Ngẩn ngơ trước Đại lộ Ngô Đồng 'chốn' lãng mạn giữa lòng Nam Kinh

Du lịch

Đại lộ Ngô Đồng Nam Kinh quyến rũ du khách bằng những hàng cây cổ thụ xanh mát, khoác áo mùa thay sắc, gợi nhắc câu chuyện tình yêu và lịch sử trầm mặc.

Vân Giang (Tổng hợp)
Giữa nhịp sống hiện đại và sôi động của Nam Kinh, Đại lộ Ngô Đồng trải dài như một “dải lụa xanh” thanh bình, vừa là biểu tượng lịch sử, vừa là chốn dừng chân dịu dàng giữa lòng thành phố. Những hàng cây ngô đồng cao lớn không chỉ mang đến bóng mát mà còn ẩn chứa những câu chuyện tình yêu và văn hóa đặc sắc, khiến du khách mỗi lần bước qua đều bồi hồi. Ảnh Okela Tour
Được trồng từ hàng trăm năm trước, loài cây ngô đồng thuộc họ Tiêu huyền với tán lá rộng, thân cây vững chãi đã trở thành biểu tượng riêng của thành phố. Tương truyền, Tưởng Giới Thạch – nhân vật quyền lực bậc nhất Trung Hoa – trồng hàng cây này để làm hài lòng Tống Mỹ Linh, người vợ tương lai yêu thích loài cây thanh lịch, kiêu sa. Từ đó, Đại lộ Ngô Đồng không chỉ là con đường, mà còn là dấu ấn tình yêu sống động, trải qua nhiều thế hệ. Ảnh
Dạo bước dưới tán cây, du khách cảm nhận không khí trong lành, mát dịu ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp. Ảnh letravel
Mỗi mùa, đại lộ lại khoác lên mình một tấm áo riêng, khiến con đường trở thành điểm check-in hấp dẫn. Vào mùa xuân, những chồi non hé nở phủ kín con đường bằng sắc xanh mơn mởn, ánh sáng ban mai xuyên qua tán lá tạo vệt sáng lung linh, tràn đầy sức sống. Ảnh Okela Tour
Sang mùa hè, đại lộ rợp bóng cây xanh rậm, ánh nắng xuyên khe lá lấp lánh, dịu mắt, là nơi lý tưởng tránh nắng oi ả và tận hưởng nhịp sống chậm rãi. Ảnh dulichhoangha
Thu về, Đại lộ Ngô Đồng bước vào thời khắc lãng mạn nhất. Lá từ xanh chuyển vàng rồi đỏ cam, phủ kín cả con đường như tấm thảm rực rỡ. Hình ảnh “chiếc vòng cổ” từ hàng cây xung quanh dinh thự Mỹ Linh Cung trở nên nổi bật, ánh nắng thu chiếu qua khe lá tạo cảnh lung linh như tranh vẽ. Ảnh Okela Tour
Du khách có thể dạo bộ chậm rãi, nghe tiếng lá rơi xào xạc hay thuê xe đạp khám phá từng góc nhỏ, thả hồn trong sắc thu tràn đầy cảm xúc. Khi đông đến, cành trơ trụi phủ lớp sương hoặc tuyết mỏng, tạo không gian thanh khiết, tĩnh lặng, lý tưởng để tìm về sự bình yên giữa nhịp sống hối hả của thành phố. Ảnh Okela Tour
Đại lộ Ngô Đồng không chỉ là con đường ngập bóng mát, mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự trường tồn. Với gần một thế kỷ tồn tại, hàng cây cổ thụ đã chứng kiến nhiều đổi thay của thành phố, từ nhịp sống hiện đại đến những giá trị văn hóa, lịch sử. Người dân địa phương và du khách đều yêu thích dạo bước dưới tán cây xanh mướt, cảm nhận sự thanh bình mà hiếm nơi nào có được. Ảnh Otrip
Với du khách muốn trải nghiệm trọn vẹn, nhiều công ty lữ hành như Vintours, Khách Việt Tour, Dai Viet Travel hay Triều Hảo Travel đều có tour Nam Kinh kết hợp các điểm lân cận như Ô Trấn, Hàng Châu, Thượng Hải. Ảnh luhanhvietnam
Các tour trọn gói này bao gồm vé máy bay, khách sạn, xe và hướng dẫn viên, giúp du khách dễ dàng khám phá Đại lộ Ngô Đồng và những thắng cảnh nổi bật mà không phải lo lắng về lịch trình hay di chuyển. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn vừa trải nghiệm thiên nhiên, lịch sử, vừa tận hưởng hành trình tiện lợi, an toàn và đầy cảm xúc tại Nam Kinh. Ảnh EliteTour
