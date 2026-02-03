Hà Nội

Măng vầu Tây Bắc đầu mùa giá cao vẫn 'cháy hàng'

Kinh doanh

Măng vầu Tây Bắc đầu mùa giá cao vẫn 'cháy hàng'

Đầu mùa, măng vầu đặc trưng của vùng trung du và miền núi phía Bắc bất ngờ trở thành mặt hàng được săn lùng dù giá cao hơn chính vụ. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Thời gian gần đây, tại nhiều khu chợ dân sinh ở Hà Nội và chợ mạng, măng vầu được rao bán nhiều, thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Facebook
Giá măng vầu hiện dao động từ 60.000 – 70.000 đồng/kg, cao hơn đáng kể so với măng vầu chính vụ (khoảng 40.000 - 45.000 đồng/kg). Ảnh: Facebook
Dù đắt, lượng khách hỏi mua măng vầu vẫn khá đông. Ảnh: Facebook
Theo chia sẻ của một số tiểu thương, măng vầu về đến đâu bán hết đến đó, thậm chí có ngày không đủ hàng phục vụ khách quen. Ảnh: Facebook
Người bán cho biết, măng vầu ngon nhất là khoảng thời gian từ tháng 12 đến giữa tháng 3 âm lịch. Đó là lúc củ măng to, tròn và ngọt. Ảnh: Facebook
Vì vậy, măng vầu đầu mùa thường được người tiêu dùng ưu ái dù giá cao hơn chính vụ. Ảnh: Facebook
Chị Hoàng Thảo (phường Thanh Liệt, Hà Nội) cho biết gia đình chị rất thích các món ăn từ măng vầu, đặc biệt là măng đầu mùa. Ảnh: Facebook
Măng vầu đầu mùa giòn, vị ngọt thanh, bùi bùi rất dễ ăn, không hăng hay đắng như một số loại măng khác. Ảnh: Facebook
Măng vầu có thể chế biến thành nhiều món quen thuộc như luộc chấm mắm tôm, xào thịt, canh măng nấu xương hay măng om vịt...Ảnh: Facebook
Bên cạnh đó, măng vầu còn mang hương vị đặc trưng của núi rừng, tạo cảm giác mới lạ. Ảnh: Facebook
