Sống đạo

Nghe ba câu này, bạn sẽ biết ai đang cố tỏ ra giàu

Không cần quan sát quá lâu, chỉ ba câu nói quen thuộc cũng đủ nhận diện một người đang phô trương sự giàu có. Nhiều người chắc chắn đã gặp ít nhất một lần.

Theo Nguyên An/ Đời sống và pháp luật

Trong xã hội hiện nay, tiền bạc giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiều người tin rằng tiền quyết định sự an toàn, chất lượng cuộc sống và thậm chí cả vị thế của một con người. Chúng ta đều mong muốn có ngày đạt được sự ổn định tài chính, nhưng thực tế đời sống luôn có những khoảng cách lớn giữa mỗi người. Có người thuận lợi, có người phải chật vật nhiều năm.

Sự khác biệt ấy vốn đáng lẽ cần được nhìn nhận bằng sự bình thản và trung thực. Tuy nhiên, vẫn có những người chọn cách tô vẽ bản thân giàu có hơn thực tế. Họ dùng lời nói, dáng vẻ hoặc một vài chi tiết bề ngoài để tạo ấn tượng rằng mình “có điều kiện”. Không ít người xung quanh, vì tin vào lớp vỏ ấy, đã hiểu lầm hoặc bị lợi dụng.

Thật ra, việc nhận diện một người “giả giàu” không quá khó. Những người đang cố che giấu sự thiếu thốn về tài chính thường lặp lại một số câu nói đặc trưng. Chính những câu nói đó lại vô tình làm lộ rõ điều mà họ muốn giấu. Dưới đây là những câu nói quen thuộc nhất của người hay tỏ ra giàu có hơn thực tế, mà có thể chúng ta đã không ít lần vô tình nghe qua.

1. “Việc gì dùng tiền là xong thì chỉ là chuyện nhỏ”

Thoạt nghe, câu nói này tạo cảm giác người nói rất dư dả và tự tin về tài chính. Nhưng trong nhiều trường hợp, người thường nói vậy lại là người không có nhiều tiền như họ muốn thể hiện.

Tiểu Tinh - nữ nhân viên văn phòng ở Thượng Hải cho biết cô quen một người bạn luôn coi “chuyện gì giải quyết bằng tiền đều dễ dàng”. Nhưng khi có việc cần hỗ trợ thật sự, người ấy lại tránh né.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Câu nói này chỉ đúng khi người nói có đủ khả năng tài chính. Còn nếu họ liên tục lặp lại trong khi hoàn cảnh không hề như vậy, đó chỉ là lời phô trương. Những người có điều kiện thật thường không nói kiểu này vì họ hiểu rằng việc khoe khoang quá mức sẽ gây phản cảm.

Vì vậy, khi ai đó thường xuyên nhắc câu này, đó có thể là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của họ không hề thoải mái như họ muốn người khác nghĩ.

2. “Tôi có nhiều tiền”/ “Tiền với tôi không thành vấn đề”

Tâm lý thường thấy là ai thiếu thứ gì thì lại dễ muốn khẳng định mình có thừa. Vì vậy, những người nói “tôi có nhiều tiền” một cách quá thường xuyên lại thường không có bao nhiêu tiền thật.

Người thật sự có điều kiện tài chính hiếm khi nhấn mạnh sự giàu có của mình. Họ không cần khẳng định bằng lời nói. Ngược lại, những người thiếu thốn lại hay dùng những câu mang tính khoe khoang như một cách che giấu sự mặc cảm.

Có một người bạn học cũ của Tiểu Tinh luôn miệng nói rằng mình “rất khá giả”, nhưng mỗi lần đi ăn cùng nhóm bạn lại chọn cách im lặng khi đến lúc thanh toán. Mọi người đều hiểu thực tế khác xa lời nói, nhưng không ai cần phải chỉ ra.

Vì thế, những câu như “tôi không thiếu tiền” thường là lớp vỏ ngược đời nhất mà chủ nhân của nó nói ra để che đi điều mà họ đang thiếu.

3. “Tôi không dùng đồ rẻ tiền”

Một dấu hiệu khác của người thích tỏ ra giàu có là thói quen xem thường những món đồ bình dân. Họ tin rằng việc chê bai “đồ rẻ” và chỉ nhắc đến “hàng đắt tiền” sẽ giúp mình trông sang trọng hơn. Một số người cố gắng mua một vài món đồ thương hiệu để làm điểm nhấn, rồi từ đó xây dựng hình ảnh “giàu có”.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nhưng chính việc quá đề cao giá tiền lại dễ khiến người khác nhận ra sự gượng gạo. Người có điều kiện thật sự thường chọn đồ dựa trên giá trị và nhu cầu, chứ không dựa vào giá cao hay thấp. Ngược lại, người giả giàu lại xem việc chê đồ rẻ như một cách chứng minh đẳng cấp, trong khi thực tế tài chính không đủ ổn định.

Một đồng nghiệp của Vương Hoa - lập trình viên ở Hàng Châu thường nói: “Thứ rẻ tiền như vậy tôi không dùng được.” Nhưng Vương Hoa biết rõ người này không chỉ không khá giả mà còn đang nợ nần. Sự đối lập giữa lời nói và hoàn cảnh khiến câu nói ấy trở nên khiên cưỡng.

Người có tiền và người chỉ cố tỏ ra có tiền khác nhau trước hết ở thái độ và lời nói. Người có điều kiện thật sự thường điềm đạm, kín đáo, không thích phô trương. Người giả giàu lại dễ dùng lời nói để tạo ấn tượng, dù lời nói ấy không phản ánh đúng thực tế.

(Theo Baijiahao)

Nguyên An

doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Link bài gốc
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/3-cau-cua-mieng-cua-nguoi-giau-gia-co-the-ban-da-tung-1-lan-nghe-thay-ma-khong-nhan-ra-a590702.html?fbclid=IwY2xjawOHzTtleHRuA2FlbQIxMABicmlkETEzejQ4MGlveXQwV1dldDEyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MghjYWxsc2l0ZQEyAAEeyqrVPnIn0U4_yIukC3lv50Hxdn72n6I9y0mX3OqA5hPHFwDRgeKUw-reOn4_aem_VsxfQQmcKtlemnBxPxoZ8A
#giàu có #giả giàu #tài chính #khoe khoang #đồ hiệu #thực tế

