Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Miền Trung hút khách với tour trải nghiệm làm nông dân

Du lịch

Miền Trung hút khách với tour trải nghiệm làm nông dân

Miền Trung ngày càng hút khách với các tour trải nghiệm làm nông dân, nơi du khách vừa thư giãn giữa thiên nhiên trong lành, vừa khám phá đời sống làng quê.

Vân Giang (Tổng hợp)
Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với những ai muốn tìm khoảng lặng giữa nhịp sống ồn ào. Miền Trung với cảnh quan đa dạng, từ những làng rau xanh mướt đến cánh đồng hoa rực rỡ, mang đến những chuyến đi vừa thư giãn vừa gắn kết với đời sống nhà nông. Ảnh Vinwonders
Du lịch trải nghiệm gắn với nông nghiệp đang trở thành lựa chọn hấp dẫn với những ai muốn tìm khoảng lặng giữa nhịp sống ồn ào. Miền Trung với cảnh quan đa dạng, từ những làng rau xanh mướt đến cánh đồng hoa rực rỡ, mang đến những chuyến đi vừa thư giãn vừa gắn kết với đời sống nhà nông. Ảnh Vinwonders
Không chỉ giúp du khách tận hưởng không gian yên bình, các mô hình này còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương và góp phần bảo tồn văn hóa bản địa. Ảnh Vinwonders
Không chỉ giúp du khách tận hưởng không gian yên bình, các mô hình này còn tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương và góp phần bảo tồn văn hóa bản địa. Ảnh Vinwonders
Chỉ cách phố cổ Hội An vài cây số, Trà Quế nổi tiếng với các vườn rau hữu cơ lâu đời. Đến đây, du khách có thể đạp xe qua những con đường làng yên ả, tham gia gieo hạt, tưới nước hay thu hoạch rau trực tiếp từ vườn.
Chỉ cách phố cổ Hội An vài cây số, Trà Quế nổi tiếng với các vườn rau hữu cơ lâu đời. Đến đây, du khách có thể đạp xe qua những con đường làng yên ả, tham gia gieo hạt, tưới nước hay thu hoạch rau trực tiếp từ vườn.
Trải nghiệm “làm nông dân một ngày” còn đi kèm thưởng thức các món ăn đặc sản được chế biến từ chính rau vừa thu hoạch. Đây là cách để người trẻ và khách quốc tế hiểu hơn về giá trị lao động nông nghiệp và nét văn hóa truyền thống của Hội An.
Trải nghiệm “làm nông dân một ngày” còn đi kèm thưởng thức các món ăn đặc sản được chế biến từ chính rau vừa thu hoạch. Đây là cách để người trẻ và khách quốc tế hiểu hơn về giá trị lao động nông nghiệp và nét văn hóa truyền thống của Hội An.
Farmstay Lò Gạch Cũ tọa lạc giữa cánh đồng lúa Duy Xuyên, nổi bật nhờ lò gạch cũ bỏ hoang gần 20 năm, nay trở thành điểm check-in độc đáo.
Farmstay Lò Gạch Cũ tọa lạc giữa cánh đồng lúa Duy Xuyên, nổi bật nhờ lò gạch cũ bỏ hoang gần 20 năm, nay trở thành điểm check-in độc đáo.
Du khách được trải nghiệm cuộc sống làng quê chân thực: thu hoạch lúa, hái rau, chế biến bữa cơm dân dã và nghỉ ngơi giữa không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên. Mô hình này đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp và nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường.
Du khách được trải nghiệm cuộc sống làng quê chân thực: thu hoạch lúa, hái rau, chế biến bữa cơm dân dã và nghỉ ngơi giữa không gian mộc mạc, gần gũi thiên nhiên. Mô hình này đặc biệt thu hút giới trẻ nhờ sự kết hợp giữa trải nghiệm nông nghiệp và nghỉ dưỡng thân thiện với môi trường.
Khác với farmstay hay nông trại đơn lẻ, Cầu Ngói Thanh Toàn mang đến trải nghiệm nông thôn toàn diện. Du khách tham quan chợ quê, xem biểu diễn văn hóa, tham gia xay lúa, giã gạo hay chèo thuyền trên sông Như Ý. Ảnh Cầu ngói Thanh Toàn
Khác với farmstay hay nông trại đơn lẻ, Cầu Ngói Thanh Toàn mang đến trải nghiệm nông thôn toàn diện. Du khách tham quan chợ quê, xem biểu diễn văn hóa, tham gia xay lúa, giã gạo hay chèo thuyền trên sông Như Ý. Ảnh Cầu ngói Thanh Toàn
Mô hình này vừa giúp nâng cao thu nhập cho người dân, vừa bảo tồn những giá trị truyền thống đang dần mai một, là điểm đến lý tưởng để hiểu sâu hơn đời sống nông thôn Huế. Ảnh BVHTTVDL
Mô hình này vừa giúp nâng cao thu nhập cho người dân, vừa bảo tồn những giá trị truyền thống đang dần mai một, là điểm đến lý tưởng để hiểu sâu hơn đời sống nông thôn Huế. Ảnh BVHTTVDL
Với diện tích 42 ha, Hòn Mát được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của xứ Nghệ. Du khách có thể tham gia trồng cây, thu hoạch hoa quả, trải nghiệm các trò chơi dân gian hoặc tìm hiểu quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh cảnh quan non nước, Hòn Mát mang đến không gian nghỉ dưỡng phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ, nơi thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Traveloka
Với diện tích 42 ha, Hòn Mát được ví như “Đà Lạt thu nhỏ” của xứ Nghệ. Du khách có thể tham gia trồng cây, thu hoạch hoa quả, trải nghiệm các trò chơi dân gian hoặc tìm hiểu quy trình nông nghiệp công nghệ cao. Bên cạnh cảnh quan non nước, Hòn Mát mang đến không gian nghỉ dưỡng phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn trẻ, nơi thư giãn và gần gũi với thiên nhiên. Ảnh Traveloka
Gần chùa Thiên Mụ, Green Life là nông trại hoa rộng lớn, nơi du khách vừa có thể check-in sống ảo, vừa học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa. Từ hoa nhài trắng ngần, hoa hướng dương rực rỡ đến nữ hoàng xanh dịu mắt, mỗi mùa Green Life lại thay “áo mới” đầy màu sắc. Không gian trong lành, thanh bình nơi đây giúp du khách xua tan mệt mỏi, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên. Ảnh Green Life
Gần chùa Thiên Mụ, Green Life là nông trại hoa rộng lớn, nơi du khách vừa có thể check-in sống ảo, vừa học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa. Từ hoa nhài trắng ngần, hoa hướng dương rực rỡ đến nữ hoàng xanh dịu mắt, mỗi mùa Green Life lại thay “áo mới” đầy màu sắc. Không gian trong lành, thanh bình nơi đây giúp du khách xua tan mệt mỏi, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn giữa thiên nhiên. Ảnh Green Life
Vân Giang (Tổng hợp)
#Du lịch trải nghiệm nông nghiệp #Tour làm nông dân tại Miền Trung #Khám phá làng quê Hội An #Trải nghiệm farmstay và nông trại #Bảo tồn văn hóa truyền thống địa phương #Nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Công cụ bằng đá 17.000 năm tuổi

Một số công cụ bằng đá từ Thời Kỳ Đồ Đá Cũ đã được tìm thấy trong quá trình khai quật khảo cổ học ở bang Kedah, miền bắc Malaysia.