Liên danh Thuận Tường Thăng Long trúng gói thầu xây dựng trường mầm non Q.10

Nhiều kiến nghị về E-HSMT

Theo thông tin đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, ngày 13/5, ông Trà Đức An- Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 (TP HCM) đã phê duyệt Quyết định số KQ2500143481_2505121503 công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị gắn với xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Quận 10 cho liên danh Thuận Tường Thăng Long (gồm Công ty CP xây dựng và thương mại Thuận Tường; Công ty TNHH xây dựng tổng hợp và dịch vụ bảo vệ Thăng Long) trúng thầu với giá 14,735 tỷ đồng (giá dự toán gói thầu 15,386 tỷ đồng).

Quyết định số KQ2500143481_2505121503 công nhận KQLCNT gói Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị gắn với xây dựng thuộc dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Quận 10. Nguồn MSC

Tại gói thầu này liên danh Minh Long - PCCC 4- 10 Đồng Tháp (Công ty TNHH tư vấn kỹ thuật xây dựng Minh Long và Công ty TNHH thiết bị phòng cháy chữa cháy 4-10 Đồng Tháp) không đạt về đánh giá kỹ thuật; Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ quảng cáo Phú Mỹ là nhà thầu xếp hạng 2.

Quyết định KQ2500143481_2505121503 cũng thể hiện rõ, giá trúng thầu của Liên danh Thuận Tường Thăng Long là 14,735 tỷ đồng (cao hơn giá dự thầu ban đầu 13,362 tỷ đồng). Điều này thể hiện tại báo cáo đánh giá E-HSDT qua mạng của Công ty TNHH đầu tư thiết bị Crystal vừa là bên mời thầu vừa là đơn vị tư vấn cho thấy Liên danh Thuận Tường Thăng Long đã vượt qua nhiều bước đánh giá như: Tính hợp lệ HSDT; năng lực kinh nghiệm; đánh giá về kỹ thuật...

Tại bước đánh giá về tài chính nhà thầu dự thầu với giá 13,362 tỷ đồng. Sau đó đã chào bổ sung các khối lượng theo văn bản 01/VB-TLKN-MNQ10 ngày 24/4/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 là hơn 1,094 tỷ đồng; chào phần khối lượng thiếu bao gồm Thí nghiệm nén tĩnh cọc hơn 116,777 triệu đồng và trạm xử lý nước thải - chi phí lập hồ sơ cấp phép môi trường 162 triệu đồng. Tổng giá trị dự thầu của nhà thầu là 14,735 tỷ đồng. Đây cũng là giá trúng của gói thầu nêu trên.

Trích 1 phần báo cáo đánh giá E-HSMT. Nguồn MSC

Gói thầu thuộc dự án Xây dựng mới Trường Mầm non Quận 10 được UBND quận 10 phê duyệt tại Quyết định 6050/QĐ-UBND ngày 13/11/2024 với tổng mức đầu tư 18,67 tỷ đồng. UBND quận giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 đại diện chủ đầu tư.

Dự án có 3 lần thay đổi KHLCNT trong đó tại Quyết định số 6459/QĐ-UBND ngày 10/12/2024 của UBND quận 10 cho thấy gói thầu Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị gắn với xây dựng là 1 trong 10 gói thầu thành phần trong KHLCNT theo Quyết định số 6459/QĐ-UBND đã được phê duyệt.

Ngày 12/4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 10 phê duyệt E-HSMT tại Quyết định E2500143481_2504121349; Công ty TNHH đầu tư thiết bị Crystal đăng tải cùng ngày, LCNT theo hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn thực hiện được trích từ ngân sách thành phố.

Gói thầu có giá dự toán 15,386 tỷ đồng với 3 nhà thầu cạnh tranh trong đó: Liên danh Thuận Tường Thăng Long dự thầu với giá 13,362 tỷ đồng; Liên danh Minh Long - PCCC 4-10 Đồng Tháp dự thầu với giá 14,915 tỷ đồng; Công ty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ quảng cáo Phú Mỹ dự thầu với giá 15,369 tỷ đồng.

