Xe

Mazda công bố dừng sản xuất CX-3 từ tháng 2/2026 tại Nhật Bản

Mazda CX-3 sẽ dừng sản xuất tại Nhật Bản từ tháng 2/2026 sau hơn 10 năm, mở đường cho chiến lược tái cấu trúc dòng SUV cỡ nhỏ và mẫu kế nhiệm mới.

Thảo Nguyễn

Sau hơn một thập kỷ kể từ khi ra mắt, Mazda CX-3 chuẩn bị khép lại vòng đời khi hãng thông báo ngừng sản xuất tại Nhật Bản, mở đường cho thế hệ xe nhỏ mới. Mazda xác nhận sẽ dừng sản xuất Mazda CX-3 cho thị trường Nhật Bản ngay trong tháng 2/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược tái cấu trúc dải sản phẩm SUV cỡ nhỏ của hãng.

Theo thông báo trên website chính thức của Mazda tại Nhật Bản, việc sản xuất CX-3 dành cho thị trường nội địa sẽ kết thúc trong tháng 2/2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu khoảng một tháng. Hiện thông báo mới chỉ áp dụng cho Nhật Bản, nhưng nhiều chuyên gia nhận định việc khai tử toàn cầu có thể diễn ra trong tương lai gần.

1-9878.jpg
Mazda công bố dừng sản xuất CX-3 từ tháng 2/2026 tại Nhật Bản.

Mazda CX-3 ra mắt lần đầu vào năm 2015 và từng là một trong những mẫu SUV cỡ nhỏ chủ lực của hãng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các dòng xe mới như CX-30, CX-50 hay CX-60 đã khiến vị trí của CX-3 dần thu hẹp trong danh mục sản phẩm.

Các nguồn tin cho biết Mazda đang phát triển một mẫu xe mới dựa trên thiết kế Vision X-Compact Concept, dự kiến ra mắt vào năm 2027. Sau đó, một mẫu SUV cỡ nhỏ có thể được giới thiệu nhằm thay thế CX-3, với tên gọi dự kiến là Mazda CX-20.

2-6280.jpg
Các nguồn tin cho biết Mazda đang phát triển một mẫu xe mới dựa trên thiết kế Vision X-Compact Concept, dự kiến ra mắt vào năm 2027.

Mẫu xe kế nhiệm được cho là sẽ áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại hơn, đồng thời tiếp tục duy trì kích thước nhỏ gọn đặc trưng của phân khúc. Việc đổi tên cũng phù hợp với xu hướng đồng bộ hóa dải sản phẩm SUV mà Mazda đang triển khai.

Việc loại bỏ các dòng xe cũ được xem là bước đi nhằm tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường chuyển nhanh sang công nghệ hybrid và điện hóa. Với sự hiện diện của CX-30 và các dòng SUV mới, Mazda có thể tập trung nguồn lực cho những nền tảng hiện đại hơn.

