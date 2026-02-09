Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Doanh nghiệp

Ngân hàng đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026 bằng ưu đãi thẻ tín dụng

Trong bối cảnh nhu cầu mua sắm cuối năm tăng cao, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á triển khai gói ưu đãi thẻ tín dụng quy mô lớn dịp Tết Bính Ngọ 2026.

PV

Thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong mùa cao điểm mua sắm

Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm của tiêu dùng trong năm, kéo theo nhu cầu chi tiêu, thanh toán và sử dụng các sản phẩm tài chính bán lẻ tăng mạnh. Nắm bắt xu hướng này SeABank đẩy mạnh các chương trình ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng, qua đó góp phần kích thích sức mua thị trường, đồng thời khẳng định chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ theo hướng bền vững.

Trước bối cảnh sức mua được dự báo phục hồi tích cực vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, SeABank triển khai chương trình “Chạm thẻ đầu năm - Trăm deal như ý”, tập trung vào nhóm sản phẩm thẻ tín dụng. Theo đó, khách hàng sở hữu và sử dụng thẻ tín dụng SeABank sẽ được hưởng hàng loạt ưu đãi chi tiêu thiết thực trong dịp Tết như giảm giá lên đến 50% tại LG Việt Nam, ưu đãi tới 350.000đ trên nền tảng thương mại điện tử Shopee, giảm tới 25% dịch vụ di chuyển và ăn uống tại XanhSM, giảm tới 45% dịch vụ đặt phòng tại hệ thống khách sạn BRG cùng các chương trình hoàn tiền tới 200.000đ khi chi tiêu xăng dầu.

seabank-uu-dai-the-tin-dung1.jpg

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động quay số may mắn dành cho khách hàng sở hữu thẻ tín dụng SeABank và phát sinh giao dịch hợp lệ. Theo đó, từ nay đến 08/04/2026, khách hàng chi tiêu từ 5 triệu đồng hoặc mở mới và kích hoạt thẻ tín dụng sẽ nhận mã số may mắn để tham gia quay thưởng. Mỗi mã số tương ứng với một cơ hội trúng quà, gia tăng khả năng nhận “lộc xuân” ngay từ những ngày đầu năm. SeABank mong muốn mỗi giao dịch không chỉ đáp ứng nhu cầu chi tiêu dịp Tết mà còn mang lại thêm cơ hội trúng thưởng, gia tăng giá trị cho chủ thẻ.

Chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng sử dụng thẻ tín dụng của SeABank nằm trong khuôn khổ chương trình khuyến mại Tết 2026 & Kỷ niệm 32 năm thành lập với thông điệp SeABank trao quà Tết - Gắn kết sum vầy với tổng giá trị quà tặng lên tới 1,2 tỷ đồng.

Hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng hỗ trợ khách hàng tối ưu chi tiêu

Đại diện SeABank cho biết, việc đẩy mạnh các chương trình ưu đãi thẻ tín dụng trong dịp Tết không chỉ nhằm kích cầu tiêu dùng mà còn góp phần thay đổi thói quen thanh toán của người dân theo hướng hiện đại, minh bạch và an toàn hơn. “Thẻ tín dụng giúp khách hàng chủ động tài chính, linh hoạt chi tiêu trong khi vẫn kiểm soát được dòng tiền. Các ưu đãi dịp Tết là cách SeABank đồng hành cùng khách hàng trong giai đoạn chi tiêu cao điểm, đồng thời thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiền mặt theo định hướng chung của nền kinh tế”, đại diện Ngân hàng chia sẻ.

seabank-uu-dai-the-tin-dung-22.jpg

Hiện SeABank phát triển hệ sinh thái thẻ tín dụng đa dạng với nhiều dòng thẻ phục vụ các nhóm nhu cầu khác nhau như: mua sắm, du lịch, phong cách sống và thể thao, gồm Visa SeAEasy, Visa SeALady, Mastercard SeALady, Visa SeASoul 2in1, Visa Platinum, Visa BRG Elite, Visa SeAGolf Platinum, Visa SeATravel và Visa Signature. Việc cá nhân hóa sản phẩm thẻ giúp Ngân hàng tiếp cận hiệu quả hơn các phân khúc khách hàng và gia tăng mức độ gắn bó dài hạn đồng thời giúp khách hàng có thể lựa chọn những dòng thẻ phù hợp với nhu cầu sử dụng và thanh toán của mình với nhiều ưu đãi chuyên biệt.

Bên cạnh ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng, SeABank còn triển khai đồng loạt các khuyến mại trên nhiều sản phẩm, dịch vụ khác như gửi tiết kiệm tại quầy và online, vay vốn, mở tài khoản thanh toán, giao dịch ngân hàng số. Các chương trình được thiết kế gắn với các mốc thời gian quan trọng trong dịp đầu năm nhằm duy trì sự quan tâm và tương tác liên tục của khách hàng.

Chương trình SeABank trao quà Tết - Gắn kết sum vầy tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển bán lẻ, đồng thời thể hiện cam kết lâu dài của SeABank trong việc mang đến các giải pháp tài chính linh hoạt, giá trị và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng. Chương trình không chỉ là hoạt động khuyến mại theo mùa vụ mà còn phản ánh nỗ lực dài hạn của Ngân hàng trong việc đồng hành cùng khách hàng, góp phần thúc đẩy dòng chảy tiêu dùng của nền kinh tế.

