Người hay viết 4 bình luận này trên MXH chính là biểu hiện của EQ thấp

Những dòng bình luận trên MXH không chỉ là lời thoáng qua, mà còn thể hiện phần nào EQ của mỗi người.

EQ (trí tuệ cảm xúc) là khả năng nhận diện cảm xúc của bản thân, thấu hiểu người khác và điều chỉnh hành vi sao cho phù hợp. Trong môi trường mạng xã hội (MXH), nơi mọi thứ chỉ gói gọn trong vài câu chữ, EQ càng bộc lộ rõ nét.

Người EQ cao thường khéo léo trong cách bình luận, biết tạo thiện cảm và duy trì sự tôn trọng. Trái lại, EQ thấp thường hiện diện qua những lời nói cộc lốc, phủ nhận người khác, khiến người đọc khó chịu và đánh giá không tốt về.

Dưới đây là 4 câu bình luận trên MXH thể hiện EQ thấp:

1. “Ai quan tâm?”

Khi một người chia sẻ trải nghiệm, cảm xúc hay quan điểm cá nhân, phản hồi bằng “Ai quan tâm?” dễ tạo cảm giác phủ nhận và làm giảm giá trị của nội dung đó. Câu nói này thường khiến người đối diện cảm thấy không được tôn trọng.

Người có EQ cao nếu không hứng thú sẽ chọn im lặng hoặc lướt qua, bởi họ hiểu rằng không phải điều gì cũng cần phản ứng, và sự tôn trọng đôi khi đến từ việc không làm tổn thương người khác.

Ảnh minh hoạ.

2. “Biết rồi, nói nhiều!”

Câu nói này thường xuất hiện trong những cuộc thảo luận khi người kia diễn giải chi tiết. Thay vì trân trọng nỗ lực chia sẻ, phản ứng bằng “Biết rồi, nói nhiều!” vừa cho thấy sự thiếu kiên nhẫn, vừa tạo cảm giác hạ thấp đối phương. Nó biến một cuộc trò chuyện, bình luận bình thường thành tình huống căng thẳng.

Người EQ cao sẽ chọn cách kết thúc nhẹ nhàng hơn, chẳng hạn: “Mình hiểu rồi, cảm ơn bạn đã giải thích”. Sự khác biệt nằm ở chỗ, một bên muốn giữ hòa khí, còn bên kia chỉ muốn bày tỏ sự khó chịu.

3. “Biết gì mà nói?”

Đây là câu bình luận mang tính ám chỉ đối phương thiếu hiểu biết và biến cuộc trò chuyện thành một cuộc tranh cãi. EQ thấp bộc lộ ở chỗ muốn hạ thấp người khác thay vì tập trung vào nội dung.

Trái lại, người EQ cao sẽ tranh luận bằng dẫn chứng, thông tin và ngôn từ tôn trọng. Thay vì mỉa mai, họ có thể nói: “Mình đọc được nguồn khác, bạn thử tham khảo thêm nhé”. Cách phản hồi này vừa thể hiện sự hiểu biết, vừa giữ cho đối thoại văn minh.

Ảnh minh hoạ.

4. “Sống ảo vừa thôi!”

Câu phán xét này thường nhắm vào những bài đăng mang tính cá nhân, ví dụ như chia sẻ ảnh, kỷ niệm hay thành tựu. Nó thể hiện sự thiếu thấu hiểu và vội vàng gắn nhãn cho người khác.

Trong khi thực tế, MXH là nơi mỗi người đều có quyền thể hiện bản thân theo cách riêng. Người EQ cao hiểu điều này, và họ chọn cách nhìn tích cực hoặc đơn giản là không để lại bình luận nếu không thích.

Ngược lại, những câu phán xét như “Sống ảo vừa thôi!” thường để lại ấn tượng thiếu thiện chí trong mắt người khác.

Ảnh minh hoạ.

Vì sao cần tránh những câu bình luận thể hiện EQ thấp?

Những câu nói trên không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm xấu đi hình ảnh cá nhân của bạn. Người EQ cao luôn biết rằng ngôn từ có sức mạnh và sự khéo léo trong cách diễn đạt chính là chìa khóa để tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp.

EQ thấp không chỉ hiện diện ngoài đời thực mà còn dễ dàng bị nhận ra trên MXH. Thường xuyên dùng những câu nói cộc lốc, phán xét có thể khiến bạn mất điểm trong mắt người khác. Nếu muốn xây dựng hình ảnh tích cực và duy trì những kết nối bền vững, hãy tập cho mình thói quen bình luận tinh tế, tôn trọng và có tính xây dựng hơn.