Quất tiểu cảnh chục triệu 'cháy hàng' dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Với giá dao động từ 3 đến gần 20 triệu đồng/chậu, quất tiểu cảnh độc đáo trở thành mặt hàng hút khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Bên cạnh quất truyền thống, thị trường Tết Nguyên đán năm nay còn có tác phẩm quất tiểu cảnh độc đáo thu hút khách hàng. Ảnh: Vietnamnet
Những ngày này, trên các con đường từ cánh đồng đến khu dân cư phường Vị Khê (tỉnh Ninh Bình) luôn tấp nập xe ô tô chở cây cảnh giao cho khách. Ảnh: TTXVN
Quất tiểu cảnh được tạo tác với nhiều dáng thế như dáng thác đổ, hoành, huyền...Ảnh: Dân Việt
Các tác phẩm còn được kết hợp nhiều kiểu chậu, chi tiết trang trí như núi giả, nhà cổ, linh vật, đá, rêu, thác nước mini... mang ý nghĩa phong thủy như “Thuận buồm xuôi gió”, “Cầu vồng”... Ảnh: Vietnamnet
Để hoàn thiện một chậu quất tiểu cảnh, nhà vườn phải chuẩn bị cây từ 2-3 năm trước, thậm chí lâu hơn. Ảnh: Baotintuc
Những gốc quất mua về sẽ được trồng tại vườn để uốn nắn, tạo tác bông tán, sau đó đưa lên chậu trồng một thời gian cho “thuần chậu”. Ảnh: Vietnamnet
Giá quất tiểu cảnh dao động từ 3 triệu đến gần 20 triệu đồng/chậu. Ảnh: Facebook
Dù chưa đến Tết nhưng hàng trăm chậu quất tiểu cảnh đã được khách mua. Ảnh: Facebook
Nhiều sản phẩm chưa hoàn thiện đã có người đặt. Ảnh: Facebook
Để kịp tiến độ, một số nhà vườn thuê thêm nhiều lao động làm việc thường xuyên, mỗi người đảm nhận một công đoạn: người chuyên làm các chi tiết tiểu cảnh, người chuyên lên chậu. Ảnh: Vietnamnet
#Quất tiểu cảnh Tết Nguyên đán #Đặc điểm và dáng thế quất cảnh #Trang trí phong thủy Tết #Quy trình tạo tác quất cảnh #Thị trường quất tiểu cảnh cao cấp #Nhu cầu và đặt hàng sớm

