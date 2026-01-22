Lexus bán được bao nhiêu xe sang sau 13 năm có mặt tại Việt Nam?

Lexus Việt Nam đạt doanh số 2.252 xe trong năm 2025, tăng trưởng hơn 64% so với cùng kỳ năm trước và vượt mốc 15.000 chiếc sau 13 năm gia nhập thị trường.

Số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy sự tăng trưởng đáng kể của thương hiệu Lexus trong năm 2025, đánh dấu giai đoạn kinh doanh hiệu quả nhất của hãng kể từ khi có mặt tại thị trường trong nước.

Kết thúc năm 2025, Lexus Việt Nam ghi nhận tổng cộng 2.252 xe được giao đến tay khách hàng. So với kết quả kinh doanh năm 2024, lượng xe bán ra đã tăng thêm 700 chiếc, tương đương mức tăng trưởng 64,43%. Đây là lần đầu tiên doanh số năm của hãng vượt qua cột mốc 2.000 xe.

Trước đó, năm 2023 từng được xem là năm thành công nhất với 1.793 xe, nhưng con số này vẫn thấp hơn kết quả của năm 2025 tới 459 chiếc. Tính trung bình, thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 6 xe Lexus mỗi ngày trong suốt năm qua.

Kể từ lần đầu xuất hiện tại Vietnam Motor Show 2013, thương hiệu xe sang Nhật Bản đã có 13 năm vận hành tại Việt Nam. Với kết quả của năm 2025, tổng doanh số tích lũy của Lexus tại thị trường này chính thức đạt 15.875 chiếc.

Nhìn lại lịch sử, năm 2014 là thời điểm hãng ghi nhận mức doanh số thấp nhất với chỉ 385 xe bán ra. Sự chênh lệch giữa giai đoạn đầu và hiện tại cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong quy mô thị trường và sự tiếp nhận của người tiêu dùng đối với dòng xe này.

Hiện nay, danh mục sản phẩm của Lexus tại Việt Nam khá đa dạng với 7 dòng xe chính, bao gồm các phân khúc từ Sedan đến CUV và SUV. Mức giá phân phối có sự dao động lớn để tiếp cận nhiều nhóm khách hàng khác nhau: Mẫu xe có giá thấp nhất: ES 250 (2,36 tỷ đồng). Mẫu xe có giá cao nhất: LX 600 VIP (9,7 tỷ đồng). Phân khúc MPV hạng sang: LM 500h bản 4 chỗ (8,95 tỷ đồng).

Dựa trên các quan sát thị trường, dòng xe RX được đánh giá là dòng sản phẩm chủ lực, đóng góp đáng kể vào tổng lượng xe bán ra của hãng tại Việt Nam dù số liệu chi tiết cho từng mẫu xe không được công bố cụ thể.