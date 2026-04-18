Lê Khánh đắt show màn ảnh, viên mãn bên Tuấn Khải

Ngoài phủ sóng rạp chiếu năm nay, Lê Khánh còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hơn 10 năm bên diễn viên Tuấn Khải.

Khán giả truyền hình vốn đã quá quen thuộc với Lê Khánh qua những bộ phim đình đám như: "Hướng nghiệp", "Mùi ngò gai", "Cuộc chiến hoa hồng", "Gạo nếp gạo tẻ 2". Không chỉ dừng lại ở đó, cô còn khẳng định thực lực trên màn ảnh rộng với "Cô dâu đại chiến", "Gái già lắm chiêu V", "Bẫy ngọt ngào". Ảnh: FB Lê Khánh.
Năm 2026, Lê Khánh tham gia không ít dự án phim ảnh. Đầu năm, cô góp mặt trong phim "Nhà ba tôi một phòng". Ảnh: FB Lê Khánh.
Với "Đại tiệc trăng máu 8" ra rạp vào tháng 4/2026, Lê Khánh từng bộc bạch trên Phụ nữ Việt Nam rằng cô gần như nghẹt thở khi thực hiện cú máy one-shot đầy thử thách. Cô kể, ngày quay đầu tiên áp lực vô cùng lớn bởi chỉ cần một người sai là cả tập thể phải làm lại từ đầu. Vốn có tiền sử rối loạn lo âu, não bộ của cô lúc nào cũng căng như dây đàn, nhưng bù lại, cảm giác khi hoàn thành cảnh quay thực sự rất hạnh phúc. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Ngay sau đó, vào tháng 6/2026, Lê Khánh tiếp tục làm mới mình khi lần đầu thử sức với thể loại kinh dị trong "Ma xó". Chia sẻ trên Tiền Phong, Lê Khánh cho biết cô đã đọc liền kịch bản ngay trong một buổi vì quá cuốn hút và lập tức nhận lời. Đây chính là hình mẫu nhân vật cô luôn ao ước được hóa thân từ rất lâu nhưng đến nay mới có cơ hội thử sức. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Đằng sau sự nghiệp thăng hoa của Lê Khánh là ông xã Tuấn Khải. Tâm sự trên Phụ nữ Thủ đô, cô tự nhận mình là người phụ nữ vô cùng may mắn vì đã tìm được một nửa đích thực. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Hai vợ chồng luôn giữ được sự gắn kết, cùng trao nhau tình yêu thương và sự chăm sóc mỗi ngày. Ảnh: FB Lê Khánh.
Lê Khánh quan niệm rằng trong một mối quan hệ, nếu sự cố gắng chỉ đến từ một phía thì sẽ rất khập khiễng và chông chênh. Vì thế, cả hai luôn nhắc nhở nhau phải dành cho đối phương những điều tốt đẹp nhất. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Đồng hành cùng Tuấn Khải hơn 20 năm, cả trong đời sống lẫn nghệ thuật, Lê Khánh luôn trân trọng tình thương và sự thấu hiểu của chồng. Tuấn Khải không chỉ quan tâm, chia sẻ những khó khăn trong công việc mà còn trực tiếp đóng góp ý kiến cho rất nhiều vai diễn của cô. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Nữ diễn viên tự hào thừa nhận rằng đằng sau mỗi nhân vật cô thể hiện trên màn ảnh đều có hình bóng và sự góp sức thầm lặng của người bạn đời. Ảnh: FB Tuấn Khải.
Xem video: "Đa dạng đề tài phim điện ảnh Việt mùa lễ 30/4". Nguồn VTV
