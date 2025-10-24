Chiều 24/10, tại xã Măng Đen, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số năm 2025 với chủ đề “Hội tụ nguồn lực Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số - Vì một Quảng Ngãi phát triển nhanh và bền vững”.

Hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia; thúc đẩy nhận thức về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khai mạc Ngày hội Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi năm 2025.

Cùng với đó, Ngày hội tạo diễn đàn kết nối giữa các doanh nghiệp, các nhà khoa học, viện, trường, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; thảo luận định hướng chiến lược và giải pháp cụ thể để triển khai hiệu quả hoạt động đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tại Quảng Ngãi.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Ngọc Sâm cho biết, tỉnh có lợi thế bờ biển lẫn biên giới tạo thành hai cực phát triển chiến lược kinh tế. Kết nối hành lang Đông - Tây mở ra chuỗi giá trị sản xuất vùng Đông Nam Á. Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra là cần phải chuyển đổi số, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ vào tất cả các lĩnh vực.

Thời gian qua, dù Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành tựu trong chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, song tỉnh vẫn đang đứng trước nhiều yêu cầu, thách thức lớn, như cần có giải pháp hữu hiệu nhằm bắt kịp và tận dụng tối đa làn sóng công nghệ mới, nhất là công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI), đồng thời phát huy tri thức và công nghệ thành động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

“Thông qua Ngày hội này, một lần nữa tỉnh Quảng Ngãi khẳng định quyết tâm hội tụ và phát huy mọi nguồn lực, từ tri thức, công nghệ, con người, đến sự đồng hành của doanh nghiệp, nhà khoa học trong và ngoài tỉnh cùng chung tay xây dựng tỉnh Quảng Ngãi văn minh và hiện đại. Tôi tin tưởng và hy vọng rằng, với sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương, sự đoàn kết quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học, chuyên gia, Quảng Ngãi sẽ tận dụng thành công cơ hội của kỷ nguyên mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hiện thực hóa khát vọng phát triển nhanh và bền vững”, ông Nguyễn Ngọc Sâm nhấn mạnh.

Đại biểu trải nghiệm giải pháp thực tế ảo trưng bày trong khuôn khổ ngày Hội

Tại Ngày hội, có 4 nhóm sản phẩm thành tựu hoạt động khoa học, công nghệ được trưng bày gồm nhóm sản phẩm các dự án khởi nghiệp đạt giải Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh; nhóm các sản phẩm được thương mại hóa từ kết quả khoa học và công nghệ; nhóm các sản phẩm OCOP 4,5 sao tiêu biểu của tỉnh; nhóm các sản phẩm công nghệ số và các sản phẩm du lịch Măng Đen. Các nhóm sản phẩm được trưng bày tại Quảng trường Trung tâm Măng Đen để người dân tham qua, trải nghiệm.

Trong khuôn khổ ngày hội, Ban tổ chức sẽ tổ chức Hội thảo “Giải pháp đột phá về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi” và Hội thảo “Giải pháp đột phá về Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi” để bàn các giải pháp về đột phá khoa học, công nghệ trong thời gian tới.