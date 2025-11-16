Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kỳ thú loài khủng long được mệnh danh 'T. rex phiên bản châu Á'

Giải mã

Kỳ thú loài khủng long được mệnh danh 'T. rex phiên bản châu Á'

Từng thống trị vùng đất nay là Mông Cổ, Tarbosaurus là một trong những kẻ săn mồi khổng lồ và đáng sợ nhất thời kỷ Phấn trắng muộn.

T.B (tổng hợp)
Họ hàng của T. rex. Tarbosaurus là họ hàng gần của Tyrannosaurus rex, chia sẻ nhiều đặc điểm về hộp sọ và cấu trúc răng. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng của T. rex. Tarbosaurus là họ hàng gần của Tyrannosaurus rex, chia sẻ nhiều đặc điểm về hộp sọ và cấu trúc răng. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây khoảng 70 triệu năm. Chúng tồn tại ở châu Á trong giai đoạn cuối kỷ Phấn trắng. Ảnh: Pinterest.
Sống cách đây khoảng 70 triệu năm. Chúng tồn tại ở châu Á trong giai đoạn cuối kỷ Phấn trắng. Ảnh: Pinterest.
Dài tới 12 mét. Một cá thể Tarbosaurus trưởng thành có thể dài 10–12 mét và nặng khoảng 5 tấn. Ảnh: Pinterest.
Dài tới 12 mét. Một cá thể Tarbosaurus trưởng thành có thể dài 10–12 mét và nặng khoảng 5 tấn. Ảnh: Pinterest.
Tay cực ngắn. Chi trước của Tarbosaurus chỉ có hai ngón và rất ngắn, giống T. rex, khiến việc bắt giữ con mồi phụ thuộc vào đầu và hàm. Ảnh: Pinterest.
Tay cực ngắn. Chi trước của Tarbosaurus chỉ có hai ngón và rất ngắn, giống T. rex, khiến việc bắt giữ con mồi phụ thuộc vào đầu và hàm. Ảnh: Pinterest.
Sống ở đồng bằng ngập nước. Các hóa thạch Tarbosaurus được tìm thấy ở trầm tích sông cổ vùng sa mạc Gobi. Ảnh: Pinterest.
Sống ở đồng bằng ngập nước. Các hóa thạch Tarbosaurus được tìm thấy ở trầm tích sông cổ vùng sa mạc Gobi. Ảnh: Pinterest.
Thị giác yếu nhưng khứu giác mạnh. Não Tarbosaurus cho thấy vùng xử lý mùi phát triển hơn vùng thị giác. Ảnh: Pinterest.
Thị giác yếu nhưng khứu giác mạnh. Não Tarbosaurus cho thấy vùng xử lý mùi phát triển hơn vùng thị giác. Ảnh: Pinterest.
Có thể săn theo bầy nhỏ. Một số bằng chứng hóa thạch gợi ý chúng có thể săn mồi theo nhóm. Ảnh: Pinterest.
Có thể săn theo bầy nhỏ. Một số bằng chứng hóa thạch gợi ý chúng có thể săn mồi theo nhóm. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “bản sao châu Á” của T. rex. Tarbosaurus phản ánh quá trình tiến hóa song song giữa hai lục địa cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Được xem là “bản sao châu Á” của T. rex. Tarbosaurus phản ánh quá trình tiến hóa song song giữa hai lục địa cổ đại. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Loài khủng long Tarbosaurus #T. rex phiên bản châu Á #Khủng long săn mồi khổng lồ #Hóa thạch vùng Gobi #Đặc điểm sinh học Tarbosaurus #Tiến hóa khủng long châu Á

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT