Lương Thùy Linh khoe ảnh mộc mạc thời học sinh

Giải trí

Lương Thùy Linh khoe ảnh mộc mạc thời học sinh

Hoa hậu Lương Thùy Linh chia sẻ loạt ảnh ăn mặc đơn giản, sở hữu vẻ đẹp mộc mạc ngày chưa nổi tiếng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Khi lễ khai giảng năm 2025-2026 diễn ra, trên trang cá nhân, Hoa hậu Lương Thùy Linh đăng loạt ảnh cũ. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh mặc áo trắng đơn giản khi còn là học sinh. Nhiều người khen ngợi, nàng hậu mộc mạc nhưng vẫn thu hút người đối diện. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh gần gũi với bạn bè trong trường lớp. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Thời học sinh, Lương Thùy Linh không ít lần diện áo dài trắng. Ảnh: Znews.
Nàng hậu nổi bật khi đi học. Theo Saostar, từ khi học lớp 9, Lương Thùy Linh đã cao 1m78. Ảnh: Znews.
Năm 2019, Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam. Từ đó, nhan sắc của cô thăng hạng. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh gợi cảm, sắc sảo hơn ngày chưa nổi tiếng. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Nàng hậu còn ăn mặc sành điệu hơn. Lương Thùy Linh thường tậu cho mình túi xách, giày cao gót đến từ các thương hiệu thời trang lớn. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Lương Thùy Linh có nhiều du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019 thích đi biển để nạp lại năng lượng sau thời gian bận rộn với công việc, học tập. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
Theo Vietnamnet, năm 2022, Lương Thùy Linh tậu căn penthouse 130 m2, toạ lạc tại vị trí đắc địa của thủ đô Hà Nội. Về giá trị của căn nhà, người đẹp tiết lộ đây là số tiền tiết kiệm được sau 2 năm làm việc. Ảnh: FB Lương Thùy Linh.
#Lương Thùy Linh #Hoa hậu Lương Thùy Linh #Miss World Vietnam 2019 #Miss World Vietnam #Hoa hậu Thế giới Việt Nam

