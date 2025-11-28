Hà Nội

Mỹ nhân "Đảo thiên đường" Quyên Qui nói gì về tin đồn sinh con

Giải trí

Mới đây, từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí “chồng của Quyên Qui là ai” bất ngờ được dân tình tìm kiếm.

Quyên Qui gây chú ý khi xuất hiện trong sự kiện phim diễn ra tại TP.HCM vào tối 26/11. Sau đó, clip ghi lại cảnh nữ diễn viên tạo dáng ở thảm đỏ sự kiện thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn diễn viên đang mang thai.
Ngay lập tức, Quyên Qui có động thái đáp trả. Trước bình luận cho rằng cô "sinh con cho một phó chủ tịch", diễn viên phủ nhận.
Trong nhóm chat với fan, Quyên Qui viết: "Quyên Qui ơi là Quyên Qui. Đã vậy còn gì đó ở Đà Lạt, còn có chuyện hấp dẫn hơn nữa làm sao nghe đây. Tò mò cuộc đời mình quá mọi người ơi".
Trước đó, Quyên Qui cũng tự đăng tải ảnh selfie trước sự kiện và thừa nhận đang tăng cân.
Quyên Qui chia sẻ đang tập luyện để lấy lại vóc dáng.
Quyên Qui tên đầy đủ là Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998 tại Gia Lai, tham gia Miss Earth Vietnam năm 2023 và lọt top 11 chung cuộc.
Sau đó, Quyên Qui thử sức với phim ảnh thông qua bộ phim Mai, Quý cô thừa kế 2.
Quyên Qui hẹn hò DJ Wukong sau khi 2 người tham gia chương trình hẹn hò Đảo thiên đường. Thông qua chương trình, họ có lượng fan đông đảo.
Cuối năm 2024, Quyên Qui tâm sự cô luôn tìm kiếm người khiến cô hạnh phúc, vui vẻ và Wukong chính là người như thế.
Đến tháng 2, Quyên Qui thông báo cả hai đường ai nấy đi. Theo đó, nữ diễn viên và đối phương phải gác lại chuyện tình yêu vì cả hai nhiều khoảng cách dù họ vẫn thương yêu nhau. Nữ diễn viên cảm thấy tiếc nuối nhưng vẫn nghĩ theo hướng tích cực.
