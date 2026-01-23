Hà Nội

MC Phương Thảo duyên dáng trong tà áo dài, rạng rỡ sẵn sàng đón Tết

Cộng đồng trẻ

MC Phương Thảo duyên dáng trong tà áo dài, rạng rỡ sẵn sàng đón Tết

Không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, MC Phương Thảo mới đây khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống.

Thiên Anh
Trong bộ áo dài gam vàng pastel chủ đạo, MC Phương Thảo ghi điểm bởi vẻ đẹp nền nã nhưng không kém phần cuốn hút. Chất liệu gấm nhẹ với họa tiết dệt chìm tinh tế giúp tổng thể trang phục vừa sang trọng, vừa mềm mại.
Điểm nhấn nằm ở phần cổ áo được viền hồng nhạt và những chi tiết thắt nơ nhỏ xinh trước ngực, mang đến cảm giác trẻ trung, duyên dáng đúng tinh thần ngày Tết.
Ở những khung hình cận cảnh, nữ MC sở hữu làn da trắng hồng, gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn, long lanh. Lối trang điểm trong veo, tập trung vào lớp nền mịn màng và má hồng nhẹ giúp cô trông tươi tắn, tràn đầy sức sống.
Mái tóc dài uốn nhẹ, buông tự nhiên càng làm tôn lên vẻ nữ tính, dịu dàng. Khi kết hợp cùng phụ kiện hoa cài tóc và hoa tai dáng nhỏ, Phương Thảo toát lên hình ảnh một “nàng xuân” đúng nghĩa, vừa truyền thống vừa hiện đại.
Ở góc chụp toàn thân, dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, MC Phương Thảo vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin và cách tạo dáng khéo léo.
Tà áo dài suông nhẹ giúp nữ MC VTV trông thanh thoát hơn, đồng thời tôn lên nét đáng yêu vốn là “thương hiệu” của nữ MC. Nhiều khán giả nhận xét, hình ảnh áo dài lần này mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp, rất phù hợp với không khí sum vầy của những ngày đầu năm mới.
Bên cạnh hình ảnh đời thường ngày càng được yêu mến, MC Phương Thảo còn được biết đến là một trong những nữ MC nổi bật của làng truyền hình và thể thao điện tử Việt Nam.
Sinh ngày 17/5/1997, Phương Thảo được mệnh danh là “MC quốc dân” của cộng đồng Liên Quân Mobile khi đồng hành xuyên suốt cùng các giải đấu lớn như Đấu Trường Danh Vọng, AIC hay AWC.
Tại Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Phương Thảo cũng là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình như VTV Kết nối, Khoảnh khắc yêu thương, Chuyện đêm muộn hay S Việt Nam.
Dù từng được gọi vui là “MC chân ngắn nhất VTV” do chiều cao khoảng 1m52, nhưng chính gương mặt khả ái, phong thái dẫn dắt tự nhiên cùng sự chuyên nghiệp đã giúp Phương Thảo ghi dấu ấn riêng và chinh phục đông đảo người xem.
