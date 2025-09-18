Mời đặt báo Khoa học & Đời sống bản điện tử/e-Paper từ tháng 10/2025

Tuần báo KH&ĐS bản điện tử/e-Paper là chiến lược tiên phong chuyển đổi số báo chí của Báo TT&CS về đổi mới sáng tạo và đột phá ứng dụng KH-CN nhằm thay đổi diện mạo, tầm vóc của báo giấy trong thời đại 5.0 vươn mình của Dân tộc.
Hyundai sắp cho ra mắt Tucson thế hệ mới vào năm 2027 và những hình ảnh phác họa gần đây cho thấy mẫu SUV này sẽ có một cuộc "lột xác" toàn diện về thiết kế.
KTS Trần Ngọc Chính cho rằng, việc trồng cây xanh trên dải phân cách đường cao tốc bên cạnh ưu điểm có nhiều nhược điểm như phải chăm sóc cây, chiếm diện tích lớn...
Hành vi cố tình cán chết nữ sinh sau tai nạn của Long rất tàn nhẫn, vô nhân đạo, việc cơ quan điều tra điều tra hành vi giết người là có căn cứ.
Hành vi giết người đối với nạn nhân dưới 16 tuổi là một trong những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, đối tượng khó thoát án tử.
Một xã hội học tập của tương lai là xã hội, ở đó học là một nhu cầu tự thân, tự nguyện, học không vì bằng cấp, không cần được cấp bằng, chuyên gia giáo dục Bùi Khánh Nguyên chia sẻ.
Diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tạo nên cuộc tranh luận sôi nổi: người khen khang trang, kẻ lo lắng mất hồn Hà Nội.
Theo PGS.TS Trần Thành Nam, Nghị quyết 71-NQ/TW hợp lực cùng “bộ tứ trụ cột” tạo nên một chiến lược tổng thể, đồng bộ đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.
Vingroup khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước được cho có hành vi đưa thông tin sai sự thật về Vingroup trên mạng Internet.
Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị Chính phủ “quy định cứng” và nên giảm tỷ lệ % mức thu tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở.
Bước vào năm học mới, giáo dục đối mặt khó khăn về cơ sở vật chất và học thêm, dạy thêm, nhưng niềm tin đổi mới từ thầy trò và phụ huynh vẫn lớn.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm ngành Giáo dục, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh giáo dục là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc.
Lễ diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Ba Đình đã thành công rực rỡ - đại lễ hùng tráng, trang nghiêm, tự hào.
Đại lễ là sự kiện có quy mô chưa từng có, một khúc tráng ca nối liền 80 năm lịch sử, khẳng định ý chí bất khuất, lòng tự hào, khát vọng vươn lên của Dân tộc.
Chuyên gia cho rằng, cần sớm có “luật tiếp đất” để biến Nghị quyết 68-NQ/TW thành hành lang pháp lý, giúp doanh nghiệp tiếp cận được đất đai công bằng, lâu dài.
Công ty Xây lắp Bình Minh cho rằng việc yêu cầu chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu “Quê tôi” của mình từ Công ty Quê tôi Việt Nam là không có căn cứ pháp lý.
Cả 3 lần đất nước “sắp xếp lại giang sơn”, điểm giống nhau là sự dũng cảm, bản lĩnh của dân tộc ta dám thay đổi để tiến lên, gỡ bỏ cái cũ, mở đường cho cái mới.
Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh ẩu đả giữa một cô gái và thanh niên xăm trổ tại hầm để xe ở một phòng tập tại Thượng Đình (Hà Nội).
Dù điểm thi giảm, điểm chuẩn ĐH 2025 vẫn tăng vọt. Chuyên gia cho rằng cơ chế cộng điểm, quy đổi chứng chỉ là nguyên nhân chính gây bất cập.
Phạt tiền nhiều khi không đủ răn đe, đặc biệt với người thu nhập cao. Lao động công ích vì thế là hình thức bổ sung mang tính giáo dục.
Đề thi tốt nghiệp THPT 2025 được đánh giá là khó, điểm thi cũng thấp, nhưng nghịch lý là điểm chuẩn đại học lại cao ngất ngưởng ở nhiều trường phía Nam.
Câu chuyện của Y tế Bình Minh với tỷ lệ thắng thầu "khủng" và những gói thầu thiếu cạnh tranh là lát cắt phản ánh nhiều vấn đề của thị trường mua sắm công ngành y tế, đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự minh bạch và cạnh tranh.