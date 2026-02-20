Người dân ùn ùn quay trở lại TPHCM mùng 4 Tết, cao tốc chật kín phương tiện
Chiều 20/2 (mùng 4 Tết), dòng phương tiện từ các tỉnh đổ về TPHCM tăng mạnh, khiến nhiều tuyến đường, trong đó có quốc lộ 1 và các tuyến cao tốc đông đúc.
Theo Hữu Huy/Tiền Phong
Ùn ứ ở các cao tốc hướng về TPHCM
Không chỉ quốc lộ 1 “nín thở” vì lưu lượng phương tiện tăng đột ngột mà các tuyến cao tốc hướng về TPHCM cũng chật kín phương tiện và bắt đầu xuất hiện ùn ứ ở nhiều vị trí vào chiều mùng 4 Tết.
Tại cao tốc Cần Thơ về Mỹ Thuận, tình trạng ùn ứ bắt đầu xảy ra khiến dòng xe nối đuôi xếp hàng dài hàng cây số.
Tại cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng từ các tỉnh miền Tây về TPHCM, lưu lượng xe gia tăng rõ rệt, khiến nhiều đoạn phải di chuyển chậm vào giờ cao điểm chiều mùng 4 Tết.
Trong khi đó, nhiều tài xế có hành trình từ Phan Thiết (Lâm Đồng) về TPHCM qua cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cũng phản ánh tình trạng kẹt xe ở một số đoạn khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Hướng dẫn cách khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic
Hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện để tra soát và thông báo cho chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục thu hồi biển số, đăng ký xe.
Ngày 5/2, Cục CSGT cho biết, đơn vị vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic, qua đó giúp người dân thuận tiện hơn trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên chủ sở hữu.
Tiện ích mới này còn giúp tăng cường hiệu quả làm sạch dữ liệu phương tiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân.
Nhiều phương tiện thủy gặp sự cố trên sông Lô do nước cạn
Nước sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Phú (Phú Thọ) xuống thấp khiến nhiều phương tiện thủy gặp sự cố khi lưu thông.
Sáng 16/1, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại hình ảnh một tàu chở vật liệu giống đá trắng gặp sự cố trên sông Lô, đoạn qua khu vực cầu Vĩnh Phú, tỉnh Phú Thọ. Theo hình ảnh ghi lại, một góc tàu gặp sự cố bị chìm, chủ phương tiện phải tổ chức sang tải để xử lý tình huống.
Doanh nghiệp vận tải đầu tiên chia sẻ toàn bộ dữ liệu phương tiện với CSGT
Doanh nghiệp vận tải Phương Trang đã cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát phương tiện cho Cục CSGT, phục vụ quản lý nhà nước về kinh doanh vận tải.
Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) ngày 15/1 cho biết, Doanh nghiệp vận tải Phương Trang vừa chủ động cung cấp quyền truy cập hệ thống giám sát hành trình phương tiện kinh doanh vận tải cho Cục Cảnh sát giao thông, phục vụ công tác quản lý nhà nước theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đây là doanh nghiệp đầu tiên thực hiện việc chia sẻ dữ liệu giám sát hành trình trực tiếp với Cục Cảnh sát giao thông.