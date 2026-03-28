Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nghĩa trang đá bí ẩn 700 năm tuổi ở vùng Balkan khiến ai cũng tò mò

Kho tri thức

Nằm rải rác khắp bán đảo Balkan, những bia mộ đá này lưu giữ dấu ấn độc đáo về nghệ thuật và tín ngưỡng thời trung cổ.

T.B (tổng hợp)
Một di sản trải rộng nhiều quốc gia. Di sản thế giới Nghĩa trang bia mộ thời trung cổ Stećci phân bố tại Bosnia và Herzegovina cùng các nước lân cận như Croatia, Serbia và Montenegro. Ảnh: Pinterest.
Niên đại từ thế kỷ 12–16. Các bia mộ Stećci được tạo ra trong thời Trung cổ, phản ánh một giai đoạn lịch sử đặc biệt của khu vực Balkan. Ảnh: Pinterest.
Hình dạng đa dạng và độc đáo. Chúng có nhiều kiểu như phiến đá phẳng, khối hộp hay dạng mái nhà, tạo nên cảnh quan vừa trang nghiêm vừa bí ẩn. Ảnh: Pinterest.
Chạm khắc giàu biểu tượng. Các họa tiết như người nhảy múa, chiến binh, động vật và biểu tượng tôn giáo cho thấy đời sống và niềm tin phong phú. Ảnh: Pinterest.
Chữ khắc cổ bằng tiếng Slav. Một số bia có dòng chữ bằng chữ Cyrillic cổ, cung cấp thông tin về người đã khuất và xã hội thời đó. Ảnh: Pinterest.
Liên quan đến nhiều tôn giáo. Bia Stećci không thuộc riêng một tôn giáo nào mà được sử dụng bởi các cộng đồng Công giáo, Chính thống và cả tín ngưỡng bản địa. Ảnh: Pinterest.
Mang vẻ đẹp huyền bí và tĩnh lặng. Nằm giữa thiên nhiên hoang sơ, các nghĩa trang Stećci tạo nên không gian vừa linh thiêng vừa đầy chất thơ cổ xưa. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 2016. Di sản này được ghi danh nhờ giá trị văn hóa và nghệ thuật độc đáo của khu vực Balkan. Ảnh: Pinterest.
#Nghĩa trang đá trung cổ #Di sản thế giới UNESCO #Nghệ thuật và tín ngưỡng Balkan #Chữ khắc Cyrillic cổ #Lịch sử khu vực Balkan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT