thị lớn như Seoul cũng đang phát triển mô hình này, với tiện ích như khu vực xanh, spa, yoga, thiền, không gian kết nối cộng đồng.

Tờ South China Morning Post mới đây ghi nhận một thế hệ bất động sản “wellness luxury” đang hình thành. Từ Phuket tới Dubai, bên cạnh sự sang trọng, từng ngôi nhà, con đường cùng các tiện ích đều được thiết kế xoay quanh trục sức khỏe toàn diện: không khí, ánh sáng, dinh dưỡng, cộng đồng. Không gian sống trường thọ được xem là tương lai của những cộng đồng sống lành mạnh.

1.jpg
Xu hướng “wellness luxury” thúc đẩy những tiêu chuẩn cao về không gian sống. (Ảnh: Ánh Dương)

Theo báo cáo của Viện Sức khỏe Toàn cầu, số lượng dự án bất động sản chăm sóc sức khỏe đã tăng gấp ba lần kể từ năm 2017. Khảo sát hồi tháng 6 của tổ chức này cho thấy thị trường wellness toàn cầu đang bùng nổ, với quy mô tăng trưởng trung bình 19,5%/năm. Dự báo đến năm 2029, con số này có thể đạt 1.100 tỷ USD. Việt Nam là một trong 6 quốc gia tăng trưởng hàng đầu trong xu hướng này.

Một trong những động lực quan trọng thúc đẩy xu hướng wellness chính là sự tăng nhanh của tầng lớp trung, thượng lưu, cũng như giới siêu giàu. Bên cạnh đó, những cá nhân trẻ, thành đạt và có năng lực tài chính vững vàng, đang gia tăng nhanh chóng cả về số lượng lẫn độ am hiểu - cũng góp phần mở rộng đáng kể nhu cầu đối với không gian sống xứng tầm. Các nghiên cứu thị trường chỉ ra rằng, khi sống wellness và sống bền vững được tích hợp đồng bộ, giá trị mang lại cho chủ nhân sẽ vượt xa khái niệm “an cư” thông thường.

Nằm tại trung tâm đại đô thị Sun Urban City, phân khu Flora Avenue với tầm nhìn quy hoạch hiện đại là một “điểm tích hợp” lý tưởng như vậy. Đây là một trong số ít dự án nhà phố, biệt thự cao cấp quy mô lớn tại phía Nam Hà Nội đáp ứng mong mỏi của những chủ nhân thành đạt muốn sống trong môi trường chất lượng, nhưng vẫn kết nối thuận tiện.

Sống tinh hoa cạnh đại lộ hoa

Những dãy nhà phố và biệt thự Flora Avenue hưởng trọn không gian sinh thái rộng 10ha từ trục Đại lộ Hoa. Trải dài dọc theo dòng kênh xanh mát, những con đường rợp bóng cây xanh điểm xuyết sắc hồng của mai anh đào và sắc trắng của ban Tây Bắc, tạo nên “bầu khí quyển” trong lành. Ngoài ra, bộ sưu tập vườn nội khu độc đáo với các chủ đề cảnh quan riêng vừa tôn vinh giá trị văn hóa bản địa, vừa tích hợp các tiện ích đa dạng, đưa không gian xanh thành điểm nhấn sống động giàu trải nghiệm.

2.jpg
Mỗi căn nhà tại Flora Avenue sở hữu một nét đẹp kiến trúc riêng. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Tiếp tục theo đuổi triết lý “vị nhân sinh” - đặt con người vào trung tâm, chú trọng bồi đắp tinh thần và chất lượng sống, dòng sản phẩm thấp tầng tại Flora Avenue được “đo ni đóng giày” cho những chủ nhân đề cao trải nghiệm cá nhân hóa, tiện ích độc đáo. Hơn 400 mẫu thiết kế độc bản với phong cách kiến trúc Indochine sang trọng, cổ điển pha lẫn hơi thở nhiệt đới, mang đến không gian sống động như một “ngôi làng trong phố” - bình yên mà vẫn khẽ khàng ngân nga nhịp sống đô thị.

Các khối nhà cao 3-4 tầng, ban công rộng và cửa sổ kính lớn được bố trí linh hoạt để đón ánh sáng, gió trời, mở rộng tầm nhìn ra những mảng xanh nội khu và dòng chảy sinh khí thịnh vượng. Ngoài ra, mặt tiền lên đến 4m, 8m hay 10m (tùy căn) cùng vỉa hè rộng thoáng giúp chủ nhân thỏa sức khai thác dịch vụ nhà hàng, quán café, lưu trú hay siêu thị mini, tiệm thời trang cao cấp… tạo nên sức sống giao thương sôi động cho nội khu.

Cư dân sinh sống tại Flora Avenue còn dễ dàng kết nối với chuỗi 5 đại công viên của Sun Urban City, trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, Bệnh viện Mặt trời vận hành chuẩn quốc tế; các cơ sở giáo dục như trường học liên cấp, trường nghề do Sun Group hợp tác phát triển. Khả năng tiếp cận tiện ích tiếp tục được gia tăng khi Flora Avenue liên thông đến các trục giao thông huyết mạch như Vành đai 5, nút giao Phú Thứ… Cư dân có thể nhanh chóng di chuyển tới Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, khu đô thị Đại học Nam Cao cũng như các khu công nghiệp lớn trong khu vực.

Việc hình thành một quần thể an sinh xã hội đa lớp, đa tầng tại Flora Avenue đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe - giáo dục toàn diện, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân. Đồng thời, đây còn là chìa khóa kết nối gia đình đa thế hệ, kiến tạo một môi trường tiện nghi, an lành để các thành viên trong gia đình quây quần, sum họp, không chỉ mang giá trị tinh thần mà còn phù hợp với văn hóa truyền thống của người Á Đông.

4.jpg
Hệ thống tiện ích đa tầng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư, đầu tư. (Ảnh phối cảnh: Sun Property)

Chính sự đầu tư bài bản này khẳng định nên giá trị: nhà phố, biệt thự Flora Avenue không đơn thuần là một sản phẩm bất động sản, mà là chuẩn mực sống mới được kiến tạo tại khu vực Nam Thủ đô. Với phân khu Flora Avenue tại Sun Urban City, Sun Group tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc định hình đại đô thị kiểu mẫu: sống xanh, sống chất lượng và sống giàu trải nghiệm; hiện thực hóa khái niệm tưởng chừng xa vời như “nghỉ dưỡng trong lòng đô thị”, được “may đo” cho những chủ nhân tinh hoa.