#Khuyến mãi Tết Ngân hàng #Kích cầu tiêu dùng dịp Tết #Chương trình ưu đãi thẻ tín dụng #Thanh toán không tiền mặt #Chương trình quay số may mắn #Chiến lược ngân hàng bán lẻ

Bài liên quan

Doanh nghiệp

Những dấu ấn phát triển của SeABank năm 2025

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt mức lợi nhuận 6.868 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Điểm nhấn của năm 2025 không chỉ nằm ở các con số tài chính ấn tượng mà còn ở những cam kết mạnh mẽ về ESG, tiêu biểu là dự án trồng 1 triệu cây xanh vì một Việt Nam xanh.

Tăng trưởng kinh doanh bền vững và hiệu quả

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Hai giải thưởng uy tín ghi nhận chiến lược phát triển bền vững của SeABank

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã được trao tặng hai giải thưởng ghi nhận sự phát triển về quy mô cũng như văn hóa tổ chức của Ngân hàng.

Việc được vinh danh Top 50 Doanh nghiệp xuất sắc Việt Nam do Vietnam Report & báo Vietnamnet bình chọn và giải thưởng Doanh nghiệp Văn hóa, Uy tín năm 2025 do Liên đoàn Thương mại & Công nghiệp Việt Nam – VCCI bình chọn trao tặng đã khẳng định chiến lược phát triển bền vững xây dựng văn hóa tổ chức lấy con người làm trung tâm, phát triển nguồn nhân lực lâu dài và lan tỏa các giá trị vì cộng đồng đã mang lại hiệu quả quan trọng, góp phần tăng trưởng kinh doanh bền vững.

Nỗ lực xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín thương hiệu được ghi nhận

Xem chi tiết

Doanh nghiệp

Tập đoàn BRG và Ngân hàng SeABank trao 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào

Mới đây, đại diện Tập đoàn BRG, Ngân hàng SeABank và các Công ty Thành viên đã trao tặng 5 tỷ đồng qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Thời gian qua, những diễn biến thời tiết cực đoan, mưa lũ dồn dập tại nhiều tỉnh miền Trung và miền Bắc đã gây ra tổn thất nghiêm trọng về người, tài sản, cơ sở hạ tầng và sản xuất. Hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng, nhiều khu vực bị cô lập, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn BRG và các Công ty Thành viên (CTTV) đã cùng Ngân hàng SeABank phát động chương trình ủng hộ một ngày lương để hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai và nhận được sự đồng lòng hưởng ứng của các lãnh đạo cấp cao và cán bộ nhân viên trên khắp cả nước.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

MASTERISE HOMES: MỘT NĂM KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ TỪ NỘI LỰC DÀI HẠN

Khi thị trường bước vào giai đoạn tái định nghĩa giá trị, năm 2025 trở thành minh chứng cho hiệu quả của những chiến lược được xây dựng trên nền tảng dài hạn. Trong bối cảnh đó, Masterise Homes khép lại một năm phát triển mang tính hệ thống, với định hướng phát triển không gian sống hàng hiệu (Branded Living) được triển khai đồng thời trên nhiều đô thị lớn, thể hiện cách doanh nghiệp tiếp cận không gian sống như một hệ giá trị gắn liền với đời sống đô thị Việt.

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

LUMIÈRE Essence Peak chính thức ra mắt sa bàn dự án cùng buổi trò chuyện về thời vận 2026

Sáng ngày 01/02/2026, tại The Galleria đã diễn ra đối thoại “Bảo địa đồng cung – Cửu Long hội tụ” trong khuôn khổ Lễ ra mắt sa bàn dự án LUMIÈRE Essence Peak. Là hoạt động mở đầu năm mới của dự án, sự kiện có sự tham gia của nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Minh – chuyên gia với hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực văn hóa Đông phương. Thông qua các phân tích và chia sẻ dễ tiếp cận, kết hợp cùng sa bàn được thiết kế hiện đại, chương trình mang đến những góc nhìn trực quan về không gian sống tại LUMIÈRE Essence Peak cũng như những dự đoán về vận khí của năm Bính Ngọ 2026.

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

Đang nằm cấp cứu, bác sĩ vẫn rời giường bệnh tới phòng can thiệp cứu bệnh nhân “ngàn cân treo sợi tóc”

“Trong những tình huống cấp cứu tim mạch, có những thời điểm nếu chỉ chậm vài phút, cơ hội hồi phục của bệnh nhân gần như bằng 0 vì vậy, chúng tôi không có khái niệm hết giờ làm việc. Khi bệnh nhân cần, bác sĩ luôn sẵn sàng có mặt”, bác sĩ Tô Hưng Thụy - chuyên gia can thiệp tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Vinmec Nha Trang - chia sẻ.

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group ký kết mở rộng hợp tác với Marriott International, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong lĩnh vực khách sạn - nghỉ dưỡng tại Việt Nam

Masterise Group chính thức công bố ký kết thỏa thuận hợp tác quản lý đa dự án với Marriott International – Tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới. Theo thỏa thuận, Marriott International sẽ tham gia quản lý 4 khách sạn và 1 khu căn hộ mang thương hiệu, bổ sung gần 1.900 phòng vào danh mục các dự án khách sạn – nghỉ dưỡng do Masterise Group phát triển tại Việt Nam.