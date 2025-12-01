Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Loài vật săn kiến lưỡi dài 40 cm, đứng bằng hai chân để chiến đấu

Giải mã

Loài vật săn kiến lưỡi dài 40 cm, đứng bằng hai chân để chiến đấu

Những loài thú ăn kiến tamandua (chi Tamandua) sở hữu đặc điểm tiến hóa độc đáo, giúp chúng sinh tồn trong môi trường rừng mưa Nam Mỹ đầy nguy hiểm.

T.B (tổng hợp)
Tamandua sống cả ở trên cây. Khác với nhiều loài thú ăn kiến khổng lồ cùng họ, thú ăn kiến Tamandua leo cây giỏi nhờ bộ vuốt cong khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Tamandua sống cả ở trên cây. Khác với nhiều loài thú ăn kiến khổng lồ cùng họ, thú ăn kiến Tamandua leo cây giỏi nhờ bộ vuốt cong khỏe mạnh. Ảnh: Pinterest.
Chúng có lưỡi dài tới 40 cm. Lưỡi dài và dính giúp tamandua liếm kiến và mối trong khe nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Chúng có lưỡi dài tới 40 cm. Lưỡi dài và dính giúp tamandua liếm kiến và mối trong khe nhỏ. Ảnh: Pinterest.
Chúng ăn tới 9.000 con kiến mỗi ngày. Khả năng tìm và hút mồi hiệu quả giúp chúng duy trì năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Chúng ăn tới 9.000 con kiến mỗi ngày. Khả năng tìm và hút mồi hiệu quả giúp chúng duy trì năng lượng. Ảnh: Pinterest.
Chúng không phá tổ kiến như thú ăn kiến khổng lồ. Tamandua chỉ ăn ở lớp ngoài tổ để không làm hỏng hoàn toàn cấu trúc. Ảnh: Pinterest.
Chúng không phá tổ kiến như thú ăn kiến khổng lồ. Tamandua chỉ ăn ở lớp ngoài tổ để không làm hỏng hoàn toàn cấu trúc. Ảnh: Pinterest.
Tamandua có mùi hôi mạnh để tự vệ. Tuyến mùi của chúng phát ra chất hôi hơn cả chồn hôi khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Tamandua có mùi hôi mạnh để tự vệ. Tuyến mùi của chúng phát ra chất hôi hơn cả chồn hôi khi bị đe dọa. Ảnh: Pinterest.
Đuôi chúng giúp bám chắc trên cây. Đuôi có thể quấn vào cành, hỗ trợ leo trèo và giữ thăng bằng. Ảnh: Pinterest.
Đuôi chúng giúp bám chắc trên cây. Đuôi có thể quấn vào cành, hỗ trợ leo trèo và giữ thăng bằng. Ảnh: Pinterest.
Chúng có khả năng đứng bằng hai chân để chiến đấu. Tamandua dùng hai chân trước có vuốt lớn để tự vệ chống kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Chúng có khả năng đứng bằng hai chân để chiến đấu. Tamandua dùng hai chân trước có vuốt lớn để tự vệ chống kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Mỗi con tamandua có vùng kiếm ăn rộng. Chúng di chuyển liên tục và hiếm khi ở một chỗ lâu. Ảnh: Pinterest.
Mỗi con tamandua có vùng kiếm ăn rộng. Chúng di chuyển liên tục và hiếm khi ở một chỗ lâu. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Đặc điểm tiến hóa của tamandua #Thức ăn và săn mồi của thú ăn kiến #Khả năng leo cây và thích nghi môi trường rừng #Hành vi tự vệ và mùi hôi mạnh #Chế độ sinh hoạt và phạm vi kiếm ăn #Đặc điểm sinh học của thú ăn kiến Nam Mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT