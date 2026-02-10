Hà Nội

Ngắm quất cảnh độc lạ hút khách thị trường Tết 2026

Kinh doanh

Bên cạnh quất truyền thống, nhiều loại quất cảnh độc lạ như quất đảo vàng, quất ghép gỗ lũa, quất mộc căn... thu hút của đông đảo người tiêu dùng. 

Cận Tết Nguyên đán, thị trường quất cảnh trở nên sôi động với nhiều tác phẩm độc đáo. Nổi bật là chậu quất “đảo ngọc, đảo vàng” được chào bán 120 triệu đồng ở Hà Tĩnh. Ảnh: Tiền phong
Cây quất có tuổi đời trên 10 năm, thân gốc to, tán rộng, quả dày và phân bố đều từ gốc đến ngọn. Ảnh: Tiền phong
Đón Tết Bính Ngọ 2026, nhiều nhà vườn tung ra thị trường quất tạo hình ngựa cao tới hơn 2 mét. Ảnh: QĐND
Quất thế “Đỉnh sơn phong mã kết trái khai hoa” giá hơn 30 triệu đồng tại một nhà vườn ở Tứ Liên. Ảnh: Dân Việt
Theo chủ vườn, đỉnh sơn là hình ảnh con ngựa đứng trên đỉnh núi đá vững chắc, biểu trưng cho sự kiên định; phong mã là con ngựa cưỡi gió trên đỉnh núi, thể hiện sức mạnh và khát vọng vươn lên; còn kết trái khai hoa gợi hình ảnh bờm ngựa tung bay trong gió, nơi muôn hoa tỏa hương và kết trái. Ảnh: Vietnamnet
Quất ghép trong gỗ lũa có chiều cao lên tới hơn 3m cả chậu. Ảnh: Vietnamnet
Chậu quất tạo hình thỏi vàng, tượng trưng cho mong ước sung túc và tài lộc trong năm mới, giá khoảng 6 triệu đồng. Ảnh: QĐND
Quất hình lục bình cũng thu hút người chơi. Ảnh: QĐND
Quất mộc căn độc lạ với bộ rễ trồi lên khỏi mặt đất tựa như những cây cổ thụ lâu năm. Ảnh: Dân Việt
Quất mộc căn được các chủ vườn tạo nhiều dáng, thế như huynh đệ, mẫu tử, thác đổ, ngũ phúc, tam đa...Ảnh: Dân Việt
Những tác phẩm quất tiểu cảnh giá dao động từ 3-15 triệu đồng/cây hút khách chơi Tết Nguyên đán. Ảnh: TTXVN