Trong quá trình dự thầu, gói thầu cũng vướng nhiều ý kiến yêu cầu làm rõ E-HSMT. Theo đó ngày 15/4 nhà thầu gửi tới bên mời thầu ý kiến làm rõ tiêu chuẩn đánh giá về năng lực và kinh nghiệm như về nhân sự, thiết bị, ngoài ra còn yêu cầu làm rõ về tiến độ thực hiện...

Phúc đáp lại yêu cầu làm rõ E-HSMT của nhà thầu, Công ty TNHH đầu tư thiết bị Crystal (Cty Crystal) đã có văn bản số 416/CV-Crystal theo đó cũng cho biết lý do chọn 2 cán bộ thí nghiệm vì gói thầu cần đáp ứng tiến độ thi công trong thời gian gấp rút để kịp thời gian vào năm học... đồng thời cũng đính chính công suất các thiết bị như: máy ép cọc - lực ép ≥ 120 tấn; cần cẩu- sức nâng ≥ 10 tấn; máy vận thăng lồng ≥ 1 tấn. Đồng thời cũng làm rõ tiến độ thi công thời gian 180 ngày là thời gian nhà thầu thực hiện công tác thi công xây dựng; thời gian 60 ngày là thời gian nhà thầu hoàn thiện hồ sơ quyết toán và hoàn công. Tổng thời gian là 240 ngày.

Nhà thầu tiếp tục gửi kiến nghị tới bên mời thầu do khối lượng công việc có sự trùng lặp. Ngày 24/4, đại diện chủ đầu tư đã có văn bản 01/VB-TLKN-MNQ10 gửi tới nhà thầu quan tâm. Qua đó cho biết E-HSMT đã phát hành có sai sót vài nội dung trong quá trình đánh máy nhập liệu lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nhưng không gây ảnh hưởng, cản trở quá trình chuẩn bị HSDT của nhà thầu quan tâm. Bởi khối lượng thiết bị gắn với xây dựng được bên mời thầu bổ sung trong nội dung trả lời kiến nghị chỉ nhằm liệt kê rõ hơn danh sách thiết bị cần trang bị cho gói thầu....

Năng lực nhà thầu

Công ty CP xây dựng và thương mại Thuận Tường có địa chỉ giao dịch tại quận Đống Đa, TP Hà Nội; người đại diện pháp luật bà Nguyễn Lệ Hằng; Công ty thành lập năm 2018 với loại hình công ty cổ phần, tham gia hệ thống mạng đấu thầu năm 2022 đến nay đã tham gia và trúng 10/13 gói, trượt 2 gói, 1 gói hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh gần 175 tỷ đồng (với hơn 1,095 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 33,092 tỷ đồng với vai trò liên danh gần 142 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh).

Trong tổng giá trị trúng thầu đã được ghi nhận, có tới hơn 138,291 tỷ đồng trúng thầu tại Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với 3/4 gói thầu.

Gói thầu đầu tiên nhà thầu được ghi nhận trúng vào tháng 12/2022 do Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam với giá 25,391 tỷ đồng. Tới tháng 12/2023 với vai trò nhà thầu liên danh, Công ty CP xây dựng và thương mại Thuận Tường tiếp tục trúng gói Thi công xây dựng và cung cấp, lắp đặt thiết bị với giá hơn 109,824 tỷ đồng...

Công ty TNHH xây dựng tổng hợp và dịch vụ bảo vệ Thăng Long có địa chỉ tại Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng; người đại diện pháp luật Đỗ Duy Hưng; thành lập năm 2011, tham gia mạng đấu thầu năm 2018 đến nay đã tham gia và trúng 49/63 gói, trượt 11 gói, 2 gói chưa có kết quả, 1 gói bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu bao gồm liên danh gần 739 tỷ đồng (có hơn 3,253 tỷ đồng là các gói chỉ định thầu). Trong đó với vai trò độc lập hơn 32,205 tỷ đồng, với vai trò liên danh hơn 706,572 tỷ đồng (Giá trị trúng thầu của tất cả thành viên liên danh)

Hiện, nhà thầu đang chờ kết quả gói thầu số 06: Xây lắp thi công hệ thống phòng cháy chữa cháy thuộc dự án Xây dựng nhà lớp học 4 tầng và các hạng mục phụ trợ Trường trung học phổ thông An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Dương - Hải Phòng làm chủ đầu tư, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý dự án quận An Dương mời thầu ...