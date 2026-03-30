Loài vịt ‘đẹp nhất thế giới’, ai nhìn cũng ngỡ tranh vẽ

Với bộ lông như được tô vẽ bằng những gam màu hoàn hảo, vịt Baikal khiến giới yêu chim mê mẩn. Điều gì tạo nên vẻ đẹp “siêu thực” của loài vịt nhỏ bé này?

Bộ lông đẹp như tranh vẽ. Vịt Baikal (Anas formosa) có chiếc đầu với các mảng màu xanh, vàng và đen tạo nên hoa văn cực kỳ độc đáo. Ảnh: Pinterest.
Con trống nổi bật hơn con mái. Trong khi con trống có màu sắc rực rỡ, con mái lại có bộ lông nâu xám giúp ngụy trang tốt hơn khi ấp trứng. Ảnh: tragopan.ca.
Phân bố chủ yếu ở Đông Á. Chúng sinh sản tại vùng Siberia và di cư xuống Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản vào mùa đông. Ảnh: Pinterest.
Bay theo đàn cực lớn. Vịt Baikal thường tụ tập thành những đàn hàng chục nghìn cá thể, tạo nên cảnh tượng ngoạn mục trên bầu trời. Ảnh: Pinterest.
Thích sống ở vùng nước nông. Chúng ưa thích đầm lầy, ruộng lúa và hồ nông – nơi có nguồn thức ăn dồi dào, dễ kiếm. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn đa dạng. Chế độ ăn của chúng bao gồm hạt, thực vật thủy sinh và côn trùng nhỏ, giúp thích nghi linh hoạt với nhiều môi trường. Ảnh: Pinterest.
Từng suy giảm nghiêm trọng. Số lượng loài này từng giảm mạnh do săn bắt và mất môi trường sống, nhưng đã có dấu hiệu phục hồi trong những năm gần đây. Ảnh: Pinterest.
Là “viên ngọc” của các loài vịt. Nhờ vẻ ngoài ấn tượng, vịt Baikal được nhiều người yêu chim đánh giá là một trong những loài vịt đẹp nhất thế giới. Ảnh: Pinterest.
Xem video: Giống cừu kỳ lạ với bốn sừng cong đối xứng và gần như không có đuôi
#Vịt Baikal đẹp nhất thế giới #Chim nước Đông Á

Bài liên quan

Laptop cũ chứa bao nhiêu vàng?

Mỗi chiếc laptop chỉ có khoảng 0,1 gram vàng trong linh kiện, đủ gây tò mò nhưng không mang lại giá trị kinh tế nếu tự thu hồi thủ công.