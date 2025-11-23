Nâng cao năng lực xã, phấn đấu hết năm 2025 không còn vướng mắc

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu xử lý dứt điểm vướng mắc về tổ chức, nhân lực và cơ sở vật chất cấp xã để nâng cao hiệu quả quản lý trong năm 2025.

Theo Tiền Phong, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký văn bản của Ban Chỉ đạo Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp (Ban Chỉ đạo), gửi chủ tịch UBND các tỉnh thành phố, yêu cầu giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc ở cấp xã.

Về kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở cấp xã, Ban Chỉ đạo yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách trước mắt và lâu dài. Qua đó, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cơ bản tháo gỡ khó khăn xong cuối tháng 12/2025 theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đồng thời, khẩn trương chỉ đạo hoàn thiện tổ chức bộ máy, sắp xếp, thành lập mới các đơn vị sự nghiệp công lập ở cấp xã theo đúng chủ trương của Trung ương, quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tiếp tục bổ sung, bố trí đủ cán bộ, công chức chuyên môn ở cấp xã để tăng cường năng lực quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân ở cơ sở; chuyển mạnh từ trạng thái thụ động sang chủ động, từ quản lý sang quản trị và kiến tạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân.

Ban Chỉ đạo lưu ý, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp như tuyển dụng, điều động, luân chuyển hoặc ký hợp đồng lao động để làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nội vụ để bổ sung nhân lực có chuyên môn ở cấp xã. Trong đó, cần quan tâm đến nhân lực có kinh nghiệm về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, y tế...

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu tăng cường tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã; nghiên cứu có chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương cho cán bộ, công chức phải di chuyển công tác xa đến trung tâm hành chính mới trong những năm đầu.

Cán bộ chuyên môn ở cấp xã phải được bố trí đủ. Ảnh: Thạch Thảo/Nguồn Vietnamnet.

Xử lý dứt điểm vướng mắc phân cấp, phân quyền, báo Vietnamnet thông tin, về cơ sở vật chất, trụ sở và tài sản công, Ban Chỉ đạo yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê, sắp xếp, bố trí, xử lý trụ sở, tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; cải tạo, mua sắm tài sản công theo quy định và hướng dẫn của Trung ương, bảo đảm đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị cho cấp xã hoạt động.

Ban Chỉ đạo đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu khắc phục triệt để tình trạng thiếu trang thiết bị, phương tiện làm việc; nâng cấp đường truyền, tín hiệu kết nối; hoàn thiện hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số để bảo đảm thông suốt giữa các cấp chính quyền.

Văn bản của Ban Chỉ đạo cũng nêu rõ yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ở cấp xã liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền. Các nhiệm vụ đã được phân cấp cho cấp xã cần được tổ chức thực hiện theo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền, các tỉnh, thành phố phải có văn bản đề nghị bộ quản lý ngành xem xét, giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý.

Đối với những nhiệm vụ trước đây thuộc cấp huyện nhưng đã được giao cho cấp xã, nếu xuất hiện khó khăn, UBND cấp tỉnh được giao chủ động và linh hoạt xử lý, phân công rõ trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan; báo cáo bộ quản lý, cấp có thẩm quyền xem xét với trường hợp vượt thẩm quyền.

Ban Chỉ đạo yêu cầu chủ tịch UBND các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện sát sao, đầy đủ các nhiệm vụ được giao; tháo gỡ khó khăn nhằm tăng cường toàn diện năng lực cho cấp xã, bảo đảm đến hết năm 2025 không còn vướng mắc liên quan đến phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền.