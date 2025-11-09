'Nàng thơ của điện ảnh Thái Lan' cắt tóc ngắn nhan sắc siêu đỉnh

Nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok thu hút mọi ánh nhìn với mái tóc ngắn cá tính và vẻ đẹp trẻ trung, không tuổi.
Diễn viên Thúy Diễm mặc trang phục ôm sát, khoe body mảnh mai ở tuổi 39. Hoa hậu Khánh Vân tận hưởng không khí đêm tại Đà Lạt.
OpenAI ký thỏa thuận 38 tỷ USD với Amazon Web Services để mở rộng hạ tầng GPU, giảm sự phụ thuộc vào Microsoft trong cuộc đua phát triển AI toàn cầu.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 10/11, Ma Kết có cơ hội gặp quý nhân, công danh hay tài lộc song mãn. Nhân Mã đừng mơ hồ qua ngày.
Làm thế nào quân Ukraine có thể vào được thành phố, mặc dù lối vào bị chặn bởi pháo nhiệt áp, súng máy, UAV FPV? Bí mật lớn nhất ẩn sâu dưới lòng Pokrovsk.
Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu thu hút sự chú ý với vẻ đẹp không tuổi và chân dài quyến rũ trong những lần xuất hiện gần đây.
Bọ ba thùy (lớp Trilobita) là những sinh vật huyền thoại của đại dương cổ, từng thống trị Trái Đất suốt hàng trăm triệu năm trước khi tuyệt chủng.
Thường xuyên mix-match những món đồ bình dân, Chi Pu được khen mặc đẹp khi 'gió mùa kéo về' và nhiều khán giả học hỏi phong cách.
Hoa hậu Hương Giang gây ấn tượng mạnh với mái tóc tém đầy cá tính trong cuộc thi quốc tế Miss Universe 2025.
Sĩ Thanh gây chú ý khi xuất hiện tại một giải đấu pickleball. Hình ảnh của nữ diễn viên cầm vợt thi đấu nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội.
Tử vi tiết lộ 49 ngày tới là giai đoạn vàng cho 3 con giáp: vận trình hanh thông, tiền bạc trúng lớn, tình duyên đỏ rực hiếm có.
Các nhà khảo cổ học phát hiện ra xưởng nhuộm màu tím có niên đại 3.600 năm tuổi, và màu nhuộm này làm từ tuyến tiết của ốc gai có nguồn gốc từ Địa Trung Hải.
Cầu treo Tân Thanh Hồng bắc qua sông Con nối xã Tân An và Nghĩa Hành (tỉnh Nghệ An) bị bão làm xô lệch hơn 20cm, trở thành nỗi bất an thường trực của người dân.
Canon EOS R6 III chính thức trình làng với cảm biến 32.5MP, quay 7K RAW và chụp liên tiếp 40 fps, giá tại Việt Nam chỉ 71,83 triệu đồng.
Phát hiện hiếm có từ mộ cổ người Celt khiến giới khoa học sửng sốt: công cụ kim loại cổ xưa vẫn sáng bóng, hé lộ kỹ thuật rèn vượt thời đại.
Ẩn mình trong những khu rừng rậm rạp của châu Đại Dương, các loài cáo túi (họ Phalangeridae) mang vẻ đáng yêu và bí ẩn, là đại diện độc đáo của hệ sinh thái Úc.
Royal Enfield Classic 125th Anniversary Edition phiên bản đặc biệt vừa ra mắt sở hữu nét đẹp cổ điển, lớp sơn độc quyền với tông màu vàng đỏ đẹp mê ly.
Bé Lita - con gái Kha Ly - Thanh Duy và bé Kỳ Kỳ - ái nữ nhà Thanh Trúc - Châu Khải Phong thường xuyên diện đồ đôi.
Tập đoàn Chery mới đây đã gây chú ý khi tuyên bố đổi tên thương hiệu iCar thành iCaur ngay trước khi ra mắt mẫu SUV điện mới V27 tại Quảng Châu, Trung Quốc.
Với việc liên tục chia sẻ những hình ảnh diện bikini "cực cháy", hot girl có biệt danh Nhím thường xuyên tận hưởng cuộc sống bên bể bơi hoặc bờ biển nên thơ.
Diệu Nhi không còn là cô nàng hài hước quen thuộc, cô xuất hiện với hình ảnh đầy quyến rũ, sang trọng và khí chất ngút ngàn.