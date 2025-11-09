'Nàng thơ của điện ảnh Thái Lan' cắt tóc ngắn nhan sắc siêu đỉnh

Hà Nội

Nữ diễn viên Thái Lan Baifern Pimchanok thu hút mọi ánh nhìn với mái tóc ngắn cá tính và vẻ đẹp trẻ trung, không tuổi.

Thiên Anh
Baifern Pimchanok – nàng thơ của điện ảnh Thái Lan – sinh năm 1992, là gương mặt quen thuộc với khán giả châu Á qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Mối tình đầu (A Little Thing Called Love), Chiếc lá cuốn bay hay Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone).
Ở tuổi 33, Baifern vẫn khiến công chúng phải trầm trồ vì nhan sắc trẻ trung, thanh thoát và gu thời trang ngày càng tinh tế, hiện đại.
Nếu như trước đây Baifern gắn liền với hình ảnh tóc dài nữ tính, thì thời gian gần đây, cô gây bất ngờ khi cắt tóc ngắn ngang vai, uốn nhẹ tự nhiên.
Tưởng chừng kiểu tóc này sẽ "kén mặt", nhưng với Baifern, đây lại là bước ngoặt giúp cô thêm phần năng động, hiện đại mà vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính.
Mái tóc ngắn bồng bềnh, kết hợp màu nâu trầm nhẹ nhàng, khiến gương mặt cô thêm sáng, tôn lên làn da mịn màng và đôi mắt cuốn hút.
Trong các bức ảnh gần đây, Baifern thường để tóc rẽ ngôi giữa hoặc hơi lệch, tạo cảm giác tự nhiên, trẻ trung.
Dù chỉ diện trang phục đơn giản – áo thun trắng, sơ mi hoặc áo khoác nhẹ – nhưng nhờ mái tóc ngắn hiện đại, Baifern luôn nổi bật. Đây cũng là minh chứng rõ ràng rằng Baifern không chỉ xinh nhờ gương mặt, mà còn biết cách làm mới hình ảnh đúng thời điểm.
Không chạy theo xu hướng "quá đà", Baifern trung thành với phong cách thời trang cơ bản, tinh tế. Những món đồ cô lựa chọn đều mang tính ứng dụng cao: áo thun trắng, quần jeans, sơ mi hoặc áo khoác da.
Đặc biệt, với những outfit mùa thu – đông, Baifern cho thấy gu thời trang trưởng thành nhưng vẫn "hack tuổi" cực đỉnh. Áo khoác da màu nâu kết hợp chân váy denim và áo trắng bên trong giúp cô vừa sành điệu, vừa giữ được sự mềm mại đặc trưng. Cách chọn chất liệu da và denim khiến tổng thể không bị già, mà ngược lại rất "trendy" và hợp với thời tiết se lạnh.
Điều khiến phong cách của Baifern được yêu thích chính là cách cô dung hòa giữa nét đẹp cổ điển và hiện đại. Ở bất cứ nơi đâu, Baifern luôn giữ cho mình phong thái tự nhiên, nhẹ nhàng, không cầu kỳ nhưng vẫn đủ thu hút mọi ánh nhìn. Gu ăn mặc của cô không chỉ phản ánh thẩm mỹ cá nhân mà còn truyền cảm hứng cho nhiều cô nàng đang tìm kiếm sự cân bằng giữa thời trang và sự thoải mái.
Thiên Anh
