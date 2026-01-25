Ngân hàng Nhà nước lý giải nguyên nhân giá vàng tăng mạnh

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Theo Thống đốc Nguyễn Thị Hồng, từ tháng 4/2025 đến nay, đến nay, giá vàng thế giới liên tục biến động, chủ yếu theo xu hướng tăng do nguyên nhân: căng thẳng địa chính trị, ngoại giao, xung đột vũ trang tại nhiều quốc gia trên thế giới leo thang như giữa Nga - Ukraine, xung đột tại khu vực Trung Đông. Diễn biến này đã kéo theo giá vàng miếng SJC trong nước tăng cao theo đà tăng của giá vàng thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều thời điểm giá vàng trong nước tăng mạnh hơn giá vàng thế giới do các nguyên nhân: Giá vàng thế giới liên tục tăng mạnh và nhiều dự báo cho thấy giá vàng thế giới tiếp tục tăng khiến người nắm giữ vàng hạn chế bán ra trong khi các kênh đầu tư khác ở trong nước kém hấp dẫn như thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm, bất động sản giá cao, mặt bằng lãi suất huy động ở mức thấp… đã làm tăng tâm lý đầu cơ, tích trữ vàng. Việt Nam không phải là quốc gia sản xuất vàng, do vậy nguồn cung vàng chủ yếu từ nhập khẩu. Tuy nhiên nguồn cung vàng miếng nhập khẩu từ NHNN hạn chế do cần tập trung ngoại tệ cho các nhu cầu thiết yếu hơn.

Để bình ổn thị trường vàng, thời gian qua, NHNN đã phối hợp cùng các bộ, ngành và địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp để bình ổn thị trường vàng, xử lý tình trạng chênh lệch ở mức cao giữa giá vàng miếng trong nước và vàng quốc tế. Trong đó, để phù hợp với bối cảnh mới của thị trường, NHNN đã khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.

Nghị định số 232/2025/NĐ-CP đã bám sát các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Thông báo số 211-TB/VPTW ngày 30/5/2025 về xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng. Việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

NHNN đã ban hành Thông tư 34/2025/TT-NHNN ngày 09/10/2025 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 232/2025/NĐ-CP ngày 26/8/2025. Ngoài ra, trên cơ sở phối hợp với các Bộ, ngành, ngày 10/11/2025, NHNN đã có Tờ trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc nghiên cứu, đề xuất thành lập Sở/Sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.

Ảnh minh họa: Minh Quyết/TTXVN

Cập nhật giá vàng SJC tại thời điểm 14h ngày 25/1 đang được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở mức 172,3 - 174,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với thời điểm mở cửa phiên giao dịch đầu tuần ngày 19/1, giá vàng miếng đã tăng gần 10 triệu đồng/lượng chỉ trong một tuần.

Không chỉ riêng vàng, giá bạc cũng ghi nhận một tuần đầy biến động. Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng 999 loại 1 lượng hiện được giao dịch quanh mức 3,882 - 4,002 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, bạc thỏi 999 loại 1kg được niêm yết ở mức xấp xỉ 103,52 - 106,72 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). Giá giao dịch này hiện tăng hơn 13 triệu đồng/kg so với hồi đầu tuần.

Trên thị trường quốc tế, giá các kim loại quý liên tục "xô đổ" kỷ lục, thiết lập những đỉnh cao mới khi nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị chưa hạ nhiệt. Trong phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng đã áp sát mốc kỷ lục 5.000 USD/ounce, còn giá bạc cũng lần đầu vượt ngưỡng 100 USD/ounce.