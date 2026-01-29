Hà Nội

Xã hội

Lâm Đồng phát hiện hơn 7 tấn cà phê trộn đậu nành, hương liệu

Công an Lâm Đồng thu giữ hơn 7 tấn cà phê thành phẩm và nguyên liệu tại một doanh nghiệp, phát hiện cơ sở trộn đậu nành, hương liệu làm cà phê kém chất lượng.

Nguyễn Tâm - Hoàng Hải

Ngày 27/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an xã Bảo Lâm 3 tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang BKS 48C-093.XX do Trương Thành Tín (SN 1999, trú phường Đông Gia Nghĩa, Lâm Đồng) điều khiển.

1000023200.jpg
Cơ quan chức năng kiểm tra các hóa đơn, chứng từ liên quan đến hơn 7 tấn cà phê nghi giả.

Trên xe còn có Nguyễn Đức Lâm (SN 2000) và Trần Đức Lương (SN 1999). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện phương tiện đang vận chuyển 1.056 gói cà phê thành phẩm, tổng trọng lượng khoảng 528kg, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Bước đầu đánh giá cho thấy số cà phê trên có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, nghi là hàng giả. Toàn bộ tang vật cùng phương tiện liên quan đã được lập biên bản tạm giữ để phục vụ công tác xác minh.

1000023199.jpg
Cơ quan chuyên môn kiểm tra chất lượng cà phê nghi giả.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại WORLD COFFEE, địa chỉ số 77 Hai Bà Trưng, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng, do ông Lương Viết Kiểm làm đại diện pháp luật.

Tại đây, công an phát hiện thêm 7.958 gói cà phê thành phẩm các loại với tổng trọng lượng hơn 4,1 tấn, cùng hơn 3 tấn nguyên liệu và nhiều máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất.

Làm việc với cơ quan điều tra, ông Kiểm thừa nhận số cà phê bị thu giữ trên xe tải là sản phẩm do công ty sản xuất. Đồng thời khai nhận đã sử dụng hạt đậu nành trộn lẫn với cà phê nhân và hương liệu để sản xuất cà phê thành phẩm giá rẻ, không đạt tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Thủ phủ sản xuất thực phẩm cho trẻ em giả, nhái:

(Nguồn: VTV1)
#Lâm Đồng phát hiện hàng tấn cà phê nghi giả trộn đậu nành #hương liệu giá rẻ

