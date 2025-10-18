Nhà phân phối Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam báo lỗ gần 26 tỷ đồng.

Haxaco báo lỗ gần 26 tỷ đồng trong quý III/2025, lần đầu thua lỗ sau 4 năm. Doanh thu giảm 25%, lợi nhuận 9 tháng lao dốc 99%, cổ phiếu mất hơn 30% từ đầu năm.

Công ty CP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (Haxaco, mã chứng khoán: HAX) nhà phân phối xe Mercedes-Benz lớn nhất Việt Nam vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025 với kết quả kinh doanh giảm sút mạnh so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu thuần trong quý đạt gần 1.150 tỷ đồng, giảm khoảng 25% so với cùng kỳ năm 2024. Sau khi trừ các chi phí, Haxaco ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 26 tỷ đồng, trong khi quý III năm ngoái lãi hơn 90 tỷ đồng.

Đây cũng là quý đầu tiên công ty báo lỗ kể từ quý IV/2021, đánh dấu bước thụt lùi đáng kể trong hoạt động kinh doanh của thương hiệu phân phối xe sang này. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của Haxaco chỉ còn hơn 1 tỷ đồng, giảm tới 99% so với cùng kỳ, một mức sụt giảm hiếm thấy trong ngành phân phối ôtô cao cấp tại Việt Nam.

Theo giải trình từ Haxaco, thị trường ôtô quý III/2025 chứng kiến biến động mạnh, khi nhiều hãng tung ra các chương trình giảm giá sâu để kích cầu tiêu dùng. Không chỉ trong phân khúc xe phổ thông, mà ngay cả xe sang vốn duy trì giá ổn định nhiều năm cũng phải điều chỉnh mạnh nhằm giữ doanh số.

Ngoài ra, nhiều đối thủ mới ra mắt sản phẩm cùng chính sách ưu đãi hấp dẫn, làm tăng sức cạnh tranh và gây áp lực lớn lên các nhà phân phối truyền thống. Bên cạnh đó, chi phí vận hành và mở rộng quy mô cũng tăng đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp. “Những yếu tố này đã tạo ra áp lực đáng kể, làm thu hẹp lợi nhuận của công ty,” Haxaco nêu trong báo cáo.

Ngay sau khi báo cáo tài chính quý III/2025 được công bố, cổ phiếu HAX chịu áp lực bán mạnh. Kết phiên 15/10, mã này giảm hơn 5%, xuống còn 11.050 đồng/đơn vị, mức thấp nhất trong nhiều tháng qua. Riêng trong tháng 10, giá cổ phiếu đã mất gần 16% và giảm hơn 30% so với đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước triển vọng ngắn hạn kém tích cực.

Hiện tại, ngoài vai trò phân phối xe Mercedes-Benz, Haxaco còn là nhà bán lẻ chính thức của thương hiệu MG. Tuy nhiên, doanh số từ mảng xe phổ thông vẫn khá khiêm tốn so với dòng xe sang truyền thống, chưa đủ để bù đắp cho sự sụt giảm chung của thị trường.

Theo giới phân tích, kết quả thua lỗ của Haxaco phần nào phản ánh khó khăn chung của ngành ô tô Việt Nam, khi người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, trong khi nguồn cung xe dồi dào và cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc. Để phục hồi, doanh nghiệp cần tái cơ cấu danh mục sản phẩm, đồng thời đẩy mạnh dịch vụ hậu mãi và mảng xe đã qua sử dụng, lĩnh vực có biên lợi nhuận cao hơn so với bán xe mới.