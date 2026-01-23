MC Phương Thảo duyên dáng trong tà áo dài, rạng rỡ sẵn sàng đón Tết

Không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, MC Phương Thảo mới đây khiến cộng đồng mạng xuýt xoa khi tung loạt ảnh diện áo dài truyền thống.
Theo truyền thồng Ukraine, Nga đã bắt đầu đưa vào trang bị UAV tấn công tầm xa Geran-5, mang đầu đạn lớn hơn và tấn công ở khoảng cách hàng nghìn km.
Xím Vàng những ngày cuối năm gây ấn tượng với sắc đào rừng nở hồng sườn núi, bản làng người H’Mông nép mình giữa không gian núi rừng hoang sơ, yên bình.
Ca sĩ Văn Mai Hương, rapper Pháo và ca sĩ LyLy cùng tham gia phim Tết Thỏ ơi của Trấn Thành.
Nhà thờ Mằng Lăng ở Đắc Lắk (Phú Yên cũ) là công trình tôn giáo cổ kính, gắn liền lịch sử Công giáo và chữ Quốc ngữ Việt Nam.
Ốc sên rừng Cuba (Polymita picta) nổi tiếng toàn cầu nhờ vẻ đẹp rực rỡ hiếm có và giá trị sinh học đặc biệt.
Hyundai chính thức ra mắt SUV thuần điện Elexio tại thị trường Úc với giá khởi điểm từ 59.990 AUD (khoảng hơn 1 tỷ đồng) cho duy nhất một phiên bản Elite.
Bắt trend Trạm tỷ đang hot, Mai Dora nhanh chóng gây bão mạng xã hội với visual cuốn hút, khiến cộng đồng game thủ không khỏi trầm trồ.
Google bắt đầu cho phép người dùng đổi hẳn địa chỉ Gmail sang tên mới, vẫn giữ nguyên tài khoản, email và toàn bộ dữ liệu liên kết.
KONKR FIT sở hữu cấu hình cực mạnh mẽ với bộ xử lý Ryzen AI 9 HX 470, pin 80Wh trong thân hình nhỏ gọn với màn hình OLED 7 inch.
Sử dụng các công nghệ tiên tiến, các chuyên gia đã phát hiện những bức thư tình, tâm sự đời thường... được khắc trên các bức tường ở thành phố Pompeii.
Đối với 4 con giáp may mắn này, năm 2026 là giai đoạn "thiên thời, địa lợi" để gặt hái thành quả sau chuỗi ngày dùi mài kinh sử.
Từ loại hạt "cứu đói" của bà con địa phương, nay hạt kơ nia trở thành đặc sản được ưa chuộng mỗi dịp Tết Nguyên đán.
Mới đây, Hải quân Trung Quốc đưa vào biên chế tàu khu trục Type 054A với nhiều cải tiến mới.
Biệt thự dưỡng già của vợ chồng U70 tại Trung Quốc cao 3 tầng, diện tích xây dựng 125m2, nằm trên khu đất có sân vườn rộng khoảng 700m2, chiều cao khoảng 10m.
Di tích Meroë ở Sudan là trung tâm huy hoàng của vương quốc Kush cổ đại, phản ánh nền sự rực rỡ của một nền văn minh châu Phi ngoài Ai Cập hàng ngàn năm trước.
Khoản đầu tư 475 triệu USD vào Saks từng được xem là chìa khóa giúp Amazon chinh phục giới thượng lưu, nhưng vụ phá sản đã biến tham vọng này thành thất bại.
Các nhà khoa học đã quan sát được một lỗ đen không hoạt động bất ngờ "thức tỉnh" sau giấc ngủ dài 100 triệu năm với sức mạnh và sự dữ dội tột độ.
Một đại lý Ferrari đang cố gắng bán chiếc Porsche 911 GT3 số sàn đã qua sử dụng để chốt lời nhưng không thành công, với lý do chưa đạt được mức giá mong muốn.
Gần Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, giá bán cherry giảm mạnh so với cùng kỳ do nguồn cung dồi dào.
Bất chấp cái lạnh âm độ, Salim vẫn khiến dân mạng 'tan chảy' với loạt ảnh đẹp tựa tiên tử tại làng tuyết tại Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc.