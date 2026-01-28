Nền tảng số dinh dưỡng lan tỏa tri thức vì sức khỏe cộng đồng

Thông tin được đưa ra tại Lễ khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng và tọa đàm Nền tảng khoa học lan tỏa tri thức vì sức khỏe cộng đồng do Viện Dinh dưỡng quốc gia tổ chức sáng 28/1 tại Hà Nội.

Bệnh không lây nhiễm phát sinh do thiếu hiểu biết về dinh dưỡng

PGS.TS Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, trong những năm qua, công tác dinh dưỡng tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, Việt Nam hiện vẫn đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn trong lĩnh vực dinh dưỡng như: Suy dinh dưỡng và thiếu vi chất dinh dưỡng vẫn còn tồn tại ở một số vùng, miền, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh ở cả trẻ em và người trưởng thành, nhất là tại khu vực đô thị.

Gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch, ung thư.

Bên cạnh đó, sự chênh lệch về tình trạng dinh dưỡng giữa các vùng, miền, cùng với thói quen ăn uống chưa hợp lý, khẩu phần mất cân đối, gia tăng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn, nhiều muối, đường và chất béo, đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác truyền thông, giáo dục và can thiệp dinh dưỡng.

PGS.TS Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương phát biểu.

Theo PGS.TS Trần Thanh Dương, Viện trưởng Viện Dinh dưỡng, dinh dưỡng là yếu tố nền tảng quyết định sức khỏe, tầm vóc, thể lực và trí tuệ con người trong suốt vòng đời. Trong bối cảnh thông tin dinh dưỡng trên mạng xã hội ngày càng đa dạng nhưng khó kiểm chứng, thậm chí gây hiểu lầm nghiêm trọng trong thực hành dinh dưỡng..., việc cung cấp nguồn tri thức khoa học đáng tin cậy có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe cá nhân và cộng đồng.

Ông cho biết dù tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe người dân đã được cải thiện, Việt Nam vẫn đang đối mặt với "ba gánh nặng dinh dưỡng", gồm suy dinh dưỡng và thiếu vi chất ở một số vùng, nhóm đối tượng; tình trạng thừa cân, béo phì gia tăng nhanh; cùng với gánh nặng ngày càng lớn của các bệnh không lây nhiễm liên quan đến dinh dưỡng như tăng huyết áp, đái tháo đường, tim mạch.

Bên cạnh đó, chênh lệch dinh dưỡng giữa các vùng, miền và tình trạng thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường số đặt ra yêu cầu cấp thiết về một kênh thông tin chính thống, dựa trên bằng chứng khoa học.

Từ thực tiễn này, Viện Dinh dưỡng xây dựng và vận hành Cổng thông tin Dinh dưỡng nhằm cung cấp thông tin chính xác, thống nhất, dễ tiếp cận cho người dân; đồng thời hỗ trợ cán bộ y tế, nhà quản lý và hệ thống truyền thông trong công tác truyền thông, giáo dục dinh dưỡng. Nền tảng này được định hướng trở thành cầu nối giữa khoa học, chính sách và thực hành, góp phần nâng cao nhận thức và thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh trong cộng đồng.

Lãnh đạo Bộ Y tế và các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Cổng thông tin Dinh dưỡng.

Cải thiện dinh dưỡng, nâng cao tuổi thọ

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, đánh giá Cổng thông tin Dinh dưỡng là nền tảng phù hợp với chủ trương chuyển mạnh từ "chữa bệnh" sang "phòng bệnh", lấy người dân làm trung tâm, đồng thời gắn với định hướng chuyển đổi số của ngành y tế theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tuổi thọ trung bình lên 75,5 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm, trong đó dinh dưỡng giữ vai trò nền tảng trong nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thứ trưởng đề nghị Viện Dinh dưỡng tiếp tục bảo đảm tính chính thống, khoa học và cập nhật của nội dung; tăng cường kết nối với hệ thống y tế các tuyến và các nền tảng số của ngành, nhằm lan tỏa rộng rãi thông tin dinh dưỡng chính xác tới cộng đồng.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày thông tin dinh dưỡng.

PGS.TS Trần Thanh Dương cho hay, Cổng thông tin Dinh dưỡng tích hợp nhiều nội dung và chức năng quan trọng như: Cung cấp tin tức, kiến thức dinh dưỡng cho các nhóm đối tượng; giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học và số liệu giám sát dinh dưỡng; cung cấp tài liệu chuyên môn phục vụ đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế; các công cụ tra cứu giá trị dinh dưỡng thực phẩm, món ăn; cùng các khuyến nghị và hướng dẫn thực hành dinh dưỡng hợp lý, dựa trên bằng chứng khoa học.

Cổng thông tin Dinh dưỡng góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông, mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chính thống cho người dân và cán bộ y tế, thúc đẩy thay đổi hành vi dinh dưỡng lành mạnh, bền vững, đồng thời hỗ trợ kết nối nghiên cứu, chính sách và thực hành.